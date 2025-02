China tiene una posibilidad para desbancar a Android para siempre. Una que se llama HarmonyOS

La supremacía de Android en dispositivos móviles es indiscutible. Tanto, que más del 70% de la población mundial utiliza un dispositivo con este sistema operativo. El resto lo configura iOS y, en una minúscula parte, el resto de sistemas operativos. Pero hay un pez pequeño empezando a asomarse a la superficie: Huawei con HarmonyOS.

En Europa es un sistema operativo minoritario sin apenas presencia, pero el éxito comercial de Huawei en su país natal está logrando lo impensable hace unos años: HarmonyOS ha superado a iOS en China. Tras lograr este objetivo el planteamiento es claro: ¿podría HarmonyOS ser el arma de China para desplazar por completo a Android?

Un poco de contexto. Por si no conoces la situación de HarmonyOS, el resumen rápido es sencillo. En el año 2019 Donald Trump firmaba una orden ejecutiva para vetar a toda empresa que supusiese "un amenaza para la seguridad nacional". Huawei era una de ellas y, tras el veto, Google se vio obligada a suspender cualquier tipo de relación con la empresa china.

Esto dejó a Huawei sin aplicaciones de Google y con una versión de Android sin actualizar, lo cual supuso una debacle para la compañía tanto en Europa como en su país natal. Si bien en China la falta de servicios de Google no es relevante, Huawei dejó de tener acceso a componentes de empresas americanas, enfrentándose a un escenario en el que tenían que empezar a construir desde cero para volver a ser competitivos.

La respuesta de Huawei. Desde el primer momento, Huawei se mostró dispuesta a enfrentar esta situación. Ese mismo 2019 presentaban HarmonyOS, un sistema operativo como alternativa no solo a Android, sino a Windows, WearOS e incluso coches inteligentes. Si no me dejas usar Android al completo, desarrollo un sistema para todo.

La propuesta tardó en llegar, aterrizando primero en PC y posteriormente en teléfonos móviles. Cabe destacar asimismo que, desde un principio, HarmonyOS fue un sistema operativo centrado en China. Seguía estando basado en Android y las plataformas ya existentes, aunque con varias modificaciones. De hecho, los teléfonos de la compañía en España cuentan aún con EMUI (Android).

No hay sistema operativo sin tienda de aplicaciones, por lo que Huawei desarrolló su propia 'App Gallery'. Desde su lanzamiento en 2018 (ya era la tienda alternativa de Huawei antes del veto) hasta hoy, se ha convertido en el tercer mayor repositorio de aplicaciones, por detrás de Play Store y App Store.

El estado de HarmonyOS. Actualmente, HarmonyOS está empezando a alcanzar su punto dulce con HarmonyOS Next. Un sistema operativo creado desde cero, sin código alguno de Android, y enfocado a todo tipo de dispositivos tecnológicos.

Es un objetivo ambicioso del que ya hemos empezado a ver frutos. El Avata 11, coche eléctrico de Huawei, utiliza HarmonyOS como sistema operativo. Los dispositivos móviles, que arrasan en ventas en China, también. HarmonyOS es más que un sistema operativo: es un enorme ecosistema que cimenta el hardware de Huawei, y que tiene el potencial de extenderse más allá de la marca.

La esperanza China para huir de Android. La pregunta del millón es si HarmonyOS tiene el potencial de reemplazar a Android en China, y la respuesta es un rotundo sí, pero con matices. China es un mercado único, donde las aplicaciones y servicios de Google no tienen apenas presencia. Esto le da a al sistema una ventaja significativa, aunque difícil (que no imposible) de replicar.

De hecho, Huawei ya ha logrado migrar gran parte de su base de usuarios a HarmonyOS. Según datos de la compañía, más de 300 millones de dispositivos ya están utilizando el sistema operativo, lo que lo convierte en uno de los sistemas operativos de más rápido crecimiento en la historia. Además, Huawei ha estado trabajando en su propio ecosistema de aplicaciones, Huawei Mobile Services (HMS), que incluye una tienda de aplicaciones alternativa a Google Play, así como servicios de mapas, pagos y nube.

Una de las claves para popularizar el sistema pasaría por acuerdos comerciales. Muchos acuerdos comerciales. Huawei necesita atraer a los desarrolladores a App Gallery, y lograr que sea una competidora real de Play Store y App Store. En otras palabras, que no falte una sola app popular en su tienda.

Tras lograr eso, quedaría entrar entrar en conversaciones con grandes fabricantes de smartphones. Teniendo en cuenta que en la casa China hay gigantes como Xiaomi, OPPO, Realme o Lenovo, es un plan que no suena descabellado.

