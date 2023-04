GPT-4 gratis: 5 maneras en poder utilizarlo sin pagar ChatGPT Plus

Vamos explicarte cinco maneras para poder usar gratis GPT-4, una de las IA de generación de texto más avanzadas que existe. Tienes muchos trucos y funciones para GPT-4, pero el problema es que para usarlo de forma oficial tienes que pagar los 20 dólares al mes de ChatGPT Plus, que a veces incluso tiene su premium desactivado.

Por eso, nosotros te vamos a decir siete alternativas a la versión de pago de ChatGPT con las que podrás utilizar sin coste la versión más avanzada del motor de inteligencia artificial en el que se basa. Solo recuerda que alguna de estas webs tiene límites de uso, y solo te permitirán hacer un pequeño número de consultas diaria.

Bing Chat

El buscador de Microsoft ha lanzado una actualización en la que se incluye Bing Chat, en el que vas a poder utilizar gratis ChatGPT con la versión GPT-4. Esta inteligencia artificial conversacional está dentro del propio Bing, se accede gratis, y solo tienes que pulsar en la pestaña Chat.

El único impedimento es que este Chat con GPT no está activado todavía para todos. Si entras en Bing y al pulsar en Chat no te aparece, tendrás que pulsar un botón para añadir tu cuenta de Microsoft a la lista de espera. Cuando lo hagas, solo tendrás que esperar hasta que por fin se te active, algo que normalmente no suele tardar.

HuggingFace

Se trata de unos de las principales plataformas de Internet diseñadas para permitirte acceder a varios modelos de Inteligencia Artificial, desde los que son para generar imágenes hasta los modelos de lenguaje. Y entre los modelos a los que puedes acceder, está GPT-4.

Si entras en Hugging Face y pulsas en el apartado Modelos, podrás encontrar varios que tienes disponibles, y muchos proyectos de desarrolladores independientes basados en ellos. Por ejemplo, algo que te gustará, es que existe un proyecto que te da acceso gratuito a GPT-4, aunque con un límite de 4096 tokens, que irás consumiendo con cada petición.

Ora.sh

Ora.sh es una plataforma online donde puedes construir rápidamente aplicaciones LLM en una interfaz de chat que puedes compartir. Si te has registrado, podrás acceder también a un chatbot basado en GPT-4. Debido a la alta demanda, tiene un límite de 10 mensajes por día, aunque de momento sigue gratis.

Poe

Poe es el sistema de inteligencia artificial de Quora, que te da acceso a múltiples lenguajes de IA. Entre los lenguajes está Sage, GPT-3, NeevaAI, Dragonfly, Claude y Claude+, todos en una misma página. También tienes la posibilidad de poder utilizar GPT-4 gratis en esta web, aunque necesitarás haberte registrado en ella.

Una vez lo hagas, en la columna de la izquierda pulsa en GPT-4, y podrás empezar a usarlo. La mala noticia es que tiene un límite de una pregunta por día, pero si tienes alguna consulta puntual puede ayudarte.

Merlin

Merlín es una extensión para Chrome, con la que vas a poder usar ChatGPT Plus en tus páginas web. No para hacer consultas en general, sino como una especie de copiloto al que pedir que haga algunas tareas en las páginas por las que estás navegando.

Por ejemplo, vas a poder pedirle a Merlin que escriba respuestas de correo electrónico cuando estés en la web de tu correo. También podrá ayudarte a resumir el contenido de una web, o a generar nuevas ideas para tu contenido.

Foto de Portada | Montaje de Eva Rodriguez con Logo OpenAI + Foto de Joshua Sortino en Unsplash