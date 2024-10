TSMC no contempla la posibilidad de comprar las fábricas de Intel. Y sus motivos tienen una lógica aplastante

A mediados del pasado mes de septiembre la cadena CNBC desveló que Intel se está planteando escindir su negocio de diseño de circuitos integrados de sus fábricas de semiconductores. Esta estrategia perseguiría ejecutar un movimiento muy similar al que dio AMD en 2009 cuando creó GlobalFoundries y se desligó de sus plantas de fabricación de chips. En aquel momento AMD atravesaba una mala situación financiera y la venta de sus plantas al consorcio liderado por Mubadala Development Company le ayudó a salir del atolladero.

Con Intel podría suceder exactamente lo mismo, pero en estas circunstancias merece la pena que echemos la vista por un instante atrás. Y es que en julio de 2021 The Wall Street Journal anunció que Intel estaba barajando la opción de comprar GlobalFoundries por 30.000 millones de dólares. Las vueltas que da la vida. Finalmente esa operación no se concretó, pero lo curioso es que hoy es Intel la compañía que está contemplando, al parecer seriamente, la posibilidad de crear un spinoff para su negocio de fabricación de semiconductores.

El máximo responsable de TSMC tiene muy clara su postura

Justo después de que la cadena CNBC desvelase la intención de Intel de separar sus fábricas de chips y su negocio de diseño de circuitos integrados sus acciones subieron de forma inmediata un 8%. Es evidente que en las circunstancias actuales los inversores consideran que este es el camino correcto. Sin embargo, lo que no está del todo claro es cuál sería el destino de las fábricas de chips. En principio la opción más plausible es que constituyan una nueva empresa con la capacidad de operar de forma independiente, pero bajo el paraguas de Intel, por lo que no estarían completamente desligadas.

Intel podría vender sus plantas de producción de semiconductores a una compañía con la capacidad no solo de adquirirlas, sino también de operarlas

El otro camino posible consiste en que Intel podría vender sus plantas de producción de semiconductores a una compañía con la capacidad no solo de adquirirlas, sino también de operarlas. A priori la taiwanesa TSMC cumple estos requisitos a pies juntillas, pero C.C. Wei, el director general y presidente de la compañía, se ha apresurado a dar la cara y declarar que no están interesados en adquirir las fábricas de Intel. "¿Estamos interesados en comprar una de las fábricas de Intel IDM (Integrated Device Manufacturer)? La respuesta es no. No, en absoluto", asegura C.C. Wei.

El actual líder de TSMC tiene dos buenos motivos para no estar interesado en hacerse con las fábricas de chips de Intel. El primero consiste en que la infraestructura de producción de circuitos integrados de la compañía dirigida por Pat Gelsinger es grande y compleja. De hecho, es equiparable a las de TSMC y Samsung por su envergadura, por lo que la inversión económica sin duda sería muy grande. Y, además, los costes de operación de semejante estructura serían muy altos.

El segundo motivo consiste en que Intel fabrica sobre todo chips para sí misma, por lo que muchos de sus procesos y herramientas son propietarios, y no responden a un estándar de la industria. Reequipar las plantas para que puedan asumir otros procesos de fabricación sería muy costoso. A priori TSMC podría abordarlo, pero el esfuerzo sería titánico incluso para una compañía con su capacidad económica. C.C. Wei, como hemos visto, ha dejado muy clara su postura, pero, aun así, merece la pena seguir la pista a estas dos compañías muy de cerca.

