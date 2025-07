En el futuro, una sola app controlará por completo nuestro smartphone. O eso piensa el CEO de Nothing

Carl Pei es uno de los CEO que más aura desprende en la industria de la tecnología. Viste un vaquero y camiseta básica, me advierten que es algo tímido y, tras unos minutos de entrevista, acabamos sonriéndonos, comentando que "las vibras" son el futuro, y recordando los viejos tiempos de CyanogenMOD fuera de formalidades.

Los que llevamos tiempo en el cotarro conocemos a Carl de aquella vieja OnePlus que solo vendía sus teléfonos por invitación. Con Nothing, la aproximación es distinta. Una empresa londinense con el foco en el diseño y con un eslogan claro: "Make tech fun again".

Mirando hacia arriba

Nothing comenzó con un Phone (1) que atacaba a la gama media. Siguió con un Phone (2) que daba un salto en especificaciones y, en 2025, ataca al mercado con un móvil de 799 euros con un gama alta. No puedo evitar querer saber por qué.

Carl me explica que para Nothing, tanto el Phone (1) como el Phone (2) eran buques insignia. Suena a declaración marketiniana, pero no lo es: "para una compañía, un flagship es el mejor móvil que puede hacer". Por primera vez, creen estar en un punto de ingeniería en el que pueden competir con los mejores del mercado, un punto en el que por fin están listos.

Lanzar un gama alta es arriesgado, y lanzarlo estando orientado a un nicho concretísimo, lo es más aún. Nothing no va a volumen, no está desesperada por lanzar producto y apunta directamente a "los usuarios más creativos". Todo esto suena muy bien, pero cabe preguntarse si una empresa puede ser rentable y sostenible viviendo de "usuarios creativos".

"Estamos centrados en las nuevas generaciones de consumo. Nos enfocamos en la gente que está interesada en la tecnología, el diseño y la creatividad. Nuestro consumidor es mucho más joven que el consumidor medio, ronda los 26 años".

¿Funciona la estrategia? Sí. Carl me cuenta que han doblado el volumen de negocio, superando los mil millones de dólares en el acumulado de ventas. Sabe de sobra que llevan años centrando esfuerzos en software, pero pretenden doblar inversión en software para ser aún más atractivos.

Tienen también una importante inversión detrás, en la que los inversores toman un papel directo en las decisiones que toma la empresa.

"A veces es incómodo, porque dan su opinión delante del resto de miembros de nuestra mesa. Pero creo que es realmente importante encontrar maneras de mantenernos conectados con esta base, especialmente cuando la empresa crece. Es difícil escuchar verdades incómodas cuando tienes ese tipo de estructura, siempre sabemos lo que quiere la gente de nosotros".

El presente

Carl Pei durante la presentación del Nothing Phone (3) y los Nothing EarPhone (1). Imagen | Xataka.

Con el Nothing Phone (3) llega la friolera de siete años de actualizaciones de seguridad y cinco de software. Quizás es momento de plantearse lo de dejar de lanzar un móvil al año si los móviles son cada vez más longevos.

O quizás no.

"De media, la gente renueva teléfono cada tres años. Así que siempre habrá alguien pensando en lo siguiente. Pero también estamos viendo una tendencia de personas que quieren mantener su dispositivo durante más tiempo. Por esto queremos dar un soporte aún más largo".

El teléfono aterriza también con una integración de IA bastante discreta.

Essential Search

Essential Space

Funciones menores de traducción

¿Es suficiente para competir, teniendo en cuenta que ya hay quien integra la IA hasta en las apps más básicas del sistema (teléfono, teclado, cámara...)?

Carl tiene claro que la aproximación de Nothing es cauta, porque ven "mucho hype" en el mercado. Deja caer que, aunque hayan lanzado estas funciones, "el roadmap es largo, habrá actualizaciones y actualizaciones". Pero, más allá de prometer que en el futuro la IA será más completa, no tiene miedo alguno en admitir que está de acuerdo.

"Esto es casi como un factor de higiene, ¿verdad? Tenemos que encargarnos de esa parte básica, pero eso no es lo que más nos entusiasma. Lo que de verdad nos emociona es cómo aplicamos esta nueva tecnología para redefinir la manera en que la gente usa los productos, sobre todo en la parte de software. Pero sí, ese trabajo básico es necesario. Hay que hacerlo. El mercado lo está haciendo y creo que podemos hacer mucho más".

Imagen | Xataka.

Para cerrar el bloque, le pregunto a Carl por algo prácticamente inevitable: cómo están viviendo las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, y si su cadena de suministro está viéndose afectada. La caja del Nothing Phone (3) deja ver un claro "made in China", así que no hay nada que esconder.

Aquí nos cuenta que la mayoría de sus productos se fabrican en India, y algunos de ellos en China. Aparte de esto, afirma que están en proceso para empezar a producir en otras partes del mundo. No parece demasiado preocupado, y la razón es simple.

"Siendo una startup, podemos ser bastante ágiles y reactivos pase lo que pase".

El futuro del smartphone

Nothing Phone (3). Imagen | Xataka.

Una pregunta que me gusta hacer a los principales responsables de las empresas tech es cómo se ven en el futuro. Y siendo, honesto, las respuestas suelen ser poco concretas. Es algo completamente normal: ni les conviene mojarse con declaraciones comprometidas ni, realmente, es fácil predecir con cautela hacia dónde va la tecnología de hoy.

Pero Carl es un jugón, y tiene claro que el futuro del smartphone pasa por una sola app capaz de controlarlo todo. Esa IA agéntica de la que tanto llevamos hablando a lo largo de 2025. La clave está en que, cuando todo sea IA... ¿cuál será la razón para decidirse entre un dispositivo u otro?

Aclara que es futuro aún es lejano, y que nadie compraría a día de hoy un teléfono sin apps. La clave estará en el camino que se encuentre para lograrlo, un camino para combinar y fusionar del todo software y hardware.

"Creo que Essential Search es un buen ejemplo. La gente normal utiliza la búsqueda para encontrar apps, contactos... Estamos usando un comportamiento común que ya entendemos para hacerlo más inteligente. Ya no tienes que ir a un distinto navegador, a distintas páginas web... simplemente obtienes la respuesta. Este "simplemente obtienes la respuesta", la integración entre hardware y software será clave. Nosotros ya estamos haciendo esa transición. Estamos muy centrados en el hardware, y ahora estamos mirando más al software para ser aún más fuertes.

Si te preguntas si Nothing quiere conseguir esto con modelos propios, la respuesta es no. La compañía está poniéndose en manos tanto de Google (Gemini) como de OpenAI (ChatGPT) y la carrera está encarnizadísima, "hay mucha competencia, cada mes hay un nuevo modelo aún mejor, así que hemos creado una plataforma agnóstica: podemos cambiar al último mejor en cualquier momento y ofrecer siempre los mejores productos".

También tiene claro que, actualmente, el smartphone sigue siendo el dispositivo más importante para IA.

"No hay un mejor factor de forma"

"Todo el mundo tiene un teléfono"

"Los usamos para todo"

Lo de que la IA acabe siendo el epicentro del smartphone suena genial pero, ¿qué hay de la privacidad? Es algo que Carl tiene bastante claro.

"Será muy importante, especialmente en la próxima generación. El punto más importante es la transparencia, ser transparentes sobre cómo recogemos datos, por qué los recogemos, qué datos tenemos... Dar al usuario la opción de seleccionar qué quieren compartir y qué no, pero también saber comunicar por qué estamos haciendo ciertas cosas".

Mientras todo este proceso acaba (o no) finalizándose, cabe preguntarse si el smartphone ha tocado techo, o si sigue habiendo margen de mejora. ¿Estamos en el peak smartphone? La respuesta de Carl mola, mucho. "Diría que "Smartphones, capítulo 1, "peak". Tiene claro que la telefonía lleva años pasando por ciclos y etapas, y que hay una que ya ha terminado. ¿El lado positivo? "El nuevo capítulo está a punto de empezar ahora, y ese nuevo capítulo tratará sobre la innovación en software".

Pero, aunque el software sea protagonista, no servirá de nada si el software no lo acompaña.

"Estamos muy emocionados con esto, reforzando nuestro pulso en el software. Pero ese capítulo dos solo puede suceder si logras casar todo esto con el hardware. Porque los teléfonos se diseñaron siempre teniendo en mente que necesitaban un sistema operativo. Tenemos mucho que hacer en el lado del software, pero también hay hardware que diseñar a su lado".

Para cerrar esta entrevista, le pregunto a Carl acerca de un futuro dominado por la IA y el software. Una de las principales razones para comprar ahora mismo un producto de Nothing es el diseño pero... ¿cuáles serán las razones para comprarlos dentro de cinco años?

Carl está convencido de que, en el futuro, el diseño y el gusto serán incluso más importantes.

"Tomemos el ejemplo del software. Con la programación mediante IA, tan solo tienes que tener una idea y... sucede. Así que lo que va a separar el buen software del buen software no va a ser la persona detrás de esa idea, va a ser ese gusto, cómo de bien se comprende al usuario.

Puedes llamarlo gustos... puedes llamarlo "vibes". Ese es el futuro.

Con ese "vibes are the future" y una sonrisa de nerds, me despido de un Carl Pei que parece tener clara no solo la dirección a la que se moverá Nothing en los próximos años, sino toda la industria.

