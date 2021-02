Vamos a explicarte cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp si la pierdes, de forma que si caes en estafas como la del código de seis dígitos y te roban el acceso a la cuenta, puedas recuperarla y empezar a volver a utilizarla. También vamos a ayudarte en el caso de que pierdas el móvil o la SIM, y con ellos el acceso a tu cuenta.

Vamos a empezar por la parte sencilla, la de pedir que se te cierre la cuenta cuando pierdas la SIM del móvil. Y luego pasaremos a decirte cómo puedes utilizar ese mismo mecanismo si te hackean la cuenta, de forma que puedas recuperarla sin problema y volver a utilizarla.

Qué debes hacer si pierdes el móvil o la SIM

En el caso de que pierdas o te roben el móvil o la tarjeta SIM, entonces va a ser muy complicado recuperar tu cuenta de WhatsApp con ella. Lo primero que debes hacer es llamar a tu operador para bloquear la tarjeta SIM, en parte para proteger todas las demás apps, y en otra parte para que no puedan iniciar sesión con tu cuenta de WhatsApp en otros dispositivos.

Luego, tienes que enviar un correo electrónico a support@whatsapp.com, que es la cuenta de soporte oficial. Dentro del correo, tienes que escribir el texto Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta junto a tu número de teléfono. El número lo tienes que enviar en código internacional, con el +34 delante si es un número español, o la cuenta de tu país en el caso de que tu SIM sea de otro país.

Con estos datos, WhatsApp desactivará tu cuenta, y como tienes desactivada la SIM no la podrán volver a activar. Y luego, simplemente con la nueva SIM podrás activar un nuevo WhatsApp y empezar a utilizarlo, avisando a la gente de lo que ha pasado por si alguien les hubiera escrito con tu otra cuenta antes de desactivarla.

Aquí, es importante que siempre tengas una copia de seguridad de WhatsApp hecha en la nube de Google o Apple, de forma que puedas recuperar estas conversaciones en tu nueva cuenta. La cuenta de WhatsApp es diferente, pero la de Google o Apple serán la misma.

Simplemente, recupera tu cuenta robada

WhatsApp no permite conectarte a dos dispositivos a la vez, por lo que si alguien ha recibido tu clave de 6 números para entrar en tu cuenta, vas a tener que volver a iniciar sesión en tu móvil y expulsar a esa otra persona del suyo para recuperar tu cuenta. Lo que pasa, es que si alguien se acaba de conectar desde otro móvil el proceso se bloquea, y no puedes recuperar tu cuenta inmediatamente.

Hay veces en las que el envío de SMS se te puede bloquear temporalmente, y tienes la alternativa de pulsar en la opción Llámame. Si lo haces, te llamará un contestador automático recitándote el código sin parar para que lo escribas. El botón de llamada también se puede bloquear, pero tarda menos en poder volver a usarse.

Pero cuando hay otra persona usando activamente tu cuenta este método no siempre funciona, por lo que vas a tener que echar primero a quien te haya robado WhatsApp para recuperarlo. Para hacerlo, debes enviar un correo electrónico a support@whatsapp.com, que es la cuenta de soporte oficial. Dentro del correo, tienes que escribir el texto Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta junto a tu número de teléfono. El número lo tienes que enviar en código internacional, con el +34 delante si es un número español, o la cuenta de tu país en el caso de que tu SIM sea de otro país.

Cuando escribas este correo, WhatsApp cerrará todas las sesiones de tu cuenta, incluyendo la de cualquier persona que te la haya robado. Con estas personas fuera, ahora ya puedes volver a recuperar tu número. Para esto, vuelve a entrar a WhatsApp, y escribe tu teléfono para volver a iniciar sesión.

Cuando lo hagas, volverás a llegar a la pantalla en la que se dice que necesitas escribir un código. Aquí, tras pelearte con atacantes que te hayan robado la cuenta, es posible que las opciones para enviarte el código estén desactivadas temporalmente, y que tengas que esperar bastante. Por lo tanto, paciencia, y recuerda que el botón Llámame tardará menos en reactivarse, y cuando lo uses ya solo quedará descolgar la llamada que WhatsApp te hará (puede ser desde otros países) y escribir el código que te repite una y otra vez.

Y ya está. Cuando sigas estos pasos ya deberías conseguir volver a acceder a tu cuenta. Ahora, si no lo has hecho antes, es vital que actives la verificación en dos pasos como te explicamos aquí para que sea más difícil robarte la cuenta, y que intentes aprender de lo que pasó para no volver a facilitarle a nadie poder acceder a ella.