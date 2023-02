26 funciones y cosas que puedes hacer con Bing Chat para exprimir al máximo esta inteligencia artificial basada en ChatGPT

Te traemos una pequeña recopilación con 26 comandos y funciones que puedes pedirle a Bing Chat, el sistema de inteligencia artificial basado en ChatGPT que encuentras en Bing. Se trata de una alternativa que te permite tener una versión mejorada de ChatGPT en el buscador de Microsoft.

Actualmente está en fase beta con invitación, pero Microsoft está enviando estas invitaciones bastante rápido y ya hemos podido probarlo. Y si también vas a probarlo y quieres saber lo que es capaz de hacer, aquí te hemos hecho una lista parecida a la que hicimos con las funciones de ChatGPT para que puedas inspirarte.

Y como sabemos que una IA como esta da mucho juego, queremos invitarte a que si hay otra función que te gusta mucho para ella la comentes con los demás en el apartado de comentarios. Así, todos los usuarios podrán beneficiarse del conocimiento de nuestros xatakeros.

Haz que te hable en el idioma que quieras

Por defecto, El Chat de Bing siempre te va a hablar en el idioma que tengas configurado. Sin embargo, quizá en algún momento quieras recibir respuestas en otro idioma, y es por eso que podrás pedirle al Chat que te hable en el idioma que quieras solo con pedírselo.

Si lo tuvieras en otro idioma y lo quieres en español, tienes que decirle háblame en español, y si lo quieres en otro idioma debes pedírselo de la misma manera en el idioma que quieras, como por ejemplo con un talk to me in english. La IA cambiará el idioma de las respuestas cuando lo hagas.

Bing Chat responde tus dudas

Una de las funciones principales para esta inteligencia artificial en un buscador es que sea capaz de dar una respuesta rápida a tus dudas sin tener que ir entrando en distintas páginas web para encontrar la respuesta.

Por ejemplo, puedes hacerle una pregunta como "¿Quién fue el primer europeo en llegar a América?", y te devolverá la respuesta. Debajo de los textos de respuesta Bing incluirá páginas que apuntan a más información para que tengas fuentes con las que ampliar la información que la IA te ha dado.

Puedes encontrar remedios a tus problemas

Quizá dentro de algunos años sea Bing y no yo quien os escriba tutoriales en Xataka Basics. El tiempo lo dirá, pero la verdad es que a esta IA también puedes pedirle que te resuelva problemas de todo tipo, y te hará pequeños tutoriales paso a paso para ayudarte.

Por ejemplo, nosotros hemos usado el comando "Cómo cambiarle la memoria RAM a un ordenador", y nos ha dado una respuesta resumida con el procedimiento. Como ves, estas respuestas no siempre van a ser detalladas, pero sí que pueden ayudarte en pequeños problemas del día a día.

Explícamelo como si tuviera cinco años

Un pequeño truco sencillo para inteligencias artificiales como Bing o ChatGPT es pedirle que te explique algo como si tuvieras cinco años, y que así lo haga de una forma más entendible. Puedes usar un comando como "Explícame la gravedad como si tuviera cinco años", y Bing lo simplificará al máximo.

Haz que escriba correos electrónicos por ti

Aunque el chat de Bing está enfocado a las búsquedas, al final sigue teniendo la misma base que ChatGPT, lo que quiere decir que también le puedes pedir que te haga escritos de cualquier tipo. Por ejemplo, puedes pedirle que escriba un correo electrónico, describiéndole sobre lo que quieras que escriba.

Para hacerlo, debes pedírselo como se lo harías a una persona, con algo como "escribe un email para comunicarle a alguien que su pedido ha sido recibido y que procederemos al envío en los próximos días". La inteligencia artificial analizará tu petición, sabrá a lo que te refieres y escribirá este correo por ti.

Accede a la portada de una web

Aunque es una función algo menos conocida y relevante, el Chat de Bing también puede actuar como feed diciéndote las noticias de portada de una página que tú quieras. Por ejemplo, puedes decirle "Dime la portada de xataka.com" , y te dirá qué noticias tenemos en portada. Que esto funcione mejor o peor dependerá del diseño de cada web.

Puede escribir tus guiones de redes sociales

Todavía hay más escritos que le puedes pedir al ChatGPT integrado en Bing, como por ejemplo guiones para crear vídeos en tus redes sociales. Aquí, vas a poder especificar la red social que quieras, y puedes aprovechar que te genere textos para hablar sobre temas que no conoces mucho.

Por ejemplo, puedes escribirle un comando como "escribe un guión de TikTok explicando el funcionamiento de un router en tres minutos". Al hacerlo, Bing te escribirá el guión con un formato de texto adecuado para la red social que quieras. Lo mejor es que como esta IA te añade al final sus fuentes, podrás documentarte mejor y comprobar que la información es cierta.

También puede hacer poemas

Si quieres sorprender a alguien con un poema pero tus habilidades para hacerlo son mínimas, también vas a poder pedirle a Bing que escriba un poema sobre el tema que tú quieras, y te lo redactará rápidamente a tu gusto.

Por ejemplo, puedes usar un comando como "Escribe un poema sobre el amor y una inteligencia artificial" , y Bing lo hará en pocos segundos. Lo bueno es que puedes especificar el tipo de poema que quieres o la temática sobre la que prefieres que lo componga, y también puedes pedirle después que haga algún cambio en el resultado.

Cambia el tono (o acento) del texto

Si cuando le pidas a Bing que te escriba un texto no te termina de convencer el tono o la manera de expresarse, esto lo puedes cambiar. Puedes pedirle que escriba de una manera más formal o más informal, dependiendo de cómo quieres que sea el texto.

También puedes pedirle que te escriba con un tono gracioso, o que lo haga utilizando algún acento. No necesitas repetirle la pregunta anterior, solo con decirle algo como "escríbemelo con un tono más informal" , interpretará que te refieres a la respuesta anterior.

Puede crear plantillas para estructurar textos

También es posible que no necesites ayuda para escribir un texto, ya que sabes perfectamente todo lo que necesitas, pero sí necesites tener una estructura para poder escribirlo todo correctamente. Esto también se lo vas a poder pedir a Bing con un comando parecido a "Dime una estructura para un texto sobre el Samsung Galaxy S23".

Cuando lo hagas, Bing no solo creará una estructura para tu texto, sino que también te dará explicaciones o te escribirá un texto guía para cada uno de los apartados que te proponga.

También puede mejorar tus textos

Bing también va a poder corregir y mejorar tus textos. Para hacerlo, vas a tener que pedírselo con un comando como "mejórame el estilo de este párrafo para hacerlo más claro:", y añadiendo después de los dos puntos el párrafo o texto.

Al pedirle esto, Bing analizará el texto que tú le hayas enviado, y te lo devolverá modificándolo de la manera que le hayas pedido. Su respuesta incluirá ambos textos, tanto el original como el modificado para que puedas ver las diferencias y los cambios.

Puede ser una ayuda para profesores

Y ya que un poco más arriba te hemos dicho cómo puede escribir las redacciones de estudiantes, también te diremos que puede ayudar a los profesores. Por ejemplo, puedes pedirle que cree plantillas de exámenes para ti, indicándole tanto el curso como el tema sobre el que quieres que lo haga.

Puedes probar con usar un comando como "Crea un examen de historia para primaria" , y verás cómo genera un examen de tipo test sobre la asignatura que le hayas pedido. Incluso habrá un espacio para que los alumnos escriban su nombre, de forma que solo sea copiar y pegar la plantilla.

Reviews y análisis de dispositivos

Si tienes dudas sobre cómo es un dispositivo tecnológico concreto, también puedes pedirle a Bing que te las resuelva. Puedes, por ejemplo, escribir un comando como "Hazme un análisis exhaustivo del Pixel 7", y esta IA resumirá las principales características del dispositivo. Y lo mismo puedes hacer con otros tipos de dispositivo.

Aquí, debes saber que los análisis son bastante genéricos y sin entrar en concreciones, en opiniones ni en comparativas objetivas basadas en la experiencia. Buena suerte que todavía no puede ocupar el sitio de medios especializados como nosotros, aunque sí que puede darte algunas nociones y características principales.

Puede escribirte fórmulas de Excel

Si sueles trabajar con hojas de cálculo, ya sea Excel o cualquier otra alternativa, ya sabrás que una buena fórmula puede ahorrarte mucho trabajo . Pues bien, la IA del chat de Bing también será capaz de crear fórmulas de este tipo para ti, es suficiente con pedírselo.

Por ejemplo, puedes usar comandos como "quiero una fórmula de excel para obtener el valor más alto de un rango de datos" , y Bing te dirá la fórmula y te la explicará para que sepas cómo rellenarla. Las IA no son infalibles y no puedes fiarte ciegamente del resultado, pero para fórmulas no muy complicadas puede ser muy útil.

O códigos de programación

Aquí viene una parte complicada, también puedes pedirle que te escriba un código de programación para algo concreto. Sin embargo, recuerda que muchas veces este código será erróneo, aunque siempre puede ayudarte a tener claras algunas estructuras.

Además de esto, también vas a poder hacer que depure un código por ti, pegándole uno que quieras y diciéndole que busque errores. De nuevo, esta no es la función más fiable de todas las de ChatGPT, pero quizá en algunos puntos puede ayudarte.

Gana una nueva habilidad

Otra de las cosas que le puedes pedir al Chat de Bing es que te enseñe algo nuevo, detallándote los pasos o características de esta habilidad que quieres. Por ejemplo, puedes preguntarle "Cómo tocar la guitarra como Ritchie Blackmore", cómo pintar con una técnica concreta, o cosas similares. Bing te lo explicará en varios pasos.

Pide una guía de compras

Si necesitas comprar algo concreto pero te has perdido en modelos y funcionalidades, Bing también puede ayudarte con esto igual que lo hacía ChatGPT. Por ejemplo, puedes pedirle algo como "qué raqueta de tenis comprar" , o incluso puedes preguntarle qué raqueta para principiantes es mejor comprar.

Esto lo vas a poder aplicar a cualquier cosa, porque Bing será capaz de hacerte recomendaciones basándose en peticiones específicas que le hayas hecho, como la finalidad o tu nivel. Te hablará de marcas, te hablará de modelos, y también te dirá otras cosas que debes tener en cuenta antes de hacer la compra.

También puede darte consejos de salud

Y aunque Bing nunca va a reemplazar los consejos que te pueda dar tu médico, que tiene más contexto de tu historial o lo que te puede pasar, sí puede darte algunas respuestas genéricas sobre medicina. Por ejemplo, puedes preguntarle síntomas de algo, con comandos como "cómo saber si tengo depresión". Bing te hará una lista de síntomas y puede darte algunos consejos.

Chistes, trabalenguas, datos curiosos

Igual que solemos hacer con los asistentes de voz siempre que queremos hacer pruebas con un altavoz inteligente, Bing es capaz de alegrar un poco tus días. Puedes pedirle que te cuente un chiste, e incluso especificar sobre qué lo quieres.

Además de esto, también puedes pedirle que te diga un dato curioso, o incluso que te diga un trabalenguas. Aquí, el secreto está en tener imaginación a la hora de pedirle cosas al Chat de Bing.

Un entrenador personal

A Bing también le puedes pedir que te diseñe planes de entrenamientos, pudiendo especificar las partes del cuerpo que quieres ejercitar. Si usas comandos como "Dime ejercicios para fortalecer las piernas", en las respuestas te dirá varios ejercicios especificándote lo que puedes conseguir con cada uno y cómo debes hacerlo.

Sugerencias de libros, películas, series o videojuegos

Bing también puede hacerte listas de recomendaciones de todo tipo de contenidos, como una serie o película que quieras ver, algún libro para leer o un videojuego para echar algunas horas. Por ejemplo, puedes decirle "dime las mejores series si te ha gustado Juego de Tronos".

Aquí, lo interesante es que puedes dirigir las recomendaciones, puedes pedir géneros o que te haga recomendaciones similares a algo que hayas leído. También puedes especificar plataformas o temáticas.

Un listado de webs sobre temáticas

Si quieres mantenerte informado o informada sobre temas concretos, puedes pedirle a Bing que te haga listados de páginas. Por ejemplo, le puedes pedir "Necesito un listado de 10 páginas sobre tecnología en español", y te lo dará al momento incluyendo las descripciones.

Puede diseñar juegos para ti

Horror, tienes a un grupo de amigos en casa pero se te ha olvidado el trivial. Afortunadamente, Bing también va a poder diseñar varios tipos de juegos le pidas. Solo tienes que usar comandos como "Hazme un trivial sobre tecnología".

Lo mejor de todo, es que al hacerle estas peticiones vas a poder especificar el tipo de preguntas o temáticas. Aquí, lo mejor es que experimentes pidiéndole distintos tipos de juegos o de pruebas, ya que esta IA tiene más posibilidades de las que parece.

Bing puede ser tu traductor o diccionario

Aunque ya estamos acostumbrados a que cualquier buscador del mundo te traduzca palabras, con Bing puedes hacerlo cuando se lo pidas de una manera natural. Porque al final, si ya lo tienes abierto para explorarlo, no cuesta nada pedirle que te haga una traducción o te diga el significado de una palabra, y cuando lo hagas te responderá al momento.

Puedes pedirle menús y recetas

Buscar recetas por Internet puede empezar a ser pronto cosa del pasado. Por lo menos si tenemos en cuenta que Bing puede hacerlo por ti. Puedes pedirle que te haga un menú completo, y puedes especificar todo lo que quieras.

Por ejemplo, puedes usar comandos como "Tengo que organizar una cena para 2 personas, que no comen frutos secos ni marisco. ¿Me puedes sugerir un menú de 3 platos?", o incluso puedes decirle que tienes determinado ingrediente y que quieres ideas para saber qué cocinar con él.

Una ayuda para planear viajes

Por último, si estás planeando un viaje puedes pedirle a Bing que te recomiende sitios a los que ir dentro de una ciudad concreta. Puedes hacerlo con comandos como "estoy planeando un viaje a Barcelona, dime sitios imprescindibles para visitar" , y Bing lo hará. Puedes probar con muchas fórmulas parecidas.