A precio de liquidación el Samsung Galaxy Watch8 Classic, un reloj con bisel giratorio y una pantalla excelente

Samsung tiene un buen catálogo de smartwatches y el Samsung Galaxy Watch8 Classic es uno de los más atractivos por su bisel giratorio que tanto nos ha gustado a lo largo de los varios modelos que lo han implementado. Lo malo es que es un reloj bastante caro. Lo bueno es que Powerplanet lo tiene de oferta por 339,99 euros.

Un reloj bonito y con un excelente rendimiento

El Samsung Galaxy Watch8 Classic es un reloj que se suele encontrar por un precio superior a los 600 euros, pero que ahora tiene un descuento bastante grande en esta tienda; de hecho, normalmente lo solemos encontrar a un precio bastante superior.

Uno de los puntos más llamativos de este reloj es que incorpora el bisel giratorio que ya hemos visto en otros modelos y que resulta de lo más práctico a la hora de navegar por los diferentes menús del smartwatch. Al tacto se siente muy bien y responde de forma perfecta.

Viene con el sistema operativo WearOS, ofreciendo la posibilidad de utilizar bastantes apps. Tiene 64 GB de almacenamiento para guardar música y así no depender tanto del móvil, viene con conexión LTE además de WiFi y ofrece un rendimiento muy bueno gracias al procesador Exynos W1000.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung Galaxy Watch8 Classic hoy ✅ LO MEJOR El bisel giratorio es muy práctico.

es muy práctico. Ofrece un rendimiento muy bueno .

. La pantalla se ve muy bien. ❌ LO PEOR La autonomía sigue siendo un punto bastante mejorable en esta generación.

sigue siendo un punto bastante mejorable en esta generación. La correa no se siente de la misma calidad que el reloj. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj de gama alta que cuente con el bisel giratorio que tan útil resulta a la hora de navegar por los menús, sobre todo si tienes un móvil Samsung, ya que se integran a la perfección con el reloj. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un modelo orientado al deporte. En este caso hay modelos más económicos con mejores prestaciones para estas actividades.

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Imágenes | Jose García, Samsung

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