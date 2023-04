GPT-4: 31 trucos, funciones y cosas que le puedes pedir para exprimir al máximo la inteligencia artificial

Te traemos una lista de 31 trucos, funciones y cosas que le puedes pedir a GPT-4, la última versión de este motor de inteligencia artificial que encontrarás en ChatGPT Plus y en Bing Chat. Así, si decides suscribirte al ChatGPT de pago, podrás saber las cosas que le puedes pedir.

En esta lista, nosotros te vamos a decir tanto las diferentes funciones y peticiones que puedes hacerle a la inteligencia artificial como ideas con los comandos o prompts para cada una de las funciones. Así, a partir de estos prompts, que son los comandos que le debes escribir a la IA, podrás crear tus propias peticiones personalizadas.

Nosotros hemos intentado tener una lista completa y variada de propuestas. Sin embargo, si crees que hay alguna función que nos hemos dejado, te invitamos a que la compartas con todos en la sección de comentarios, y que así todos podamos aprender de tu experiencia.

Haz que te hable en el idioma que quieras

Por defecto, tanto ChatGPT como Bing u otro chat con el que vayas a usar GPT-4 puede que te escriba en inglés, o en Español si lo tienes preconfigurado. Sin embargo, puedes cambiar el idioma en el que te habla para elegir el que quieras, desde español hasta portugués o catalán.

Si lo tienes en idioma y quieres asegurarte de que te hable en español, tienes que decirle "háblame en español", aunque a veces es suficiente con que le escribas los comandos o prompts en el idioma que quieras. Y si lo quieres en otro idioma debes pedírselo de la misma manera en el idioma que quieras, como por ejemplo con un "talk to me in english".

Explícamelo como si tuviera 11 años

A veces, cuando se nos da una explicación sobre un tema concreto pueden utilizarse algunos términos técnicos o expresiones que quizá no entendamos. Es por eso que siempre es útil tener la posibilidad de recibir una explicación algo más básica, y esto es algo que GPT-4 también puede hacer igual que sus predecesores.

Lo único que tienes que hacer es pedirle a ChatGPT que te explique algo como si tuvieras 11 años. Por ejemplo, puedes decirle "Explícame cómo funciona un reactor nuclear como si tuviera 11 años", y el chat hará todo lo posible por hacerlo. Si no es suficiente, también te lo puede explicar como si tuvieras 6 años.

Recomendaciones musicales

A veces nos puede pasar que nos ha flipado mucho un grupo musical, y que solo quieres escuchar otros que sean similares. Si esto lo quieres hacer cuando no tienes ni idea sobre géneros musicales concretos ni quieres perder tiempo indagándolo, GPT-4 también lo puede hacer por ti y convertirse en un recomendador.

Lo que tienes que decirle a GPT-4 es algo parecido a "Dime los mejores grupos de música si me ha gustado Dry River" , por poner un ejemplo. Esto lo puedes usar poniendo el nombre de cualquier grupo musical que te guste, y ya será la IA la que se encargue de investigar el género o géneros musicales de la banda que le has dicho y cuáles otros hay que sean similares.

Otras recomendaciones de ocio similares

Y al igual que GPT-4 puede hacer esto con música, también puede hacerte recomendaciones con otras formas de ocio cuando quieras encontrar contenido similar a uno concreto. Puedes pedirle series, películas, libros o videojuegos que sean similares a títulos concretos, y la inteligencia artificial te hará listas con ello.

Haz que te rebata ideas como si fuera otra persona

Esta función es una curiosidad bastante interesante. Puedes pedirle que te rebata una idea como si fuera Bill Gates, Jeff Bezos u otra personalidad de cualquier ámbito. Y entonces, cuando tú le expongas lo que quieres, ChatGPT con GPT-4 te escribirá un texto criticándolo con la personalidad de las celebridad que quieras.

Para hacer esto, primero tienes que decirle algo como "Voy a darte mi opinión sobre algo y quiero que la critiques como si fueras Bill Gates", poniendo aquí el nombre de quien quieras. GPT-4 te dirá que de acuerdo, y que compartas tu opinión sobre el tema que quieras. Entonces, tú escribes un texto opinando, y la IA te responderá como si fuera la persona que le has dicho.

Que escriba un texto como si fueras tú

Y si esta inteligencia artificial puede hacerse pasar por una persona famosa, también puede hacerse pasar por ti. Se trata de un método con el que puede crear un texto desde cero con tu mismo estilo, adoptando tus particularidades a la hora de escribir.

Lo que tienes que hacer con esto es escribir un texto cualquiera todo lo amplio que quieras escrito por ti, pero hacerlo entre corchetes. Y al final del texto cuando has cerrado los corchetes escribe algo como "Analiza el estilo de escritura y escribe sobre la metafísica como si fuera el autor anterior".

Mejora tus textos

Y si no quieres que escriba por ti, sino que te ayude a mejorar tu estilo de escritura en un texto, esto es también algo que GPT-4 puede hacer por ti. Solo tienes que pedirle que te mejore el estilo de escritura de un texto que le pongas a continuación, y la IA lo editará para ti.

Lo que tienes que hacer es escribir el comando "Mejórame el estilo de este párrafo para hacerlo más claro:", y después de los dos puntos escribes debajo el párrafo que quieras. En unos segundos, GPT-4 mejorará tu texto por ti.

Responde correos con GPT-4

Sí, responder a correos electrónicos a veces puede ser un poco aburrido, sobre todo si tienes decenas de ellos esperándote en la bandeja de entrada. Para ello, puedes utilizar una extensión para tu navegador, en la que vas a controlar las respuestas automáticamente redactadas a correos. La dirección es chatgptwriter.ai.

También compone correos de forma manual

Y si no quieres utilizar extensiones, también puedes pedirle que escriba un correo electrónico por ti. No como respuesta a otro, sino que puedes pedirle el contenido que quieres incluir en el correo y GPT lo hará.

Para hacerlo, debes pedírselo como se lo harías a una persona, con algo como "escribe un email para comunicarle a alguien que su pedido ha sido recibido y que procederemos al envío en los próximos días". La IA entenderá el tipo de contenido que estás pidiéndole, y compondrá un correo genérico con las especificaciones que le hayas pedido.

Crea términos y condiciones de servicio

Si hay pocas cosas más aburridas que leerte los términos y condiciones de un servicio, imagínate lo mucho peor que tiene que ser necesitar escribirlos para algún proyecto o servicio que estés creando. Pero esta es una tarea que GPT-4 puede hacer por ti.

Lo que tienes que hacer para esto es escribirle a ChatGPT un comando parecido a "crea los términos y condiciones de servicio de mi web sobre privacidad llamada Permatrago", y listo, GPT-4 entenderá tanto lo que quieres como la temática y el nombre de tu página web, y lo usará para generar estos términos.

Crea tus propios tutoriales

A veces, para hacer algunas tareas necesitamos que se nos guíe paso a paso. Para estos casos, también le podemos pedir a GPT-4 que nos cree un tutorial para lo que necesitemos, y la inteligencia artificial te hará una explicación en formato de tutorial con todo lo que tienes que hacer.

Para hacer esto, no tienes que utilizar un comando específico incluyendo el término tutorial. Es mucho más fácil. Solo tienes que escribir una pregunta simple, del estilo a "Cómo cambiar la RAM de mi ordenador". Cuando lo hagas, se te irá explicando paso a paso cómo hacerlo. También puedes añadir, de hecho, el término "paso a paso" para asegurarte.

Puede responder cualquier duda puntual

Una de las razones por las que ester tipo de sistemas de Inteligencia Artificial supone un peligro para los buscadores convencionales es porque te permite resolver dudas sin tener que buscar artículos con las respuestas. Simplemente le puedes preguntar cualquier cosa puntual, y GPT-4 utilizará las respuestas más repetidas en las webs con las que ha sido entrenado para darte una respuesta.

Por ejemplo, puedes hacerle una pregunta como "¿Quién fue el primer europeo en llegar a América?", y te devolverá la respuesta. Debes saber que no debes fiarte ciegamente de las respuestas, porque siempre hay un margen de error, pero por lo general para las más genéricas no deberías tener problemas.

Puede hacer listados sobre lo que quieras

Y también puedes directamente pedirle que te haga un listado con páginas web de la temática que quieras. Por ejemplo, puedes decirle "dime un listado de 10 páginas sobre tecnología en español", y te generará la lista con descripciones sobre cada una de las webs.

E igual que páginas web, también puedes pedirle que te haga cualquier otro tipo de listado sobre la temática o con las características que quieras. El único límite aquí está en tu imaginación.

Un traductor o diccionario

Y aunque GPT-4 te ofrezca una infinita cantidad de posibilidades, a veces lo único que necesitamos es que nos ayude con tareas básicas de traducción. Aquí, simplemente tienes que pedirle que te traduzca una frase a determinado idioma, y la IA lo hará.

Además de esto, también puedes pedirle que te diga el significado de una palabra, así como sinónimos, antónimos o todo lo que se te ocurra.

Escribe tus guiones de redes sociales

GPT-4 es capaz de generar contenido con varios tipos de formato, teniendo en cuenta el medio para el que quieres utilizarlo. Por ejemplo, puedes tener guiones para crear vídeos en tus redes sociales, como TikTok o YouTube.

Por ejemplo, puedes escribirle algo como "escribe un guión de TikTok explicando el funcionamiento de un router en tres minutos". Y cuando lo hagas, GPT generará un guión que se adapte tanto a los tiempos que manejan los vídeos de la red que hayas elegido como a ciertas jergas o expresiones que se utilicen en ella.

Crea un calendario de contenidos

Y si lo que quieres es organizar el contenido que vas a hacer en el futuro en tu canal, también puedes pedirle a GPT que te cree un calendario de contenido sobre una temática para un medio concreto.

Para esto, puedes utilizar un prompt como "genera un calendario de creación de contenido en redes sociales para nuestro canal de YouTube sobre tecnología", aplicando las variantes que quieras para tu caso concreto. Al hacerlo, te generará un horario diciéndote las temáticas, horarios y el contenido que te recomienda para cada día.

Aprende algo nuevo

Otra de las cosas que le puedes pedir a esta inteligencia artificial es que te enseñe a hacer algo nuevo, pudiendo detallarte los pasos para conseguirlo. Por ejemplo, puedes probar con "cómo tocar la guitarra como Ritchie Blackmore", cómo pintar con una técnica concreta, o cosas similares, y te explicará las principales características del estilo y cómo conseguirlo.

Doctor GPT-4

Una inteligencia artificial nunca va a poder sustituir a un médico de cabecera, puesto que no puede verte, consultar en primera persona cómo te ves ni hacer pruebas médicas. Sin embargo, puede darte pistas sobre qué puede pasarte cuando le pides los síntomas.

Por ejemplo, puedes preguntarle algo del estilo a "cómo saber si estoy resfriado", o "síntomas de una gastrointeritis", y GPT-4 te dará una respuesta. Y ojo, porque esta respuesta nunca va a ser un diagnóstico veraz, aunque en algunos casos puede ayudarte a salir de dudas.

GPT-4 como entrenador personal

También vas a poder pedirle a GPT-4 que te diseñe planes de entrenamiento, especificando partes del cuerpo a ejercitar o tipos de ejercicio. Por ejemplo, puedes pedirle "dime ejercicios para fortalecer las piernas", y la IA te dará una lista con algunos. Incluso puedes especificar que quieres que se puedan hacer en casa u otras características que quieres que tenga.

Compón poemas o canciones

Esta es una de las funciones que más se han visto en artículos y vídeos hablando sobre inteligencia artificial, porque siempre llama la atención ver el toque creativo. Puedes hacer que GPT-4 componga un poema o la letra de una canción sobre la temática que le pidas.

Si quieres hacerlo, puedes usar un comando como "Escribe un poema sobre el amor y una inteligencia artificial" , la IA lo hará en pocos segundos. Y si lo que compone para ti no te convence, también puedes pedirle después que aplique cambios al resultado.

Cambia el tono (o acento) del texto

En el punto anterior hemos mencionado que si no te gusta el resultado de algo que te escribe GPT-4, puedes pedirle que haga cambios. Pues relacionado con esto, vas a poder pedirle que lo reescriba de otra manera, ya sea con más o menos formalidad, o incluso con un acepto.

Para esto no necesitas repetir la pregunta anterior, vale con decirle algo como "escríbemelo con un tono más informal". Cuando lo hagas, GPT-4 sabrá que te refieres al último resultado, y le aplicará los cambios que le pidas.

Chistes, trabalenguas, datos curiosos

Un clásico desde la era de los asistentes de voz es el divertimento. En este aspecto, puedes pedirle que te diga chistes, trabalenguas o datos curiosos a GPT-4, y la inteligencia artificial te sorprenderá. Al hacerlo, puedes especificar temáticas concretas.

O incluso juegos de trivial

Y ya puestos a pedirle a GPT-4 que sea ingenioso y te entretenga, también vas a poder pedirle que diseñe varios tipos de juegos para ti. Esto puede ser útil cuando vayas a recibir visitas y quieras algo entretenido para pasar el tiempo.

Por ejemplo, puedes pedirle un comando como "hazme un trivial sobre tecnología", y la IA lo generará en cuestión de segundos. Y lo mejor es que podrás especificar temáticas o tipos de preguntas, además de otros juegos como de pruebas o de lo que se te ocurra que pueda ser textual.

Crea plantillas para estructurar textos

Es posible que a veces tengas una buena idea para un artículo o un texto, tengas claro el contenido y lo que quiere escribir, pero no tengas claro cómo puedes estructurarlo todo para que quede claro y conciso. Esto es algo en lo que también te puede ayudar GPT-4.

Para hacer esto, tienes que escribir un comando que sea del estilo a "dime una estructura para un texto sobre la PlayStation 5". Como resultado obtendrás una plantilla con la estructura del texto que deberías escribir sobre lo que le hayas pedido, así como una pequeña explicación sobre cada punto propuesto.

Puede escribir textos y trabajos por ti

La polémica está servida, porque GPT-4 es más inteligente y mejor entrenado que nunca, y uno de los puntos donde mejora es a la hora de generar textos. Por ejemplo, puedes pedirle que escriba artículos o redacciones por ti, y puede ser del tema que prefieras.

A la hora de componer la petición, puedes añadirle cosas específicas sobre el texto. Por ejemplo, puedes pedirle que lo escriba con un número determinado de palabras máximo, o de caracteres, que te lo escriba con determinado tono o, como hemos dicho más arriba, como si se lo explicaras a alguien de 11 años para que sea entendible.

También ayuda a profesores

Y si GPT-4 puede ayudar a que los alumnos hagan sus deberes, también puede echarle una mano a los atareados profesores. Por ejemplo, puedes pedirle que cree exámenes por ti, ya sean de tipo testo o algo más complejos. También le puedes especificar el tema o el curso para el que van dirigido.

Por ejemplo, puedes probar utilizando un comando como "crea un examen de historia para primaria" , y verás cómo genera un examen de tipo test sobre la asignatura que le hayas pedido. El examen te lo creará ya con una plantilla completa, incluyendo huecos para que los alumnos escriban su nombre.

Pídele fórmulas de excel

Una de las maneras en las que GPT-4 puede ahorrarte mucho trabajo es escribiendo fórmulas de Excel para ti. Si quieres conseguirlo, solo le vas a tener que especificar para qué quieres exactamente esta fórmula.

Por ejemplo, puedes usar un comando parecido "quiero una fórmula de excel para obtener el valor más alto de un rango de datos". Y cuando lo hagas, la inteligencia artificial te dirá una fórmula para conseguirlo. Fíjate bien en ella, porque quizá haya algún fallo.

También códigos de programación

Una de las grandes polémicas que tuvo GPT-3.5 fue que a veces, cuando le pedías cosas como un código de programación, te generaba uno con una buena estructura pero sin sentido. GPT-4 tiene entre un 19% y 29% menos de posibilidades de generar estas alucinaciones, lo que lo hace mejor, pero sigue sin ser del todo fiable.

Por lo tanto, puedes pedirle que genere un código de programación para realizar determinada tarea, pero la respuesta tómala como una estructura en la que puede haber errores. Además, también puedes pedirle que depure código por ti, pegándole el que quieras y diciéndole que busque errores.

Puedes pedirle menús y recetas

Buscar recetas por Internet puede acabar pasado de moda, porque GPT-4 te las puede escribir directamente. Simplemente utiliza comandos como "dime una receta de paella valenciana" y GPT te la generará con lista de ingredientes y los pasos que tienes que dar.

También puedes utilizar otros comandos como "tengo que organizar una cena para 2 personas, que no comen frutos secos ni marisco. ¿Me puedes sugerir un menú de 3 platos?". Y por si fuera poco, también puedes decirle los ingredientes que tienes y pedirle que te haga una receta con ellos.

Ayudas para planificar viajes

Y si estás planeando un viaje, también puedes pedirle a GPT que te recomiende sitios a los que ir, y que así no te pierdas nada interesante. Por ejemplo, dile algo como "estoy planeando un viaje a San Sebastian, dime sitios imprescindibles para visitar" , y la IA lo hará.

Puedes probar con muchas fórmulas parecidas dependiendo del tipo de sitio que quieras. Seguramente no va a ser tan preciso como las páginas especializadas o preguntar a personas que vivan allí, pero puede ser útil para tener ideas rápidas.

Escribe con el estilo de un autor famoso

Y para terminar, GPT-4 también puede imitar el estilo de escritura de un autor famoso. Por ejemplo, nosotros hemos usado el prompt "describe una visita al Museo del Prado con el estilo de George R.R. Martin", y nos ha dado una respuesta bastante buena.

Foto de Portada | Montaje de Eva Rodriguez con Logo OpenAI + Foto de Joshua Sortino en Unsplash

