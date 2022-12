Henry Cavill deja oficialmente de ser Superman: qué quiere decir su salida para el universo DC de James Gunn

Cada día un nuevo desmentido, cada día una nueva historia que hace que los fans de DC traguen saliva ante la aparente falta de control del universo superheroico de Warner. En realidad, se trata de una situación normal en época de transición, pero la falta de transparencia de momento con el futuro de Superman, Batman y compañía desata las dudas y los rumores.

Adiós a Henry Cavill. Ya está confirmado: días después de que, con el impulso de la escena post-créditos de 'Black Adam' (que al final no ha ido tan bien como se esperaba), Henry Cavill anunciara que volvía a Warner interpretando a Superman, no ha tenido más remedio que retractarse. Lo ha hecho a través de redes sociales con un texto muy claro: "Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo malas noticias, gente. Al final, no volveré como Superman. Después de que el estudio anunciara mi regreso allá por octubre, antes de contratarles, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida",

"El cambio de guardia", continúa, "es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir". James Gunn lo refrenda desde su cuenta de Twitter: "Peter y yo tenemos un plan para DC listo para empezar, con el que no podríamos estar más entusiasmados; podremos compartir alguna información emocionante sobre nuestros primeros proyectos a principios del nuevo año." Y afirma: "Entre ellos está Superman. En las fases iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill".

Destruir para construir. Estaba relativamente claro que Gunn y Safran no iban a continuar con un proyecto heredado de películas anteriores: si de algo podemos estar seguros es de que el Snyderverso no va a volver (por mucho que hoy sea tendencia en Twitter, de nuevo, #bringbackzacksnyder). De momento tienen entre manos, eso sí, las últimas trazas de la anterior Liga de la Justicia: 'Shazam! Fury of the Gods' para marzo, 'The Flash' para junio, 'Blue Beetle' en agosto y 'Aquaman and the Lost Kingdom' en diciembre. Esperemos cambios en ese plan.

Todo esto sucede un día después de que a través de Variety se desatara el rumor de que Gunn iba a usar el Batman de Robert Pattinson como parte cosustancial de su nuevo Universo DC, algo que inmediatamente fue considerado un error en redes sociales. Globo sonda o no, James Gunn salió al paso para desmentirlo: de momento, el nuevo batverso será un ente aislado.

Qué podemos esperar. De momento, noticias a principios de 2023, posiblemente en enero. Y entonces, a esperar, porque estas películas suponen un esfuerzo de coordinación y medios que pueden llevar entre dos y tres años para cada una. Antes tenemos los mencionados últimos coletazos del Universo DC, pero que pueden reformularse levemente para que se desliguen definitivamente de los planes de Gunn (incluso en el caso de la ya acabada 'The Flash'; mientras, la nueva 'Shazam!' no va a tener ese problema, porque ya funciona al margen del Universo DC o, como en el caso de Blue Beetle, un nuevo héroe, para que se integren en el futuro de la compañía).

Desde aquí, se puede decir que confiamos en Gunn: un creativo controlando un universo de ficción tranquiliza siempre más que un ejecutivo y el gusto del director por lo excéntrico, los antihéroes y los personajes al fondo del plano más que los típicos héroes garantiza propuestas, como mínimo, estimulantes. Que no serán del gusto de todo el fandom, eso con seguridad (mucho menos con uno tan eminentemente conservador como el de los superhéroes), pero está claro que se avecinan tiempos interesantes.