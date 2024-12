Hace dos años me compré mi primer eReader. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos accesorios

Hace dos años me compré el Kobo Clara 2E, un eReader que desde hace unos meses he utilizado prácticamente de forma diaria. Y... hay momentos en los que la lectura se me hace incómoda o he necesitado algunos complementos para proteger el dispositivo. Por ello, en este artículo he reunido una serie de accesorios útiles para utilizar con un eReader y mejorar la experiencia.

Pasador de páginas

Con bastante frecuencia, he querido pasar la página del libro que estaba leyendo con la mala suerte de que el eReader ha detectado que quería reducir o ampliar el zoom, y es un fastidio. Para ello, este pasador de páginas es perfecto y sólo cuesta 25,49 euros: incluye un accesorio que se coloca en el eReader y viene con un mando para pasar las páginas pulsando un botón. Es bastante útil sobre todo si el eReader no tiene botonera física para pasar las páginas.

Pasador de páginas Hoy en Amazon — 29,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Correa de mano

Cuando leo, suelo aprovechar para hacerlo durante hora y media o dos horas, y en muchas ocasiones si no llego a tener un cojín debajo suelo acabar con la mano cansada y resentida. Esta correa de mano permite no sólo sujetar mejor el eReader, sino también es capaz de distribuir mejor el peso a lo largo de la mano. Y su precio es de tan sólo 9,99 euros.

Correa de mano Hoy en Amazon — 9,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Almohada soporte

Y si queremos tener la manos libres, una de las mejores formas para leer es utilizando un soporte. En este caso hay una gran variedad de opciones de compra, pero sin duda una de las mejores es esta almohada soporte que cuesta 23,64 euros en Amazon. Se trata de una almohada que incluye tanto una tapa para sostener el eReader como diferentes ranuras para colocarlo. Además, viene con bastantes bolsillos en el caso de que queramos colocar algún accesorio, como un cable, el móvil o un Pen.

Almohada soporte PVP en Amazon — 23,64 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Soporte con brazo extensible

Pero si queremos dar un salto más grande en este tipo de accesorios, una buena forma de leer es utilizando un soporte con brazo extensible. Este soporte que podemos encontrar en Amazon por 26,99 euros permite colocarlo en una cama o en una mesa y se puede utilizar con diferentes eReaders o incluso con tablets y es compatible con dispositivos con pantallas que van desde las 4,6 hasta las 12,9 pulgadas.

Soporte con brazo extensible Hoy en Amazon — 26,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Funda para eReader

Y para finalizar, no hay nada como una funda protectora. Hay muchas opciones de compra, algunas oficiales para un determinado eReader y otras universales. Si lo que buscamos es una funda que destaque, esta funda protectora de Enjoy-Unique cuesta sólo 15,68 euros y tiene un fantástico diseño inspirado en un libro físico. Es compatible con eReaders de seis pulgadas y ofrece una muy buena protección para el dispositivo.

Funda protectora Hoy en Amazon — 15,68 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Antonio Scalogna en Unsplash, SK SYUKUYU, MoKo, KDD, Ulanzi, Enjoy-Unique

