Signal vs Telegram vs WhatsApp: cuáles son las diferencias y cuál cuida más tu privacidad

Te traemos un pequeño artículo con las principales diferencias entre WhatsApp, Telegram y Signal, tres aplicaciones de mensajería muy diferentes. La primera es la que utiliza casi todo el mundo, mientras que Telegram es la eterna alternativa. Por otra parte, Signal se centra en cuidar mejor tu privacidad.

Vamos a empezar el artículo con una tabla en la que podemos ver qué datos vincula a tu cuenta cada una de las aplicaciones, que es donde ya vas a ver las mayores diferencias internas en cuanto a privacidad. Luego, pasaremos a hablarte de las funciones y opciones que le ofrecen al usuario ya en las propias conversaciones y grupos. Intentaremos no marearte con tecnicismos, para que todos los usuarios de Xataka Basics puedan entenderlo bien.

Datos que se vinculan a tu cuenta

WhatsApp Telegram Signal Número de teléfono Número de teléfono Número de teléfono ID de usuario ID de usuario Contactos Contactos ID de dispositivo Nombre de tu cuenta Datos de publicidad Historial de compras Ubicación aproximada Número de teléfono Correo electrónico Interacción del producto Informes de fallos Informes de rendimiento Información de pagos Atención al cliente Otro contenido de usuario

Vamos a empezar con una tabla muy visual, pero que realmente te ayuda a hacerte a una idea de las filosofías de cada producto. Lo que ves arriba son los datos que cada aplicación de mensajería vincula a tu cuenta, obtenidos de las nuevas etiquetas de privacidad de las aplicaciones de la App Store de Apple. Con este sistema de Apple, podemos saber qué tipo de datos de los usuarios está recopilando cada una de las aplicaciones.

Destaca sobre todo la ingente cantidad de datos que vincula WhatsApp a tu cuenta de usuario. En parte, porque la aplicación implementa sistemas como el de pago, y porque quiere saber qué tipo de errores y experiencia está teniendo cada usuario. Pero esto perjudica a tu privacidad, ya que hace que Facebook tenga muchos más datos sobre ti en sus servidores.

Por otro lado, está Telegram como un punto intermedio. Esta aplicación recuerda el nombre que te has puesto, tus contactos, tu teléfono y tu identificador como usuario. Estos son datos muy esenciales que sirve para que cuando inicies sesión en otro dispositivo, sea más fácil identificarte y Telegram pueda guardar tu propia lista de contactos, por si entras desde el PC u otro móvil sin contactos, que no pierdas los que tienes.

En este sentido, se nota que la obsesión de Signal está en la privacidad, ya que sólo recopila tu número de teléfono para poder identificarte como usuario. Esto puede repercutir en algunas incomodidades si vas a cambiando de dispositivo, pero si buscas una aplicación que cuide tu privacidad, esta es casi insuperable.

Otros aspectos importantes

Si buscas privacidad, Signal es una mejor aplicación en comparación con Telegram y WhatsApp, de esto no hay ninguna duda. Como Telegram, al no pertenecer a una grande empresa como Facebook igual que le pasa a WhatsApp, con Signal no vas a tener que aceptar los términos y condiciones de un gigante de Internet, ni preocuparte por si este miente a la hora de decir que no cruzará tus datos personales.

Sin embargo, también debes tener en cuenta que vas a tener que sacrificar algunos aspectos que hacen de aplicaciones como WhatsApp y Telegram unas alternativas muy competitivas. Son aspectos que van más allá de la privacidad, y que hacen que muchos usuarios todavía sean reticentes a cambiar de una u otra aplicación.

Por ejemplo, WhatsApp es la aplicación que tiene todo el mundo. Esto es así, para bien o para mal, por lo que se ha convertido en una app que es casi esencial tener instalada en algún dispositivo para poder comunicarte con otras personas. No es necesario que sea en un móvil donde tengas la SIM, por lo que puedes tenerlo en uno secundario, pero el que todo el mundo esté dentro es lo que arrastra a muchos a no poder dejarla.

Telegram tiene la capacidad de poder hacer de nube personal, ya que facilita el poder enviarte mensajes a ti mismo y compartir archivos contigo. Esto hace que se convierta en una suerte de Google Drive muy útil, lo que unido a que tampoco se excede en los datos que recopila sobre ti la convierten en una app muy atractiva. Lo malo, es que pese a tener un creciente número de usuarios, no es esa app que todo el mundo tiene y con la que contactar con tu abuela o el taller del coche.

Esto quiere decir que sí, Signal es la aplicación de mensajería con un cierto número de usuarios más segura que puedes encontrar, pero muy pocos de tus contactos van a estar dentro de ella. Esto quiere decir que aunque la instales, tendrás que convencer al resto de personas con las que hablas de que se pase también... o tener instalada otra app de mensajería adicional.

Opciones esenciales de las apps

WhatsApp Telegram Signal Confirmación de envío Sí Sí Sí Confirmación de lectura Sí Sí Sí Indicador de tecleo Sí Sí Sí Llamadas de voz Sí Sí Sí Videollamadas Sí Sí Sí Chats grupales Sí Sí Sí Enviar fotos y vídeos Sí Sí Sí Notas de voz Sí Sí Sí Notas de vídeo No Sí No Envío de GIFs Sí Sí Sí Envío de ubicación Sí Sí Sí Envío de contactos Sí Sí Sí Envío de archivos Sí Sí Sí Nube personal No Sí No Vídeo grupal Sí No Sí Sistema de stickers Sí Sí, y animados No Acceso obligatorio a contactos Sí No No Bloqueo de capturas de pantalla No Sí Sí Cifrado de extremo a extremo Sí Sólo en chats secretos Sí Mensajes temporales Sí Sólo en chats secretos Sí Notificación sin mensajes No No Sí Bloqueo de app en el móvil Sí nativo Sí Sí Remitente confidencial No No Sí Bloqueo de registro No No Sí

En esta tabla de arriba, puedes ver que las tres aplicaciones comparten la mayoría de opciones esenciales, de forma que con todas vas a poder enviar emojis, fotos, ubicaciones o compartir tu ubicación. Estas son opciones que se te ofrecen, y ya depende de ti cómo utilizarlas para cuidar más o menos la privacidad.

Signal añade algunas opciones extra, como el poder activar remitente confidencial para enviar mensajes a desconocidos sin compartir tu perfil, aunque Telegram también te da bastante control sobre quién puede acceder a tu perfil. También puedes bloquear tu registro para que sólo tú puedas reutilizar tu número para iniciar sesión en otro dispositivo, pidiéndote un identificador extra. Así, yo no puedo coger un móvil con tu SIM e iniciar sesión con tu cuenta en otro móvil, ya que necesitará otro PIN preestablecido.

A esto hay que añadirle pequeños detalles, como que tanto el indicador de tecleo como las notificaciones de lectura se pueden desactivar en Signal. Además, también puedes redirigir las llamadas de voz a través de los servidores de Signal para no revelar tu IP a la persona o aplicación que te está llamando. Además, hay un tipo de mensaje efímero bastante curioso que ofrece, y es el de borrar los mensajes a partir de determinado tiempo enviado, como una fecha de caducidad, pero no los más recientes.

Por su parte, WhatsApp cuenta con las ventajas de su sistema de salas para hacer videoconferencias masivas de hasta 50 personas, y aunque no lo hemos anotado en la tabla, Telegram tiene muchos detalles para sus grupos, como el que los moderadores puedan borrar contenido o la posibilidad de generar un chat de voz no forzado al que sólo quien quiera puede acceder.

En definitiva, Signal no tiene algunos de esos pequeños detalles de WhatsApp o Telegram, como stickers animados o sin animar o una nube personal, pero enfoca todos sus detalles y pequeñas opciones a la privacidad. No podemos decir que tenga muchas diferencias, sobre todo con Telegram, pero al compartir menos datos sobre ti por la app es ya de por sí más privada, y sigue teniendo buenos detalles.