Este ratón es, probablemente, el más odiado de Internet. Pero yo no sabría vivir sin él

Cuando mi ratón Apple de primera generación (el que funcionaba con pilas) dejó de funcionar, me planteé comprar otro de una marca distinta, incluso un ratón vertical, ya que había leído mucho sobre sus beneficios ergonómicos. Sin embargo, lo reconozco: volví a caer en la manzana y adquirí el Apple Magic Mouse 2. Mis amigos informáticos me dijeron que estaba loco, que había miles de opciones mejores, pero no les hice caso.

Me di cuenta de que este es un ratón que amas u odias. En mi caso, estoy en el primer grupo. No voy a mentir: lo que más me atrajo inicialmente no fueron sus especificaciones, sino su diseño, que encaja perfectamente con mi espacio de trabajo en casa.

Un ratón con un diseño minimalista y batería recargable

Uso un Mac mini M2 junto a un monitor LG, ya que no quería gastar el dineral que cuesta la pantalla de Apple, pero tampoco romper con la estética de mis dispositivos. Por eso, tenía claro que el ratón elegido sería el Apple Magic Mouse 2.

El diseño de este ratón es minimalista y ligero, con una curva sutil en la parte superior. Para muchos, no es nada ergonómico, pero en mi caso, que trabajo en redacción, no tengo ninguna queja. Quizá sería distinto si pasara horas editando vídeos o jugando a videojuegos; aunque, siendo sinceros, hay pocos juegos compatibles con Mac.

Lo que más me gusta del Apple Magic Mouse 2 son los gestos del Trackpad. Esto es tremendamente útil en tareas de ofimática y una de las razones principales por las que lo elegí. Estos gestos, como pasar páginas o navegar rápidamente, son algo que no ofrecen los ratones de terceros y a lo que no quería renunciar.

El modelo anterior usaba pilas y nunca tuve problemas, pero este nuevo integra una batería recargable mediante puerto Lightning. Aquí surge su mayor inconveniente: el puerto está en la parte inferior, lo que imposibilita usarlo mientras se carga. Es cierto que Apple ha actualizado este modelo con un puerto USB-C, lo que es un acierto, pero sigue siendo un punto débil.

Pese a esto, la batería dura tanto que apenas necesito cargarlo una vez al mes. Incluso si olvido hacerlo, con unos minutos de carga durante un descanso tengo energía suficiente para seguir trabajando.

En resumen, el Apple Magic Mouse 2 es un ratón ideal para quienes trabajamos con Mac. Aunque al principio puede parecer incómodo, especialmente si vienes de ratones tradicionales de Windows, con el tiempo te acostumbras. Puede que incluso, como a mí, termine enamorándote por su simpleza y funcionalidad únicas.

