14 funciones, trucos e ideas para exprimir el análisis de imágenes de ChatGPT

Vamos a decirte las mejores maneras de aprovechar el análisis de imágenes de ChatGPT. Porque hay algunas que se han vuelto populares, pero hay otras escondidas o menos conocidas que pueden ayudarte con algunas tareas concretas. Y por eso te las vamos a mencionar para que las conozcas.

Muchas de estas funciones están disponibles en la versión gratis de ChatGPT, aunque algunas podrían necesitar la versión de pago para funcionar, o para mejorar su calidad y fiabilidad.

Reconoce plantas y animales

¿Te has encontrado con una planta rara o con un animal que no identificas? Si le sacas una foto a esa planta o animal y la subes a ChatGPT acompañada de una pregunta donde quieras saber lo que es, la inteligencia artificial podrá sacarte de dudas.

Pero la IA tampoco se va a limitar a reconocer la planta o el animal cuya foto le envíes, sino que también te dirá algunas de sus características. En el caso de las plantas puede incluso darte consejos rápidos para su cuidado.

Haz dibujos a partir de una foto

La función de reimaginar una foto es la más popular de ChatGPT en los últimos tiempos. Puedes editar tus fotos con el estilo de Ghibli, como un muñeco de acción, y de muchas otras maneras. El único límite es tu imaginación y tu capacidad para pedirle un estilo original.

Lo único que tienes que hacer es subir una foto de una persona y pedirle que la reimagine con el estilo que quieras. Eso sí, en las fotos donde salen muchas personas puede tener problemas y varias de ellas desaparecerán, o sea que de momento es mejor hacerlo solo con unas pocas.

Analiza imágenes históricas o actuales

Puedes subir una foto y pedirle a la inteligencia artificial que identifique lo que hay en ella. Si es un cuadro famoso lo puede identificar y decirte el autor, pero también puede reconocer estilos o incluso lugares. También podrá reconocer uniformes, símbolos, escudos y decirte el significado de todo.

También puedes convertir una imagen en un texto descriptivo, pidiéndole que te describa lo que aparece en ella. Además, podrá darte consejos para mejorar los dibujos en el caso de que sean tuyos.

Traduce textos de carteles o señales

Imagínate que estás de viaje y que las señales o los carteles informativos aparecen en otro idioma. En este caso, puedes pedirle a ChatGPT que los traduzca. Solo tienes que sacarle una foto y subirla pidiéndole que traduzca el texto que aparece en ella al idioma que quieras.

Esto también puede servirte para manuscritos difíciles de leer o que estén deteriorados. Sacas una foto, y ChatGPT podrá intentar interpretarlos por ti aunque no parezcan leerse bien.

Y resúmenes del texto de una foto

Imagínate que estás en un parque público con grandes carteles y mucho texto, o en un museo donde la amplia explicación de las obras está en otro idioma. Aquí, puedes llevar la traducción a un nuevo nivel para que no se limite únicamente a decirte lo que pone.

Por ejemplo, si el texto es muy amplio puedes pedirle directamente a ChatGPT que te lo resuma. Y si la traducción es muy compleja puedes decir que te lo explique o resuma como a un niño de secundaria, eso debería poner las cosas mucho más fáciles.

Detecta errores en diagramas técnicos

Si tienes dudas sobre un diagrama de redes, circuitos o flujos de trabajo, también puedes subirlo a ChatGPT y pedirle que lo analice para encontrar errores o incoherencias en ellos.

Revisa los diseños de tu web o app

En el caso de que estés diseñando una aplicación o una página web, puedes subir una captura de pantalla para mostrar cómo es el diseño. Cuando lo hagas, podrás hacerle preguntas que te ayuden a mejorarlo.

Por ejemplo, vas a poder pedirle a ChatGPT que te haga sugerencias para mejorar la usabilidad de tu web o app. También podrá ayudarte a mejorar la estética y la accesibilidad después de analizar el contenido de la captura que hayas subido.

También te ayuda con carteles y otros diseños

También puedes pedirle ayuda con otro tipo de diseños, como carteles, posters, o lo que quieras. Puedes preguntar sobre la tipografía o el diseño, la composición, la elección de colores o cualquier duda que tengas.

Analiza gráficos para ti

Otra de las cosas que puedes hacer con esta inteligencia artificial es subir fotos de gráficos, ya sean de barras, líneas o pastel. Luego, puedes pedirle a CharGPT que te los analice y te diga la información de lo que pone en ellos. También puede analizar tablas de la misma manera.

Te da consejos para editar fotos

ChatGPT todavía no puede editar fotos para ti, como mucho puede reimaginarlas haciendo dibujos a partir de ellas. Sin embargo, cuando subes una sí que puedes pedirle consejos para que te ayude a editarlas de alguna manera determinada.

Por ejemplo, puedes pedirle que te ayude a tener un aspecto más vintage o profesional, y ChatGPT te dará varios consejos para guiarte en el proceso de edición y decirte qué cosas puedes cambiar para obtener ese look específico que quieres.

Corrige tus apuntes manuscritos

Imagínate que tienes una libreta donde has ido anotando los apuntes de una clase, pero no tienes claro si lo has anotado todo correctamente. Puedes sacarle una foto y enviársela a ChatGPT para que los revise y te diga si hay algún error, o incluso que te ayude a resumir conceptos claves u otras cosas.

Puede ayudarte con las compras

ChatGPT también puede ayudarte con las compras. Por ejemplo, si no entiendes muy bien la composición o la etiqueta de un producto, puedes sacarle una foto y enviársela, y luego hacerle preguntas relacionadas con la composición, los usos del producto, o un resumen simplificado de lo que hace.

También puede ayudarte a identificar productos, igual que con las plantas, y una vez lo haga puede darte toda la información o incluso hacer comparativas con etiqetas, ingredientes o especificaciones.

Analiza resultados médicos

En el caso de que te hayan entregado resultados médicos pero no los entiendas, también puedes pedirle a ChatGPT que los analice par ti. Por ejemplo, puedes enseñarle una foto de los resluados de tu análisis de sangre, y te dará una orientación de lo que quieren decir.

Aquí, es importante que sepas que solo puede analizar resultados simples, y como mucho puede aspirar a orientarte. ChatGPT no va a sustituir nunca a tu médico, ya que no tiene ni el seguimiento ni el contexto suficiente como para poder diagnosticarte nada con exactitud.

Arquitectura y decoración

Y por último, también puede ayudarte a detectar estilos arquitectónicos en fachadas, interiores, en mobiliario, en pórticos o lo que le enseñes. Además, en el caso de que estés decorando tu casa puedes enviarle una foto de la habitación y pedirle que te ayude a decorarla de una manera más minimalista, o como quieras.

