La Ley de Accesibilidad entra en vigor este mes y lo quiere cambiar todo: desde el cajero automático hasta Amazon

A partir del 28 de junio van a cambiar muchas cosas, desde el menú de los cajeros automáticos, pasando por el terminal de pago de la gasolinera, hasta la web donde haces tus compras online. ¿El motivo? Es el día que entra en vigor la Directiva Europea en materia de accesibilidad. El objetivo de esta norma es facilitar la utilización de estos elementos, especialmente por personas que cuenten con algún tipo de discapacidad sensorial o motora.

Productos y servicios a los que afecta. El texto detalla productos que tendrán que adaptarse al nuevo marco. Los cajeros automáticos de los bancos son un ejemplo, pero afectará a todo tipo de equipos de hardware y también a nivel software. Estos son los principales:

Equipos informáticos de uso general: ordenadores, tabletas, smartphones y sus sistemas operativos.

Terminales de autoservicio: cajeros automáticos, máquinas expendedoras de billetes, dispensadores de turnos y sus sistemas operativos

Telecomunicaciones: teléfonos inteligentes y otros equipos para acceder a servicios de telecomunicación. También los servicios de telefonía e internet.

Lectores electrónicos.

Servicios de comunicación audiovisual: como plataformas de streaming o televisión digital,

Servicios de transporte: sitios web, las aplicaciones móviles, los billetes electrónicos y la información en tiempo real sobre el viaje.

Servicios eléctrico, de agua o gas.

Servicios bancarios para consumidores.

Libros electrónicos y el software para su lectura.

Comercio electrónico: tiendas online y plataformas de venta.

Emergencias: llamadas al 112.

Los tres mandamientos de la accesibilidad. La normativa afecta a infinidad de equipos y los requisitos varían para cada uno de ellos. No obstante, todos tienen un marco común que cuenta con tres grandes objetivos: que estén disponibles por más de un canal sensorial (visual, auditivo o táctil), que sean fáciles de entender y que puedan ser percibidos por todos los usuarios.

Cajeros automáticos, terminales de pago y similares. Los cajeros automáticos que cumplan la normativa deberán cumplir una serie de requisitos específicos. Por ejemplo tendrán que ofrecer una opción auditiva para usuarios ciegos, además de permitir el uso de auriculares por una cuestión de privacidad. Las teclas y controles deberán ser perceptibles al tacto y la pantalla y todos sus elementos contarán con el contraste adecuado.

Imagen: CaixaBank

Las páginas web y tiendas online no se libran. En este caso aplica las normas UNE 139803 y WCAG 2.2. Deberán cumplir como mínimo los requisitos A (hay tres niveles, por ejemplo para webs públicas tendrán que cumplir el nivel AA). Algunos de estos requisitos incluyen que la página nos dé alternativas al texto (vídeos, imágenes y audio), que se pueda navegar usando solamente el teclado, que la estructura sea fácil de entender, con textos ampliables hasta un 200%, botones y formularios bien etiquetados (nada de 'haz click aquí', el usuario tiene que saber dónde va) o que todas las imágenes cuenten con texto alternativo para poder ser descritas a usuarios ciegos.

Las páginas de comercio online como Amazon deberán cumplir los mismos requisitos que las páginas web, pero además deberán hacer accesible el proceso de compra mediante un aviso sonoro y visual, por ejemplo al agregar algo al carrito o pagar la compra. Otro aspecto es que tendrán que facilitar detalles sobre la accesibilidad de los productos que venden. Amazon ya cuenta con una sección donde detallan estos requisitos a sus vendedores, pero aún no conocemos qué cambios harán en su web a partir del día 28. Hemos contactado con ellos para conocer más detalles y actualizaremos cuando tengamos respuesta.

El hardware aún tiene margen, las webs no. La aplicación de la norma es el 28 de junio, pero eso no significa que todos los productos y servicios afectados vayan a cambiar ese día. En el caso de los cajeros automáticos y similares, los que estuvieran instalados antes de dicha fecha podrán seguir usándose “hasta el final de su vida útil desde el punto de vista económico, aunque sin superar diez años después de su puesta en funcionamiento”. Hay 47.000 cajeros en España y el coste de actualizar cada unidad podría ascender hasta 3.000 euros. Eso sí, todos los que se instalen nuevos deberán cumplir la normativa y además las entidades deberán informar a sus usuarios de cuales están actualizados y cuales no.

Sin embargo, según tiendaPrest, este margen sólo aplicaría a productos de hardware que ya estén en el mercado, las tiendas online deberán adaptarse el día 28 de este mes, salvo una excepción: ser una microempresa. Para ser considerada microempresa debe tener menos de 10 personas en plantilla, siempre que se facture menos de 2 millones de euros al año. Por supuesto, las tiendas online que se lancen después del 28 de junio ya deberán cumplir los requisitos.

La lupa de iOS

Ya hay mucho avanzado. Muchas empresas ya han integrado estas normas en sus productos, por lo que el día 28 no vamos a ver un cambio radical en todas partes. Por ejemplo, en banca, ING ya cumple la norma UNE 139803:2012 en su web, aunque no mencionan nada de los cajeros y las oficinas de atención. En el caso de CaixaBank, la entidad destaca que sus cajeros son accesibles (aunque sin detallar si cumplen la nueva norma).

En el caso de equipos informáticos o dispositivos como smartphones o tablets, los sistemas operativos como iOS, Android o Windows cuentan con numerosas de como lupa para ampliar el contenido, lectores de pantalla, ajustes de contraste y tamaño para el texto y mucho más.

Por supuesto hay rezagados que deberán acogerse a la nueva norma si no quieren afrontar una multa. Es el caso de páginas web del estado, si nos fijamos en el último informe del Observatorio de Accesibilidad Web, la cosa no pintaba bien a finales de 2024. Más de la mitad de webs no cumplían ni siquiera con el nivel A.

Imagen de portada | Pxhere

En Xataka | Por qué las multas de Europa a Google son tan relevantes para el futuro de tu privacidad, te lo contamos en este vídeo