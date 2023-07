Apple Mac Studio (2023), análisis: el procesador M2 Max ruge en esta bestia de la eficiencia

El Mac Studio original irrumpió en las tiendas el año pasado envuelto en un halo de expectación. Apple lo había presentado poco antes, en su conferencia del 8 de marzo, anticipando que sus ingenieros habían diseñado este ordenador de sobremesa sobre la base del Mac mini, pero con el propósito de conseguir que se sintiese como pez en el agua en un escenario de uso estrictamente profesional. Pocos días después de su lanzamiento lo analizamos a fondo y comprobamos que, efectivamente, es una máquina atractiva para productividad y creación de contenidos.

La revisión del Mac Studio que estamos a punto de poner a prueba en este artículo es continuista. Su diseño y su construcción son idénticos a los del modelo del año pasado, aunque, eso sí, se desmarca de aquel en las áreas más importantes: su CPU, su lógica gráfica y la memoria unificada. También merece la pena que no pasemos por alto que refina la conectividad inalámbrica. En cualquier caso, el absoluto protagonista de este análisis es el procesador M2 Max que nos propone la revisión del Mac Studio que hemos analizado. Así se las gasta uno de los chips más avanzados de Apple (solo con permiso del monstruoso M2 Ultra).

Apple Mac Studio (2023): especificaciones técnicas



características procesador Apple M2 Max de 12 núcleos (8 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia), Neural Engine de 16 núcleos y 400 GB/s de ancho de banda de memoria gráficos 38 núcleos (la lógica gráfica está integrada en el chip M2 Max) memoria unificada 96 GB LPDDR5-6400 almacenamiento SSD de 4 TB sistema operativo macOS Ventura sonido Altavoces estereofónicos integrados Toma para auriculares de 3,5 mm y compati­bilidad con auriculares de alta impedancia Puerto HDMI compatible con salida de audio multicanal conectividad Parte trasera: 4 x Thunderbolt 4 vía USB-C (hasta 40 Gb/s), 1 x Ethernet de 10 Gb, 2 x USB-A (hasta 5 Gb/s), 1 x HDMI 2.1 y 1 x jack de 3,5 mm para auriculares

Parte delantera: 2 x USB-C (hasta 10 Gb/s) y ranura para tarjetas SDXC (UHS-II) conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 dimensiones 197 x 197 x 95 mm peso 2,7 kg precio 2.429 euros (versión base con 32 GB y SSD de 512 GB) 4.959 euros (versión analizada con 96 GB y SSD de 4 TB)

El chip M2 Max es una apuesta sobre seguro

La revisión del Mac Studio que nos propone Apple este año está disponible con dos procesadores diferentes: el M2 Max y el M2 Ultra. No obstante, cada una de estas versiones también está disponible en dos modalidades diferentes que tan solo difieren en su lógica gráfica. El procesador M2 Max que integra el equipo que estamos poniendo a prueba en este artículo incorpora 12 núcleos (8 de alto rendimiento o AR y 4 de alta eficiencia o AE), así como 16 núcleos para el motor Neural Engine y 38 núcleos gráficos (la otra opción tiene 30 núcleos de GPU).

Este chip ha sido fabricado por la compañía taiwanesa TSMC utilizando su litografía FinFET de 5 nm de segunda generación y aglutina nada menos que 67.000 millones de transistores. El SoC M2 Ultra no es otra cosa que dos procesadores M2 Max conectados mediante un enlace de alto rendimiento, por lo que esta última cifra se incrementa hasta los 134.000 millones de transistores. En esta familia de chips los núcleos de propósito general y los núcleos gráficos acceden a un único mapa de memoria unificada que en la máquina que tenemos entre manos tiene una capacidad de 96 GB (es de tipo LPDDR5-6400).

El procesador M2 Max lo fabrica TSMC en su nodo FinFET de 5 nm de 2ª generación y aglutina 67.000 millones de transistores

Las memorias caché de instrucciones y datos vinculadas a los núcleos AR y AE tienen el mismo tamaño en los chips M2 y M1. Por otro lado, los núcleos AE acceden en ambos procesadores a una memoria caché compartida de nivel 2 con una capacidad de 4 MB, pero, y aquí los chips M2 se desmarcan de los M1, los núcleos AR en los últimos procesadores de Apple tienen a su alcance una caché compartida de nivel 2 con una capacidad de hasta 72 MB en el procesador M2 Ultra (36 MB en el M2 Max).

No obstante, esto no es todo. La lógica gráfica de los chips M2 también ha sido rediseñada, aunque por el momento Apple no ha desvelado apenas detalles que nos permitan intuir la magnitud de los cambios que ha implementado en la GPU integrada. Con el motor de inteligencia artificial implementado en estos microprocesadores sucede esencialmente lo mismo.

No conocemos con detalle en qué se diferencia la lógica Neural Engine de las distintas variantes de los chips M2 y M1, pero Apple ha confirmado que ambas tienen el mismo número de núcleos: 16. Eso sí, no son iguales. Y sabemos que no lo son debido a que el motor de IA del chip M2 es capaz de llevar a cabo 15,8 billones de operaciones por segundo, mientras que el del M1 roza los 11 billones de operaciones por segundo.



m2 ultra m2 max M1 ultra m1 max FOTOLITOGRAFÍA 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm número de transistores 134.000 millones 67.000 millones 114.000 millones 57.000 millones FABRICANTE TSMC TSMC TSMC TSMC número de núcleos cpu 24 12 20 10 núcleos de alto rendimiento (AR) 16 8 16 8 núcleos de alta eficiencia (Ae) 8 4 4 2 caché instrucciones (AR) 192 KB 192 KB 192 KB 192 KB caché datos (AR) 128 KB 128 KB 128 KB 128 KB caché nivel 2 compartida (AR) 72 MB 36 MB 48 MB 24 MB caché instrucciones (Ae) 128 KB 128 KB 128 KB 128 KB caché datos (AE) 64 KB 64 KB 64 KB 64 KB caché nivel 2 compartida (ae) 8 MB 4 MB 8 MB 4 MB número de núcleos gráficos 60 / 76 30 / 38 64 32 / 24 unidades de ejecución 9.728 4.864 8.192 4.096 memoria unificaDA máxima 192 GB 96 GB 128 GB 64 GB tecnología de memoria LPDDR5-6400 LPDDR5-6400 LPDDR5-6400 LPDDR5-6400 ancho de banda de memoria 800 GB/s 400 GB/s 800 GB/s 400 GB/s núcleos neural engine (NE) 32 16 32 16 operaciones por segundo (NE) 31,6 billones 15,8 billones 22 billones 11 billones

El diseño y la construcción del Mac mini son un punto de partida ideal para el Mac Studio

Como he mencionado unas líneas más arriba, las apuestas estética y constructiva del nuevo Mac Studio son idénticas a las del modelo del año pasado. Y, a su vez, aquel estaba claramente inspirado en el Mac mini. La única diferencia entre el recinto de ambos equipos reside en la considerablemente mayor altura del Mac Studio. No obstante, a mí no me parece un error debido a que la estética y el minimalismo del Mac mini me gustan mucho, aunque, por supuesto, va en gustos.

El índice de conductividad térmica del aluminio es muy superior al del policarbonato

Al igual que en el Mac mini, el recinto del Mac Studio está mecanizado completamente en aluminio. La elección de este material responde tanto a la evidente intención de Apple de posicionar sus propuestas en el segmento prémium como de optimizar la refrigeración de los componentes del ordenador que disipan más energía en forma de calor.

Este efecto es posible debido a que el índice de conductividad térmica del aluminio es muy superior al del policarbonato utilizado en algunos elementos del recinto por otros equipos compactos menos ambiciosos. Y esta propiedad permite a la caja del Mac Studio comportarse como un enorme disipador capaz de intercambiar energía térmica con el aire mediante convección.

En lo que se refiere a la calidad del mecanizado no tengo nada que objetar. Es objetivamente muy alta, pero es una cualidad a la que esta marca ya nos tiene acostumbrados, y que, sin duda, tiene un impacto tangible en el precio de sus productos. Además, el recinto de este equipo compacto tiene una peculiaridad interesante: el panel superior y los perfiles laterales están mecanizados en una única pieza que carece de juntas.

En estas fotografías de detalle podemos ver que la caja de aluminio de este ordenador compacto no tiene ni un solo tornillo a la vista. Ni siquiera en la base del Mac Studio. Desde un punto de vista cualitativo que tenga o no tornillos visibles no es especialmente relevante, pero esta característica refleja que esta marca continúa mimando mucho el acabado de sus propuestas.

Los pequeños orificios de la base de aluminio facilitan el intercambio del aire caliente procedente del interior del Mac Studio por el aire a temperatura ambiente del exterior

Un último apunte interesante: como podemos intuir, los pequeños orificios practicados en la base de aluminio de este ordenador compacto sirven para facilitar el intercambio del aire caliente procedente del interior del Mac Studio por el aire a temperatura ambiente del exterior. Más adelante, en la sección que dedicaremos a nuestras pruebas de rendimiento, comprobaremos también si el sistema de refrigeración de este equipo está o no a la altura.

En el panel trasero residen cuatro conectores Thunderbolt 4 en formato USB-C capaces de trabajar a una velocidad de transferencia máxima de 40 Gb/s, un puerto Ethernet en formato RJ-45 de 10 Gb, 2 puertos USB de tipo A con una velocidad de transferencia máxima de 5 Gb/s, una salida HDMI 2.1 (¡por fin!) y un conector para auriculares en formato jack de 3,5 mm. No está mal, sobre todo si tenemos presente que este Mac Studio es un equipo muy compacto.

El panel delantero de este equipo no es diáfano. En las fotografías de detalle podemos ver que incorpora dos puertos USB-C (trabajan a una velocidad de transferencia máxima de 10 Gb/s) y una ranura para tarjetas de almacenamiento SDXC (UHS-II). Por último, en lo que se refiere a la conectividad inalámbrica nos propone Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.

El procesador M2 Max encaja como un guante en este equipo de sobremesa

Antes de meternos en harina con las pruebas, un apunte relevante: el monitor que hemos utilizado junto a este equipo es el Studio Display de Apple. Si queréis conocerlo con todo lujo de detalles y averiguar si su calidad de imagen está a la altura os sugerimos que echéis un vistazo a nuestro análisis. Dicho esto es importante que recordemos que este Mac Studio tiene la ambición de competir de tú a tú con lo mejor que tienen actualmente Intel y AMD para productividad y creación de contenidos, por lo que lo ideal es que lo enfrentemos a estas CPU.

La primera gráfica describe el rendimiento arrojado por los procesadores de Intel desde la 10ª generación en adelante y por las CPU Ryzen 5000 y 7000 de AMD en la prueba mononúcleo de Cinebench R23. Como podemos ver, el procesador M2 Max aventaja con mucha claridad a su predecesor, el M1 Max, y es más rápido que el Core i9-11900K de Intel y el Ryzen 9 5950X de AMD. En esta prueba lo superan los chips de Intel de 12ª y 13ª generación que hemos probado, y también los nuevos Ryzen 7000 de AMD. Aun así, el M2 Max empieza pisando muy fuerte.

En la prueba multinúcleo de Cinebench R23 importa el rendimiento de cada uno de los núcleos de alta productividad y alta eficiencia, pero, sobre todo, importa la cantidad de núcleos y el número de hilos de ejecución (threads) que son capaces de procesar. Los 12 núcleos del M2 Max (8 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia) lo penalizan frente a los procesadores de Intel y AMD que tienen una mayor cantidad de núcleos. Aun así, en esta prueba sale razonablemente bien parado. El M1 Max lo sigue a cierta distancia con una productividad muy digna en esta prueba.

El test multinúcleo de Cinebench R23 impone un estrés muy importante a cualquier CPU porque es capaz de utilizar de forma concurrente todos sus núcleos, por lo que es un escenario ideal para evaluar el consumo de un procesador. En estas condiciones de prueba el M2 Max ha arrojado un consumo promedio aproximado de 33,6 vatios y un consumo máximo de 35,1 vatios. Son unas cifras extraordinarias aunque un poco más altas, como cabe esperar, que las del M1 Max. Para medir el consumo de los procesadores M1 Max y M2 Max hemos utilizado el comando 'sudo powermetrics' que podemos ejecutar desde la shell de la app Terminal.

La siguiente gráfica relaciona el rendimiento de los procesadores en la prueba multinúcleo de Cinebench R23 y el consumo máximo que han arrojado en este test. La imagen habla alto y claro: los dos procesadores de Apple son mucho más eficientes que los chips de Intel y AMD de última hornada.

La tecnología litográfica utilizada por TSMC para fabricar los procesadores de las familias Ryzen 5000 y 7000 contribuye a dejarlos en una posición muy digna si nos ceñimos a su eficiencia. Sin embargo, los chips de Intel sufren y en términos de eficiencia quedan relegados a las últimas posiciones de la gráfica. Un último apunte: el M2 Max es casi el doble de eficiente que el procesador x86-64 mejor colocado en esta prueba, el Ryzen 9 7950X3D de AMD.

El claro vencedor en la prueba de renderizado mediante trazado de rayos Corona 1.3 ha sido el Core i9-13900K de Intel, pero el M2 Max ha logrado superar no solo al M1 Max; también al Ryzen 5 5600X de AMD y al Core i5-11600K de Intel. Al igual que en la prueba multinúcleo de Cinebench R23, en este test es crucial el número de hilos de ejecución que procesa simultáneamente cada CPU.

Octane 2.0 es un test desarrollado en JavaScript que resulta muy útil para evaluar la capacidad de cálculo de un microprocesador. Esta prueba define un número elevado de escenarios de análisis, y en buena parte de ellos el procesador M2 Max ha quedado colocado en la mitad superior de la gráfica. Este resultado refleja que ha logrado imponerse a procesadores capaces de administrar más threads que él y que tienen un consumo notablemente más alto.

Es muy poco probable que un entusiasta de los videojuegos elija un Mac Studio si sobre todo busca un equipo para jugar. Aun así, no hemos dejado escapar la oportunidad de ponerlo a prueba con algunos juegos que utilizan CodeWeavers Crossover, que es la misma capa de emulación de WINE que se usa para poder jugarlos en Linux. Como podéis ver, 'Rise of the Tomb Raider' es perfectamente jugable incluso a 2160p. Y a 2880p (5K) nos entrega 40 FPS incluso con la máxima calidad gráfica.

El resultado que hemos obtenido en 'DiRT Rally' es muy similar al del juego anterior. De hecho, si cabe es incluso más impresionante debido a que, como podéis ver, en este motor gráfico los chips M1 Max y M2 Max nos entregan cadencias de imágenes por segundo todavía más altas incluso a 2160p. Definitivamente la lógica gráfica de estos procesadores de Apple no se acobarda con los juegos, aunque todos sabemos que en macOS podemos disfrutar infinitamente menos títulos que en Windows.

Para evaluar la temperatura máxima alcanzada por cada núcleo bajo carga hemos utilizado TG Pro, una aplicación que, como podéis ver en la siguiente captura, nos indica con claridad y de forma dinámica la temperatura de cada uno de ellos. Bajo estrés máximo ninguno rebasó los 80 ºC. Los núcleos de alta eficiencia, como cabe esperar, se calientan menos que los de alto rendimiento, y los núcleos de la GPU raramente superan los 58 ºC. Eso sí, la temperatura promedio del procesador M2 Max asciende a 77 ºC, por lo que supera en 24 ºC la temperatura arrojada por el M1 Max en este escenario de prueba.

También hemos medido la temperatura que alcanza la caja de aluminio del Mac Studio bajo carga máxima porque, como hemos visto, este material tiene un índice de conductividad térmica elevado. Para hacerlo hemos barrido toda su superficie empleando un termómetro digital por infrarrojos en una habitación con una temperatura ambiental de 22 ºC.

En la siguiente tabla podéis ver qué medidas máximas hemos obtenido, y ninguna de ellas representa un riesgo para nuestra piel si tocamos el recinto del equipo mientras está siendo sometido a un estrés importante. La temperatura más alta la hemos medido en la rejilla de ventilación alojada en la parte trasera de la caja.



temperatura máxima a plena carga (cinebench r23 multinúcleo) parte superior 33,9 ºC parte inferior 31,9 ºC lateral izquierdo 34,4 ºC lateral derecho 33,9 ºC parte delantera 32,6 ºC parte trasera 40,7 ºC

Por último, para medir con precisión el ruido máximo emitido por el Mac Studio a plena carga (durante la ejecución de la prueba multinúcleo de Cinebench R23) he utilizado mi sonómetro Velleman DVM805. En estas condiciones el nivel máximo de rumorosidad de este ordenador asciende a 36,6 dB, una cifra bajísima que en la práctica lo hace esencialmente inaudible.

Apple Mac Studio (2023): la opinión de Xataka

Este ordenador de sobremesa de Apple no me ha sorprendido. Y no lo ha hecho porque el año pasado tuve la oportunidad de probar el Mac Studio original, y esta revisión es marcadamente continuista. No obstante, las mejoras que han introducido los de Cupertino en este equipo atacan de forma directa aquellas áreas en las que tenía margen para mejorar. La llegada de la conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 es muy bienvenida, pero sobre todo me parece un salto hacia delante importante la integración, por fin, de una salida de vídeo HDMI 2.1.

El procesador M2 Max es capaz de mover con fluidez cualquier aplicación de productividad y creación de contenidos

No obstante, esto no es ni mucho menos todo. El auténtico corazón del nuevo Mac Studio es su procesador M2 Max. Intel y AMD tienen chips más rápidos, pero no más eficientes. El rendimiento del M2 Max es estupendo, como hemos comprobado, y es capaz de mover con fluidez cualquier aplicación de productividad y creación de contenidos. No obstante, el área en la que no tiene rival es su eficiencia.

Es un poco menos eficiente que su predecesor, el M1 Max, pero, aun así, es al menos el doble de eficiente que los procesadores que nos proponen Intel y AMD para resolver este escenario de uso. Y, además, el calor que emite es razonable y no produce ningún ruido. Pese a todo esto tiene una gran pega: su precio. El dinero que nos pide Apple por la versión más económica la pone fuera del alcance de buena parte de los usuarios, aunque posiblemente para los profesionales no es una cifra descabellada y probablemente algunos opten por este Mac Studio.

