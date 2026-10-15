HyperOS 4 estable ya está aquí: Xiaomi promete un 27,2% más de memoria libre y llegará incluso a móviles de casi cuatro años

Cuando estrenamos un móvil, solemos fijarnos en la pantalla, la cámara o el procesador. Sin embargo, buena parte de nuestra experiencia diaria depende de algo menos visible: cómo administra el sistema sus recursos cuando abrimos aplicaciones, cambiamos entre ellas o acumulamos horas de uso. Xiaomi lleva varias generaciones poniendo el foco en ese terreno con HyperOS, una plataforma en la que las mejoras no se limitan a incorporar nuevas funciones. La cuestión interesante es hasta qué punto ese trabajo puede notarse también en teléfonos que llevan años funcionando.

La respuesta empieza a llegar desde China. Como cuentan nuestros compañeros de Mundo Xiaomi, la compañía ha comenzado este 15 de octubre a distribuir la versión estable de HyperOS 4, tras dos meses de pruebas, y lo está haciendo de manera progresiva. Los primeros dispositivos compatibles incluyen los Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max y 17 Ultra, además de los REDMI K90, K90 Pro Max, K100 Pro y K100 Pro Max y las tabletas Xiaomi Pad 8 y 8 Pro. La actualización introduce cambios importantes en la gestión de memoria, pero su alcance no termina en los modelos más recientes: el calendario también contempla teléfonos de generaciones anteriores.

Qué cambia con HyperOS 4 y cuándo llegará

Buena parte de las novedades no se ve a simple vista, pero Xiaomi explica con un ejemplo qué pretende conseguir: cuando abrimos la cámara, el sistema puede anticipar la memoria necesaria para mostrar la imagen y cambiar de lente. Esa preparación forma parte de Memory Preloading, una de las dos nuevas tecnologías incorporadas a HyperCore. La otra, Precision Workload Scheduling, analiza las instrucciones ejecutadas en situaciones habituales para eliminar operaciones redundantes. Además, el fabricante ha desarrollado un entorno de ejecución propio para sus aplicaciones, con el objetivo de reducir los recursos que consumen.

Xiaomi también ha puesto cifras a estas optimizaciones, aunque conviene recordar que proceden de pruebas internas. Según los resultados difundidos por el fabricante, HyperOS 4 consigue dejar un 27,2% más de memoria disponible que HyperOS 3 después de ocho horas de uso continuado. Esto no significa que el teléfono tenga más RAM instalada, sino que el sistema aprovecha mejor los recursos disponibles. Eso sí, los resultados pueden variar según el dispositivo y las condiciones de utilización.

Xiaomi asegura que HyperOS 4 reduce los tiempos de apertura y la pérdida de fotogramas | Captura: Xiaomi, traducida al español por Xataka

También hay novedades visibles para el usuario. Xiaomi asegura que ha reescrito aplicaciones como Galería, Tiempo y el lanzador del sistema, y afirma que el tiempo necesario para analizar 10.000 fotografías se ha reducido un 90% en sus pruebas. También estrena Soft Light Glass, un diseño con transparencias y efectos de iluminación, mientras que la pantalla de bloqueo permite ajustar el tamaño y la posición del reloj. A ello se suman herramientas de inteligencia artificial para transcribir grabaciones y organizar notas, aunque no todas las funciones visuales y de IA estarán disponibles necesariamente en todos los dispositivos, idiomas y regiones.

HyperOS 4 renueva la interfaz y las animaciones del sistema | Imagen: Xiaomi

El calendario chino permite conocer qué dispositivos contempla Xiaomi para los próximos meses. Antes del 31 de octubre está previsto que comience a distribuirse entre los Xiaomi 17T y 17T Pro, mientras que la familia Xiaomi 15 y los REDMI K80 tendrán su turno antes del 15 de noviembre. Para diciembre están previstos los Xiaomi 14, los MIX Fold 3 y los Xiaomi 13, entre otros modelos. Este último resulta especialmente interesante: fue presentado en China en diciembre de 2022 y está previsto que reciba la actualización cuando ronde los cuatro años de antigüedad.

La situación cambia cuando miramos más allá de China. Los usuarios que tengan un dispositivo compatible con la versión china del sistema podrán recibir la actualización según el calendario de ese mercado, aunque su disponibilidad dependerá del modelo y del despliegue progresivo. En Europa, la compañía ya ha dado los primeros pasos: desde septiembre distribuye versiones beta de HyperOS 4 para determinados teléfonos con software global y europeo, incluidos los Xiaomi 17, 15 y 15 Ultra. Esto confirma que la actualización internacional está en preparación, pero todavía no tenemos una fecha oficial para su lanzamiento estable en España.

El interés de esta actualización no está únicamente en sumar dispositivos al calendario, sino en comprobar cuánto puede mejorar su funcionamiento con el paso de los años. Si las optimizaciones funcionan como promete Xiaomi, quienes conservan uno de sus teléfonos anteriores podrían disfrutar de una experiencia más fluida sin necesidad de cambiarlo.

Imágenes | Xiaomi

Vía | Mundo Xiaomi

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