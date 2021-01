Vamos a explicarte qué hacer si te hackean la cuenta de WhatsApp, de forma que puedas recuperar el control. No importa que no seas una persona famosa, porque de vez en cuando habrá algún cibercriminal intentando hacerse con el control de tus cuentas sociales, ya sea para utilizarlas para acceder a compras en tu nombre, para llegar a robar la cuenta a otras personas, o simplemente para fastidiar. Y nunca está de más saber cómo actuar en estos casos.

Para evitar estas cosas, es recomendable tener siempre activada la verificación en dos pasos de WhatsApp para que necesites un segundo mensaje para confirmar tu cuenta, y nunca, NUNCA reenvíes a nadie los SMS que te puedan llegar para confirmar el acceso a la cuenta, aunque te lo pida un conocido diciendo que te llegó por error, porque puede ser alguien a quien también les han hackeado y se puede usar esa confianza para robártela a ti también.

El problema es que se puede iniciar sesión en WhatsApp desde un teléfono sin SIM, o uno diferente al que uses normalmente. Esto se hace para facilitar el uso en el caso de tener más de un teléfono, pero le abre la puerta a que otras personas puedan acceder desde otros países en el caso de que consigan convencerte o engañarte para que les mandes un código de acceso que te llegará por SMS.

Recupera tu cuenta de WhatsApp

WhatsApp es una aplicación que no permite conectarte en más de un dispositivo a la vez, por lo que cuando alguien inicia sesión desde otro móvil, se va a cerrar después en el tuyo. Cuando esto pasa, tienes que volver a iniciar sesión con tu móvil escribiendo el número de teléfono. Lo que pasa, es que si alguien se acaba de conectar desde otro móvil el proceso se bloquea, y no puedes recuperar tu cuenta inmediatamente.

Cuando el envío de SMS se te bloquea temporalmente, hay otro método que es el de pulsar en la opción Llámame, para que un contestador automático te llame para recitarte una y otra vez el código que debes escribir. Sin embargo, cuando hay otra persona usando activamente tu cuenta este método no siempre funciona, por lo que vas a tener que intentar echar primero a quien te haya robado WhatsApp antes de recuperarlo otra vez.

Cuando parece que todo está perdido, hay otro método que puedes utilizar, aplicando a medias las medidas para borrar un número que ha sido robado. Lo que tienes que hacer es enviar un correo electrónico a support@whatsapp.com, que es la cuenta de soporte oficial. Dentro del correo, tienes que escribir el texto Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta junto a tu número de teléfono. El número lo tienes que enviar en código internacional, con el +34 delante si es un número español, o la cuenta de tu país en el caso de que tu SIM sea de otro país.

Cuando escribas este correo, WhatsApp cerrará todas las sesiones de tu cuenta, por lo que los atacantes ya habrán perdido el acceso. WhatsApp recomienda que cambies tu SIM, pero esto es solo cuando te la hayan robado. Con los atacantes fuera, ya puedes volver a recuperar tu número. Por lo tanto, ahora vuelve a entrar en WhatsApp, y escribe tu teléfono para volver a iniciar el proceso de inicio de sesión.

Cuando lo hagas, volverás a llegar a la pantalla en la que se dice que necesitas escribir un código. Si has estado peleando con atacantes, es posible que WhatsApp te diga que esperes algunas horas antes de poder enviarte el código. Para no esperar puedes pulsar en el botón Llámame, descolgar la llamada que WhatsApp te hará (puede ser desde otros países) y escribir el código que te repite una y otra vez.

Y ya está. Cuando sigas estos pasos ya deberías conseguir volver a acceder a tu cuenta. Ahora, si no lo has hecho antes, es vital que actives la verificación en dos pasos como te explicamos aquí para que sea más difícil robarte la cuenta, y que intentes aprender de lo que pasó para no volver a facilitarle a nadie poder acceder a ella.