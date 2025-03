Llevo una semana usando el plegable triple de Huawei. El Mate XT es un sueño cumplido

El Huawei Mate XT Ultimate Design es, con diferencia, uno de los móviles más especiales que he probado. Y no hablo de especial porque sea el único plegable triple comercializable. Hablo de especial porque, por primera vez en mucho tiempo, he sentido que tenía el móvil del futuro en las manos. Soy alguien convencido de que el formato plegable es la evolución natural del smartphone pero las limitaciones en vida útil y, sobre todo, la bestial barrera del precio, impiden a este tipo de teléfonos alcanzar al público más mainstream.

Con 3.499 euros de partida este Mate XT está más orientado a ser una pieza de coleccionista que un teléfono para las masas. Pese a ello, tengo mucho que contar sobre este concepto, tanto bien como para mal.

Ficha técnica del Huawei Mate XT



huawei mate xt Ultimate design dimensiones y peso Plegado: 1565,7 x 73,5 x 12,8 mm Modo dual: 156,7 x 143 x 7,53/4,75 mm Modo triple: 156,7 x 219 x 3,6/3,6/4,75 mm Peso: 298 gramos pantalla OLED LTPO de 10,2 pulgadas Formato 16:11 Relación pantalla/frontal: 92% PWM 1.440 Hz Muestro táctil: 240 Hz DCI-P3 Plegado: 2.232 x 1.008 píxeles Modo dual: 2.223 x 2.048 píxeles Modo triple: 2.232 x 3.184 píxeles procesador Kirin 9010 5G (solo en China) memoria ram 16 GB almacenamiento interno 512 GB cámara trasera 50 MP f/1.5-f/4.0, OIS, zoom óptico x5,5 Gran angular 12 MP f/2.2 Periscopio 12 MP f/3.4, OIS Flash LED cámara delantera 8 MP f/2.2 batería 5.600 mAh Carga rápida 66W Carga inalámbrica 50W Carga inversa 7,5W sistema operativo HarmonyOS 4.2 conectividad WiFi 6 Bluetooth 5.2 LE USB tipo C NFC GPS otros Lector de huellas lateral precio 3.499 euros

Diseño: una idea ganadora con una ejecución mejorable

El Huawei Mate XT Ultimate Desing es el Huawei más caro hasta la fecha. Qué narices, es el móvil comercializable (fuera de Vertu y ediciones extravagantes de teléfonos) más caro del mundo. Estamos pagando el precio de tener el primer plegable triple del mundo, y los estándares de fabricación que exigimos son los más altos.

Este teléfono está acabado en cuero vegano y el cuerpo es de aluminio (aunque la bisagra es de acero inoxidable). Me hubiese gustado quizás un acabado en cristal mate, pero no considero que el cuero sintético sea menos premium.

En opinión de un servidor, Huawei ha resuelto relativamente bien (pronto explicaré por qué no estoy del todo convencido) lo de que un teléfono con tres pliegues tenga un grosor relativamente similar al de un teléfono normal.

Grosor cerrado.

Grosor con un despliegue.

Grosor desplegado.

Cuando está plegado del todo supera los 12cm de grosor, pero con tan solo desplegarlo una vez ya es más delgado que cualquier móvil de gama alta con tan solo 4.8mm. Si volvemos a desplegarlo, el grosor se va a 3,6mm. Y ahí se convierte en el teléfono más delgado del mundo. Es sencillamente espectacular cómo un teléfono de estas características puede ser tan delgado. La sensación es la de tener un folio en la mano.

El peso es de 298 gramos, pero el equilibrio en la construcción hace que no se sienta como tal. No es una pieza ligera, pero no se hace incómodo tras un rato de uso ni he tenido la sensación de que sea extremadamente pesado. Si tenemos en cuenta que el panel es literalmente igual de grande que el de algunas tablets, y que estas por lo general superan los 500 gramos de peso, este teléfono es un peso pluma a su lado.

Respecto al módulo de cámara, cuenta con un diseño… peculiar, no es especialmente discreto. Es bastante alto, y desequilibra por completo el teléfono cuando lo apoyamos en una superficie plana. Teniendo en cuenta que este teléfono no tiene sensores especialmente grandes, me hubiese gustado que fuese más discreto en este aspecto. Pero a los fabricantes les gusta lucir que tienen una cámara enorme, qué le vamos a hacer.

No hay bisel, todo es pantalla, y eso es un problema.

El principal problema que he encontrado en el diseño tiene que ver con un reto a la hora de pensar en este concepto de plegable. Un concepto que me ha recordado a mis problemas con el Huawei Mate Xs 2 y que se acabó resolviendo en modelos como el Mate X6. Este teléfono nace con un serio inconveniente de diseño: el lateral derecho (el que más vamos a manipular si somos diestros) no es bisel, es pantalla. Agarrar este teléfono con la mano es agarrarlo por su tercer pliegue, y esto es un claro problema de cara a la durabilidad del producto.

Que el bisel de un teléfono sea pantalla no es la mejor solución. Es especialmente vulnerable no solo en bolsillo y ante caídas, sino en el propio uso cotidiano

En un plegable convencional si el teléfono se cae, se golpea, o se araña de forma mínima, el daño lo recibe el bisel y no hay mayor drama. Si te llevas este móvil al bolsillo sin funda y una mota de polvo decide hacer de las suyas, tendrás un daño irreparable (salvo que pases por caja a por un nuevo panel) justo en el pliegue.

Solucionar esto pasa por cambiar por completo el diseño del teléfono, algo que no tiene pinta de suceder en el corto plazo. Ya en el Mate Xs2, tras apenas unas semanas de uso, noté cierto desgaste en esta zona del panel. Con el Mate XT no ha pasado (he de admitir que no lo uso como un teléfono más, he tenido un cuidado enfermizo que no me gustaría tener en mi móvil personal), pero es sencillamente inevitable que acabe sucediendo.

La experiencia con los pliegues y “pantallas”

Plegado.

Y es que, para explicar mejor el tercer pliegue, es necesario ahondar en cómo funciona este panel triple. La primera posición es la que esperarías de cualquier plegable: todo plegado. Aquí encontramos un teléfono algo estrecho (aunque no tanto como un Z Fold 6), bastante cómodo para usar como teléfono de diario. Son 6.4 pulgadas con resolución 1008 x 2232 y tasa de refresco de 90 Hz. Hasta aquí, poco que contar.

Para abrirlo, tenemos que sujetar con fuerza el borde del teléfono (el pliegue exterior) y el marco de aluminio. Entiendo que con el tiempo cederá ligeramente, pero la experiencia de abrirlo no es la mejor. Presenta bastante resistencia, y más te vale no rozar con la uña el pliegue, porque tendrías un problema serio.

Desplegado en 2/3 del panel.

Hecha la fuerza y abierto el teléfono, tenemos una pantalla con 7,9 pulgadas y resolución, 2048 x 2232. El formato es adecuado para navegación y escritura, ya que nos deja bastante más superficie. El único pero es que es bastante cuadrado, y la reproducción multimedia se ve perjudicada con dos bandas negras. No lo considero un problema ya que te lo digo bastante claro: no vas a reproducir multimedia con el pliegue interior, vas a reproducir multimedia con el teléfono completamente desplegado.

Desplegado.

Y es que si nos llevamos el dedo a la parte trasera del teléfono, y tiramos hacia delante con fuerza, desplegamos el último pliegue y accedemos a un panel completo de 10,2 pulgadas y resolución 2232 x 3184. Una tablet, vaya.

Aquí la experiencia es sencillamente brutal. El problema de los plegables tradicionales es el mismo que he comentado en modo “plegable normal”: la pantalla es muy cuadrada. Este teléfono, desplegado al completo, tiene una relación de aspecto muy cercana al 16:9, por lo que la reproducción de vídeo se adapta a la perfección.

Sobre la calidad del panel no tengo casi nada que reprochar. Me ha gustado la calibración, la nitidez (son 382 ppi, una cifra que me parece más que correcta teniendo en cuenta el brutal tamaño que tiene), con el único pero de que el brillo máximo en exteriores es algo inferior a lo que acostumbramos a ver en la gama alta actual. Algo completamente lógico.

He probado muchos plegables, y la mayoría del tiempo los acabo usando como un teléfono normal. Con este Mate XT me he sorprendido en plena call usando apps cotidianas como Google Maps con las 10 pulgadas desplegadas. Más adelante te explicaré cómo se adaptan las apps al formato: spoiler, de 10.

¿Se notan los pliegues? Sí, mucho, sobre todo si estás en exteriores. Pero, salvo que gustes de reproducir tu serie favorita de Netflix bajo el sol, he de decir a su favor que en zonas con una iluminación media y sosteniendo el teléfono de forma frontal (como coges tu teléfono siempre, vaya) el pliegue no se nota apenas.

Por último, indicar que tiene una cuarta posición algo extraña: usar el tercer pliegue como soporte. Y sí, el teléfono está pensado para eso. Si quieres reproducir contenido usando la propia pantalla como soporte, puedes hacerlo y el contenido se adaptará.

En resumidas cuentas, esta es la primera vez que un plegable logra el objetivo para el que supuestamente están pensados: tener una tablet y un móvil al mismo tiempo. Plegado es un teléfono “normal”, aunque algo alargado. Desplegado en 2/3 es un plegable tradicional, y desplegado al completo es una tablet. El concepto, desde luego, es una victoria.

Rendimiento: algo no cuadra por aquí

Este teléfono incorpora el Kirin 9010, un procesador inferior al Kirin 9020 que monta su hermano el Mate X6. Entiendo que apostar por un Huawei no es apostar por el mejor procesador, pero no termino de comprender esta decisión en un móvil con este precio. Este chip está fabricado en el nodo de siete nanómetros de SMIC, y está algo desfasado teniendo en cuenta el nivel en chips que encontramos a día de hoy.



Huawei mate xt ultimate design IPHONE 16 PRO MAX realme gt7 pro OPPO FInd x8 pro PROCESADOR Kirin 9010 Apple A18 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 RAM 16 GB 8 GB 16 GB 16 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 1.312 / 6.541 3.106/7.799 3.150 / 9.664 2.685 / 8.398 3D MARK Wild Life Unlimited 15.412 16.809 24.987 22.312 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 18.431 / 15.412 16.906/8.538 24.874 / 18.637 23.330 / 18.964 PCMARK WORK 16.959 - 25.431 16.738

¿Rinde mal este Huawei Mate XT? No. ¿Rinde como un gama alta actual? Tampoco. La experiencia es similar a la que tendríamos con un móvil de gama media-alta. Podemos jugar a todo lo que queramos sin lag, pero no esperes unas tasas de frames muy elevadas. De hecho, en 'PUBG Mobile' (juego en el que el rendimiento del teléfono es clave para el modo competitivo) lo he pasado bastante regular, porque ni tengo 120 Hz ni la latencia es la mejor que visto. Basta con echar un ojo a los benchmarks para entender la problemática.

Lo que sí tengo que destacar es el ejercicio térmico que se hace con este teléfono. Al tener tantísima superficie, cuando está desplegado, es prácticamente imposible sentir calor. Este se concentra prácticamente al 100% en la zona del módulo de cámara, algo que no vamos a tocar. Así, pese a tener un chip antiguo, nos quedamos tranquilos con el ejercicio térmico.

Respecto a la conexión a red, este teléfono es 5G, pero solo compatible con redes chinas. Aquí en Europa es un teléfono 4G, algo que se empieza a sufrir cuando quieres descargar archivos y estás fuera de casa.

Software: lejos del sueño chino

Este teléfono aterriza con EMUI 14, Android 12 y sin servicios de Google. Es una aproximación distinta a la que Huawei tiene en China, donde ya está estrenando HarmonyOS Next, su primer sistema operativo completamente alejado de Android.

Los ambiciosos planes de Huawei con el software (de momento) solo afectan a China. En Europa seguimos con la vieja EMUI basada en Android 12

En Europa no cuentan con la mejor carta de presentación, pero tengo una buena noticia. Instalar las apps de Google es más fácil que nunca en los móviles de Huawei, desde que la marca colabora con Aurora Store. El proceso son, literalmente, tres pasos.

Introducir nuestra cuenta de Google en los ajustes del sistema

Abrir Aurora Store e iniciar sesión con dicha cuenta de Google

Esto se logra gracias a microG, un proyecto de código abierto que permite ejecutar aplicaciones de Google en cualquier teléfono de Huawei. Siguen sin ser los servicios de Google oficiales, por lo que puede que alguna app concreta te de problemas. Pese a ello, las apps del día a día funcionan perfectamente.

Las apps se adaptan genial al formato.

EMUI sigue siendo EMUI, y no es mi software preferido. Sigue teniendo un diseño algo desactualizado y la presencia de IA es algo discreta (poner funciones). La pregunta de oro es cómo se adaptan las apps al formato de este teléfono y la respuesta es: muy bien.

WhatsApp en modo tablet en un teléfono. Bien.

Aquí el mérito no es del todo de Huawei: las apps Android también están pensadas para tablets, por lo que se llevan muy bien con los formatos cercanos a 16:9. Es por ello que Google Maps, Instagram, WhatsApp... todo funciona como si tuviésemos una tablet.

Batería

5.600mAh no son muchos para un teléfono con panel de más de 10 pulgadas, pero estoy satisfecho con el consumo energético. Aún haciendo bastante uso del panel al completo, me ha sido fácil superar las 6h de pantalla, más de siete en el caso de usarlo como teléfono "normal". Es una batería más que suficiente para un día de uso intenso, y no he notado excesivo drenaje ni siquiera con los mejores juegos.

La batería de este teléfono me ha durado, de media, un día entero con más de 3h de pantalla y un 56% de batería restante. Son cifras de teléfono "normal"

Si abusamos del despliegue al completo, en 4G y en exteriores, el consumo aumenta. Pero me ha fascinado que con un procesador de siete nanómetros, esta capacidad de batería y un panel tan gigantesco la experiencia haya sido similar a la de muchos rivales de gama alta.

Respecto a la carga, demora algo más de una hora (sobre hora y veinte minutos) en cargar por completo. No es la más rápida del mercado con sus 66W, pero no es una cifra dramática.

Cámaras: ni fu ni fa

Huawei tiene presente que el apartado fotográfico es uno de los puntos débiles de los móviles plegables, y nos ha transmitido que su Mate XT quiere lograr buenos resultados en este aspecto. No es lo que nos dice su hardware, notablemente inferior al que encontramos en un Huawei Mate X6.

Cámara principal: 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm, PDAF, OIS

Cámara teleobjetivo: 12 MP, f/3.4, 5,5x, 125mm, PDAF, OIS

Cámara ultra gran angular: 12 MP, f/2.2, 13mm, 120, PDAF

El sensor es el mismo de su hermano el X6, con 50 MP y apertura variable. Sin embargo, el teleobjetivo y el ultra gran angular son de 12 megapíxeles. No soy alguien especialmente preocupado por la resolución, pero siendo el Huawei más caro hasta la fecha no tiene el mejor hardware dentro de su propia familia, y eso vuelve a chocar.

Pero vayamos a los resultados, porque son lo que importa.

Haciendo fotos con el Huawei Mate XT

La cámara de este Huawei Mate XT es... correcta, sin más. El rango dinámico es bastante justito (estos días nublados son excelentes para probar el trabajo en sombras y cielos), apreciándose claramente la falta de información en sombras. La colorimetría es relativamente precisa, aunque el exceso de contraste opaca el resultado.

El nivel de nitidez es bastante justito.

Habiendo probado el Pura 70 Ultra y sabiendo el nivel fotográfico al que puede llegar Huawei, tener estos resultados en un teléfono de 3.500 euros es algo que me choca bastante. Los plegables son teléfonos aspiracionales, y deberían tener un apartado fotográfico igual o mejor que el de los convencionales.

Una buena noticia es que, pese a que por el día la cámara no convence demasiado, por la noche los resultados son bastante decentes. En condiciones de poca luz resuelve bien la escena, aunque no es el más rápido disparando ni el más nítido. No son los resultados de un flagship, pero no hinca la rodilla.

5,5x. Me he comprado esta motillo y en algún lado habrá que lucirla.

No hay que ampliar demasiado para apreciar el efecto acuarela.

El zoom es algo extraño. Es un 5,5x equivalente a 125mm, una distancia focal poco común y no del todo cinematográfica. Más allá de esto, el problema es el mismo: la falta de nitidez y el exceso de procesado. Hay incluso ruido de color (esos pequeños puntitos color arcoiris que se aprecian en la foto) y bastante aberración cromática (el color verde en los barrotes), problemas que tan solo suelen encontrarse en móviles de gama media.

Como parte positiva, apuntar que un x5 siempre es más versátil que un x3 a la hora de realizar fotografía zoom, ya que permite llegar más lejos y hacer la escena más compacta. En este caso vamos incluso más allá de ese x5, así que no habrá escena lejana que se te resista.

El ultra gran angular está en la línea de lo que hemos ido viendo a lo largo del análisis. Un sensor correcto, resultados correctos. Es el sensor más débil del conjunto, así que no esperes milagros. Como punto positivo, destacar que el procesado es bastante similar entre los distintos sensores de este teléfono, algo a valorar.

El modo retrato sí que me ha gustado bastante. No podemos usar el 5,5x (algo que no termino de comprender), pero sí el 1x nativo y los 2 y 3x digital. El bokeh está bien resuelto, el recorte es excelente y el trabajo con la piel es excelente.

Pasa lo mismo con el selfie, bastante espectacular. El trabajo con la piel es uno de los mejores que he visto hasta la fecha, y estoy muy satisfecho con el procesado. Se nota bastante que la cámara es más agresiva haciendo fotos con la cámara trasera que con la delantera. Curioso cuanto menos.

Vídeo

Por el vídeo pasaré rápido, ya que no tiene mucha ciencia. Es un vídeo algo sobreprocesado, con bastante por mejorar en estabilización, y con un resultado normalito. Podemos grabar en 4K y nos salvará cuando necesitemos inmortalizar nuestros momentos en vídeo, pero no esperes la mejor calidad.

Huawei Mate XT Ultimate Design, la opinión de Xataka

Tengo la casa llena de teléfonos que quiero que recojan ya. Este no es uno de ellos, y me va a doler despedirme de él. He disfrutado muchísimo utilizando el Huawei Mate XT y, en tiempos de móviles clónicos y aburridos, probar algo distinto (y, además, con sentido) me hace recuperar la fe en la tecnología. El móvil-tablet existe, el problema es que cuesta más que un móvil y una tablet de gama alta.

No lo voy a negar: me preocupa, y mucho, la durabilidad del segundo pliegue. No porque vaya a romperse, sino porque está destinado a desgastarse. De hecho, en el Mobile World Congress pude hacer unas primeras impresiones con una unidad que estaba en uso cotidiano, y este segundo pliegue estaba mucho más desgastado que el primero. Es sencillamente inevitable que tenga más desgaste.

Con un procesador por detrás de la competencia, conectividad 4G y las importantes limitaciones de su software, este no es un teléfono excesivamente competitivo. Pero no es algo que importe. Este no es un móvil que quiera ser un superventas, es uno que quiere demostrar el punto de innovación en el que se encuentra Huawei, y ahí han logrado hacer los deberes mejor que nadie.

7,9 Diseño 8,75 Pantalla 8,75 Rendimiento 8 Cámara 8 Software 5,5 Autonomía 8,5 A favor El concepto es una locura. Cuando lo pruebas, lo quieres.

La pantalla triple está bien calibrada y es una gozada.

Guste más o menos, por fin un teléfono que innova. En contra El software, pese a que es fácil instalar apps de Google, sigue siendo un problema.

El rendimiento es más cercano a un gama media que a un flagship.

Que el bisel sea pantalla arroja dudas sobre la durabilidad.



Imagen | Xataka

En Xataka | Mejores móviles Huawei (2025). Cuál comprar y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad precio

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Huawei. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.