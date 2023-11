GPTs: qué es, para qué sirve, cómo se usa y quién puede utilizarlo para crear tu propio ChatGPT

Vamos a explicarte qué es exactamente GPTs , un nuevo servicio basado en ChatGPT anunciado por OpenAI. Con él, la empresa pretende seguir destacando en el mundo de la inteligencia artificial, dándole todavía más flexibilidad a ChatGPT para adaptarlo.

En este artículo, vamos a empezar explicándote qué es exactamente GPTs y para qué sirve, explicándote también la manera en la que funciona. Y después, te aclararemos quién va a poder utilizarlo, porque no es algo para todos los usuarios.

Qué es GPTs y para qué sirve

GPTs es el nombre de OpenAI para su sistema con el que poder crear versiones propias de ChatGPT. Como ya sabes, hay muchas páginas que te ofrecen servicios basados en GPT, y ahora es la propia empresa creadora de esta inteligencia artificial la que te permitirá crear versiones personalizadas.

Con esta tecnología, vas a poder combinar instrucciones personalizadas dadas por ti, y el uso de habilidades específicas de ChatGPT con el conocimiento de la IA. Como resultado, podrás crear una versión propia orientada a un propósito determinado para el que quieras utilizarla.

Por ejemplo, podrás crear un ChatGPT específico para que te enseña las reglas de un juego de mesa al que quieras aprender a jugar. O también puedes crearlo para crear stickers, para ayudarte a mejorar tu escritura, para hacer cálculos, para enseñar matemáticas a tus hijos o incluso para ayudarte a crear stickers.

Cómo se usa GPTs

Para utilizar GPTs y crear tu propio ChatGPT personalizado, tendrás que iniciar una conversación en la sección de creación. Cuando lo hagas, tendrás que irle dando instrucciones para explicar lo que quieres hacer, darle conocimientos adicionales y decir lo que puede hacer determinando los parámetros sobre los que debe enfocarse.

Además de esto, también vas a tener que especificar las cosas que no quieres que haga, como las acciones que no tiene permitido realizar. Y por último, también tendrás que decirle si debe navegar por la web en busca de más información, si necesitará analizar algún tipo de dato, o si tendrá que crear imágenes con DALL-E 3.

En definitiva, lo que tienes que hacer es pensar en todas las características que ofrece ChatGPT, y decirle cuáles usar y el objetivo para hacerlo. Con ello, tendrás un ChatGPT totalmente personalizado para realizar acciones concretas, tu propio bot de inteligencia artificial con el objetivo para el que lo necesites.

Quién puede usar GPTs

De momento, GPTs solo puede ser utilizado por usuarios de pago, suscriptores de ChatGPT Plus o de ChatGPT Enterprise para empresas. Por lo tanto, aunque el servicio ya está disponible, si no tienes una cuenta de pago te dirá que no puedes acceder a él cuando vayas a chatgpt.com/create.

