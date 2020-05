Signal y sus códigos PIN muestran el camino para depender menos del número de teléfono a la hora de identificarnos

El móvil para recuperar la contraseña. El móvil para registrarnos. Nuestro número de teléfono es la ID más importante que tenemos. La mayoría de sistemas y aplicaciones consideran que nosotros somos nuestro número de teléfono. Si tienen acceso a él, tendrán previsiblemente acceso a muchas de las cuentas. La utilización del número de teléfono y la verificación en dos pasos ha supuesto un importante plus en seguridad, pero ya empiezan a surgir las primeras iniciativas que plantean un futuro diferente.

Estos días se han activado los códigos PIN de Signal, la aplicación de mensajería que enarbola la bandera de la privacidad. Se trata de un sistema que tiene por objetivo "permitir que datos como el perfil, la configuración y las personas bloqueadas se recuperen de forma segura en caso de que perdamos o cambiemos de dispositivo". Es decir, un código PIN no relacionado con nuestro número de teléfono para poder demostrar que somos nosotros en caso de que lo necesitemos.

"Significa que si tus manos pierden accidentalmente tu teléfono en el baño, la información que tienes en Signal se pierde junto con él", explican desde la aplicación. Para evitarlo han presentado estos códigos PIN, basados en el programa Secure Value Recovery que promete gestionar de forma cifrada la información.

Los códigos PIN ya están activos en la aplicación y su funcionamiento es muy sencillo. Simplemente deberemos crear un código de cuatro caracteres, con números o letras. Aunque pueden ser más largos. Este código PIN actuará como una contraseña personal pero tendrá una diferencia importante respecto a las tradicionales: no será recuperable.

La razón es que este código PIN no estará en su base de datos. Para recordarla sí se nos ofrecerán recordatorios periódicos, algo que algunos usuarios por el momento no han recibido precisamente con entusiasmo debido a la molestia de las notificaciones.

This opens up a lot of new possibilities. To me, the most interesting is that you don't need to rely on your locally-stored phone contact list any more. And with that, there's no longer a need for the phone number as a user ID.