GPT-4o Mini de ChatGPT gratis: qué es y diferencias con GPT-4o normal

Vamos a explicarte qué es el GPT-4o Mini que ha empezado a llegar a los usuarios de la versión gratuita de ChatGPT. Se trata de un nuevo salto evolutivo con una versión de GPT que mejora mucho el rendimiento del GPT-3.5 que tenían hasta ahora en ChatGPT, y que se acerca al nuevo GPT-4o que se utiliza en ChatGPT Plus.

Vamos a empezar explicándote qué es exactamente el GPT-4o Mini para que puedas entender de donde viene. Y luego, pasaremos a decirte las principales novedades entre GPT-4o normal y la versión mini, para que sepas cuáles son sus desventajas frente a la versión de pago, que obviamente va a ser mejor.

GPT-4o Mini va a empezar a llegar a partir de hoy a los usuarios gratuitos de ChatGPT, pero también a los de Plus y Team. Las cuentas empresariales deberán esperar un poco más, pero en pocos días debería estar disponible para todos.

Qué es GPT-4o Mini

GPT es el nombre de la tecnología que utilizan los chats de inteligencia artificial como ChatGPT. Esta tecnología va evolucionando, y una o dos veces al año lanza una nueva versión mejorada. Normalmente cada nueva versión tiene un a especie de apellido numérico que marca su crecimiento, y después de GPT-3 llegó el GPT-3.5, mientras que en la versión de pago de ChatGPT usaban GPT-4.

En mayo del 2024, la empresa OpenAI responsable de esta tecnología presentó GPT-40, el sorprendente nuevo salto evolutivo. La base de su tecnología sigue siendo la misma, aunque con una nueva versión de GPT mejorada. Tiene solicitudes, pero muchísimas más capacidades y mejores internas que le añaden una mejor interacción con el usuario y más posibilidades.

Sin embargo, el nuevo GPT-4o es la versión más potente de esta tecnología, y está dirigida a los usuarios de pago de ChatGPT Plus. Para los usuarios gratuitos hay una versión limitada llamda GPT-4o Mini, que manteniendo aspectos como su multimodalidad de forma nativa para entender igual texto que imágenes o voz, tiene unas capacidades un poco inferiores.

Y ahora que ya ha empezado a desplegarse en todo el mundo, podemos decir que GPT-4o Mini es el nuevo motor de ChatGPT en su versión gratuita. Tiene menos parámetros que su hermano mayor, puede procesar menos cantidad de datos, pero su tamaño reducido lo hace ligero, y tiene menos consumo de memoria.

Por lo tanto, es un modelo perfecto ya no solo para la gente que no quiere pagar por el más avanzado, sino también para integrarse en ambientes donde es importante la rapidez y eficiencia, como dispositivos móviles, aplicaciones en tiempo real, y usuarios que no necesiten lo mejor de lo mejor.

Diferencias entre GPT-4o Mini y el Normal

GPT-4o Mini no nace para compararse con la versión normal, sino a otros modelos como GPT-3.5 Turbo, modelos pequeños pensados para usarse en sistemas con pocos requisitos.

Frente a la versión normal, en ambos casos tienen ventanas de contexto de de 128 K, aunque la versión Mini es más ligera. Esto quiere decir que las tareas que puede realizar sean menos complejas, aunque las que sí realiza puede hacerlas con una mayor capacidad.

Pero tener menos capacidad de procesamiento también tiene ventajas, y es que requiere una menor cantidad de recursos. Al requerir menos hardware, RAM o potencia de GPUs, puede integrarse en dispositivos menos potentes, como entornos móviles o dispositivos con más limitaciones.

Esta versión más pequeña no va a poder analizar textos con tanta profundidad como la versión normal, ni a crear artículos con un nivel de coherencia tan grande. Tampoco es tan propicio para asistentes virtuales avanzados. Sin embargo, sus interacciones son rápidas y esto lo hace idóneo para aplicaciones móviles, y también para chatbots básicos que respondan a preguntas más sencillas.

Otra gran diferencia es que GPT-4o Mini tendrá un conocimiento limitado, ya que su base de conocimientos está en octubre del 2023. Nada de poder tener datos totalmente actualizados por lo tanto.

Por último, debes saber que GPT-4o Mini llega únicamente con compatibilidad con texto y visión en la API, aunque en un futuro será compatible con entradas y salidas de texto, imagen, vídeo y audio. Ten en cuenta que GPT-3.5 Turbo, que es el modelo que usaba hasta ahora ChatGPT solo soportaba entradas y salidas de texto, o sea que es un avance notable.

