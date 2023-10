Despistarse con la IA ha sido el mayor error potencial de Apple en años. Está tratando de corregirlo con dinero

Me imagino a Tim Cook en su despacho, en diciembre de 2022. "Voy a probar eso que he visto en Xataka de ChatGPT". Y luego, cada vez más alucinado y enfadado, dándose cuenta de algo: se habían despistado. ¿Cómo había sido posible?

Apple pasa de la IA. En estos últimos meses el mercado no parecía estar especialmente preocupado por una Apple que apenas hablaba (o habla) de inteligencia artificial. Es como si pasara totalmente de esta prometedora tecnología, y eso no parece tan terrible porque Apple suele llegar tarde, pero hacerlo con productos (iPod, iPhone) que superan a los de sus rivales. No obstante, en su última conferencia WWDC no pronunció esas palabras ni una sola vez, y aunque creamos saber el posible porqué, la otra gran razón es, sencillamente, que no tenían nada de que hablar.

Nos hemos despistado. Como señala Mark Gurman en Bloomberg, puede que Tim Cook esté diciendo públicamente que Apple lleva años trabajando en el ámbito de la IA generativa. Sin embargo sus fuentes indican que a la empresa estos avances le cogieron por sorpresa, y que "hay un montón de ansiedad sobre esto y se considera un fallo bastante grande internamente".

Ajax. Así se llama el gran modelo de lenguaje (LLM) que la empresa ha desarrollado tras ponerse a trabajar en este ámbito. Es el utilizado internamente por su propio chatbot, que ha sido apodado "Apple GPT", y ahora están evaluando si este desarrollo puede competir con sus rivales y cómo lo desplegarán en sus productos.

La solución, gastar dinero. John Giannandrea y Graig Federighi son los responsables de estos nuevos esfuerzos, aunque Eddy Cue, responsable de servicios, también está involucrado según Bloomberg. Para tratar de no perder esa carrera Apple está invirtiendo cerca de 1.000 millones al año.

Nada especialmente nuevo. Los responsables de Apple parecen estar a la zaga de los lanzamientos que hemos visto en otros gigantes de la tecnología. Así, los equipos de Cupertino estarían trabajando en un Siri con IA generativa integrada (a lo ChatGPT con voz), autocompletado de frases, integración de IA generativa también en XCode (como en GitHub Copilot, entre otros) o una mejora de Apple Music que generara listas de reproducción más afines a los gustos del usuario (como la que Spotify presentó en febrero). Lo importante, al menos de momento, parece ser poder competir con sus grandes rivales con productos similares pero adaptados a su ecosistema.

¿En la nube o en local? En Apple uno de los grandes debates de cómo desplegar estos servicios es si dependerán de la nube —como ocurre con ChatGPT o Midjourney— o se podrán usar localmente en el dispositivo incluso si estamos fuera de línea. Esta última opción ha sido adoptada por Apple con frecuencia y ofrece más garantías en materia de privacidad, pero por ahora la nube permite acceder a opciones más avanzadas.

