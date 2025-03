Huawei acaba de decir adiós a Android de la mano de DeepSeek. Y este extraño plegable es el primer paso

Llevaba anunciando el movimiento desde hace unos meses, y por fin se ha materializado en un teléfono. Huawei acaba de decir adiós por completo a Android en su país natal, y lo ha hecho con un curioso teléfono con una relación de aspecto nunca vista.

Este es primer teléfono que aterriza en el mercado con HarmonyOS Next, el sistema operativo desarrollado por completo por Huawei con kernel propio y sin rastro de Android. Además de estrenar sistema operativo, es el primer dispositivo de Huawei en estrenar Harmony Intelligence, su IA en colaboración con DeepSeek.

Adiós a Android. Llegó el día. Huawei ha presentado su primer teléfono sin rastro de Android, el Huawei Pura X Flip. Hasta la fecha, los móviles de la compañía se comercializaban en China con HarmonyOS. Un sistema operativo que, aunque la compañía quería desvincular por completo de Android, se basaba en su núcleo.

Con HarmonyOS Next las cosas son distintas. Este es un sistema operativo desarrollado desde cero, no utiliza código de Android, no es compatible con sus apps (al menos, no si estas no están modificadas) y utiliza un core propio (HMS o Huawei Mobile Services) en lugar del servicio de aplicaciones de Google. Es así el primer móvil 100% Harmony.

El primer paso para la IA. Harmony Intelligence es su alternativa a Apple Intelligence y Samsung Galaxy AI, prometiendo ir más allá de un asistente por IA. Esta IA se ha entrenado basándose tanto el modelo Pangu, propio y desarrollado por Huawei, como en DeepSeek, modelo que está permeando de forma rápida en móviles chinos.

"Hemos entrenado nuestro asistente de IA durante millones de horas con nuestros modelos de lenguaje a gran escala y hemos llevado esa inteligencia al dispositivo por primera vez, para que se parezca a un humano e interactúe de manera natural, con conversaciones con diferentes emociones y detectando el estado de ánimo del usuario”.

Según promete Richard YU, CEO de Huawei, el foco está en que la interacción persona-IA sea lo más natural posible, llegando a prometer que el asistente será capaz de detectar las emociones del usuario (no se ha detallado cómo).

En un plano más aterrizado, será capaz de eliminar objetos de fotografías, generarlas y modificarlas, convertir voz, e incluso describir los objetos que ve la cámara del teléfono, para que las personas con problemas de accesibilidad puedan "ver" a través del móvil. Otra función especialmente curiosa es la de poder leer libros sin tocar el teléfono: podremos pasar páginas solo con la mirada.

Huawei quiere un ecosistema 100% propio. La clave aquí no es que un móvil de Huawei estrene su IA, es que Huawei ya está preparada, en acuerdo con DeepSeek, para competir con los grandes de la industria. HarmonyOS Next es una plataforma orientada a todo tipo de dispositivos, desde el hogar al coche conectado, y este primer salto presentando Harmony Intelligence es clave para el fabricante chino.

La compañía ha adelantado que su primera plataforma para PC (HarmonyOS Next llevado a escritorio) aterrizará en el mes de mayo, y se espera que a lo largo del año empecemos a ver este sistema operativo en prácticamente todos los nuevos productos que lancen al mercado.

El Huawei Pura X. El afortunado que ha estrenado HarmonyOS Next es el Pura X, un teléfono plegable con relación de aspecto 16.10 cuando está desplegado. Es un teléfono que, al estar plegado, tiene una pantalla de 3,5 pulgadas con resolución 980 x 980, 2.500 nits de brillo pico, tecnología LTPO y relación de aspecto 1.1: completamente cuadrada.

Al abrirse, se despliega un curioso panel de 6,3 pulgadas con resolución 2.120 x 1.320, un formato completamente distinto al que estamos acostumbrados. El sistema de cámara es triple, con 50 MP para la cámara principal, 40 MP para ultra gran angular y 8 MP para el teleobjetivo 3.5x.

Cuenta con una batería de 4.720mAh con carga rápida de 60W y se venderá en China a un precio que parte de los 7.499 yuanes (algo más de 1.000 dólares) en su versión de 12 + 256 GB.

Por el momento, lejos de Europa. Si la pregunta es si el plan de Huawei para acabar por completo con su dependencia de Android es global la respuesta es no... de momento. En Europa, la compañía está buscando alianzas con desarrolladores tras proyectos como Aurora Store para facilitar la instalación de servicios de Google en sus terminales (algo que es más fácil que nunca), y apostando por EMUI basado en versiones antiguas de Android.

La clave para que HarmonyOS Next acabe siendo global está en la alianza del fabricante chino con el resto de desarrolladores y tecnológicas. En China las apps de Google o gigantes como Meta (Instagram, WhatsApp y Facebook) no tienen apenas presencia, en nuestro territorio son un imprescindible para buena parte de los usuarios. Actualmente, pueden instalarse en EMUI gracias al marco de servicios de Google de microG. Sin él, el asunto se complica.

