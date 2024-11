No tengo idea de plantas: cómo he usado ChatGPT en un vivero para identificar qué planta quiero y aprender a cuidarla

Vamos a explicarte cómo usar ChatGPT para enseñarte a elegir y cuidar una planta, algo que también podrás hacer con otros chatbots de inteligencia artificial. Porque a veces quieres una planta y te pasas por el vivero con más ganas que ideas, y necesitas un poco de ayuda extra.

Cuando no quieres estar preguntando a los dependientes ni quieres tener que estar buscando por Internet y entrando en 5 o 6 páginas para obtener distintos tipos de informaciones, una herramienta como ChatGPT puede ayudarte a dar los primeros pasos en temas tan variopintos como el cuidado de las plantas.

Este artículo está basado en mi propia experiencia personal, mostrándote los pasos que di yo en ese caso. Para todo lo que describo he usado la versión gratis de ChatGPT, ya que cada día tienes varias consultas gratis a funciones de pago como identificar lo que hay en una planta y pedirle información avanzada.

Y como siempre digo en Xataka Basics, este artículo está basado en mi experiencia, pero si crees que me he dejado fuera laguna función o comando importante, te invito a que nos lo dejes en el apartado de comentarios para que todos los lectores se beneficien de tus conocimientos.

Lluvia de ideas

Vamos a empezar por el principio. No tienes ni idea de la planta que quieres, pero sí del sitio donde la vas a poner, como por ejemplo un interior donde no le de la luz directa del sol. En ese caso, puedes empezar con algo sencillo, con un prompt que le diga a ChatGPT algo como lo siguiente:

Dime plantas que sean muy fáciles de cuidar y que solo necesiten luz indirecta.

En este primer prompt le hemos pedido a ChatGPT que nos diga ideas de plantas. Pero no lo hemos hecho a ciegas, hemos descrito algunas características de lo que buscamos, como que no necesiten luz directa del sol. En mi caso también le he pedido que sean fáciles de cuidar, porque no tengo mucha experiencia con las plantas y quiero intentar que no sea muera muy rápido.

Cuando le dices esto, ChatGPT te responde con una lista de nombres de plantas, con tanto su nombre científico como el popular. En cada una de ellas te dará una pequeña descripción para que sepas sus principales rasgos, y así puedas empezar a saber si es lo que estás buscando.

Vale, ¿pero cuál es la planta que tengo delante?

Estas ideas están bien, pero no siempre vas a ir a un vivero y le vas a preguntar a uno de los trabajadores si tienen Clorophytum comosum. A veces solo queremos explorar y saber información sobre una planta que nos guste y nos haya entrado por los ojos.

En estos casos, lo que tienes que hacer es usar la función de adjuntar fotos o hacer una foto. Está en el botón + de añadir elementos. Y una vez le añadas la foto de una planta, puedes empezar a pedirle algo simple como que te diga de qué planta se trata.

Pero puedes hacer mucho más que identificar una planta, también puedes obtener toda la información sobre ella y los cuidados que requiere. Por eso, yo te recomiendo usar el siguiente prompt junto a una foto:

Dime qué planta es esta y cómo se cuida.

Solo con esto, ChatGPT te dirá la planta que es, y también te dirá todos los detalles sobre su cuidado. Te dirá las características de luz que necesita, pero también las del riego, la humedad, el sustrato, la fertilización, la temperatura o la poda. Como ves, casi una enciclopedia en la que saber todos los detalles.

Y si ves otra que también te gusta, puedes añadir otra foto y preguntar "Y esta?". Solo con esto, ChatGPT recordará lo que le has preguntado de la planta anterior, y te hará lo mismo con la otra cuya foto hayas subido, decirte el nombre y todos los datos sobre su cuidado.

Cuida mejor de las plantas de casa

Más allá de comprar plantas, puede que simplemente no tengas claro si estás cuidando lo suficientemente bien a una que ya tienes en casa. En este caso, puedes usar un prompt diciéndole la planta que tienes y preguntando cómo cuidarla. ChatGPT identificará el nombre de la planta que le has dicho, y te empezará a dar consejos.

El formato que utilice puede variar, pero lo normal es que te diga las condiciones de luz idóneas, el riego, el suelo, el abono, la poda o la protección especial que pueda requerir. Así podrás repasarlo todo y saber si estás haciendo algo mal o te falta algo que hacer.

También puedes pedirle que te amplíe la información de algún punto. Por ejemplo, puedes preguntarle por la composición de la tierra en la que es recomendable tenerla, porque hay muchos tipos, o también pedirle consejos sobre cómo es mejor podarla.

Primeros auxilios a una planta

Y por último, también puede ayudarte cuando tu planta esté ya para llevar a la UCI, cuando esté medio muerta y quieras intentar salvarla. Si le dices que tu planta está casi seca, especificando tanto la planta como el aspecto que tiene, entonces ChatGPT hará un diagnóstico y te dará algunos consejos para tratarla de urgencia.

Primero te dirá cómo saber si todavía está viva, y luego te dará una serie de consejos para intentar salvarla. Estos consejos pueden ser una poda de emergencia, un ajuste de riego o del entorno, o mucho más. Aquí, cuanto más especifiques tú el estado y aspecto de la planta mejor serán las recomendaciones.

Y al igual que antes, también puedes pedirle que te amplíe una información de manera más minuciosa, como el tipo de tierra o la manera en la que te recomienda podarla. La idea es que le preguntes a ChatGPT como le preguntarías a una persona, para que este sistema de IA pueda entender lo que le estás diciendo y busque la mejor respuesta posible.

En Xataka Basics | Los 22 mejores GPTs para mejorar las funciones de tu ChatGPT