El nuevo Huawei Watch D3 llega con un descuento exclusivo de lanzamiento: un smartwatch con medición de presión arterial médica

Huawei se ha propuesto revolucionar el sector de la salud conectada en la muñeca con el esperado Huawei Watch D3. El dispositivo, que perfecciona el concepto de monitorización cardiovascular, estará disponible en unas tres semanas en la tienda oficial de Huawei y, para celebrar su lanzamiento, la marca ofrece una promoción especial para conseguirlo al mejor precio. Registrándote en este link podrás conseguir 20 euros de descuento antes de su lanzamiento oficial.

Un reloj refinado que se siente como un reloj convencional

La evolución respecto a sus antecesores salta a la vista. La marca ha conseguido estilizar su chasis y reducir su grosor, logrando una buena ergonomía. A pesar de albergar un complejo sistema mecánico en su correa, se siente como un smartwatch tradicional, cómodo para llevar durante todo el día e incluso mientras duermes.

Más allá de las métricas habituales de actividad y bienestar, el verdadero elemento diferenciador del Huawei Watch D3 es su capacidad para medir la presión arterial con certificación médica. Esto resulta perfecto si necesitas llevar un control riguroso de tu salud cardiovascular sin necesidad de un tensiómetro.

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Imágenes | Iván Linares (Xataka)

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