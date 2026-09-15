Vivió hasta los 103 años, actuó en más de 90 películas y fue nominado a tres Óscar. Hoy su hijo es toda una leyenda de Hollywood

Hay nombres que quedan grabados para siempre en la historia del séptimo arte. El suyo es uno de ellos. Con una filmografía monumental de cerca de 100 papeles a sus espaldas, Kirk Douglas se labró a base de pico y pala un sitio en el panteón del cine estadounidense. Incluso después de su muerte en 2020, a los 103 años, su huella sigue presente en la industria perpetuada por su hijo Michael, convertido también en una estrella inmensa de Hollywood.

De Broadway a la gran pantalla. Cuando Kirk Douglas vino al mundo, el 9 de diciembre de 1916, el cine sonoro ni siquiera había llegado a las salas. Y la verdad, nada hacía presagiar que se convertiría en uno de los grandes rostros del cine estadounidense. Como muchos de sus coetáneos, se curtió sobre las tablas: una beca en la American Academy of Dramatic Arts le abrió de par en par las puertas de Broadway. A partir de ahí conquistó los rodajes a una velocidad increíble y siguió actuando hasta una edad muy avanzada.

El extraño amor de Martha Ivers | Imagen: Prime Video

Un empujón inesperado. Brillar en el teatro no garantizaba abrirse hueco en el cerradísimo mundo del cine. El futuro intérprete de 'Espartaco' le debe su trampolín a Hollywood a una antigua compañera de promoción: Lauren Bacall. Ya asentada y convertida en icono junto a Humphrey Bogart en clásicos como 'Tener y no tener' (1944) o 'El sueño eterno' (1946), la actriz le echó un cable decisivo. Fue ella quien deslizó el nombre de Kirk Douglas al productor Hal B. Wallis, al que se debía, entre otras, la atemporal 'Casablanca' (1942). Con ese respaldo, el joven cómico se hizo con su primer papel en el cine en 'El extraño amor de Marta Ivers' (1946) y llamó de inmediato la atención de la crítica.

De personaje oscuro a aventurero. En los años siguientes no se bajó de lo alto del cartel y se llevó su primera nominación al Óscar al mejor actor por 'El ídolo de barro' (1949). Empezó encarnando personajes sombríos o abiertamente antipáticos, pero su imagen viró en los años cincuenta hacia papeles de aventurero más temerario. Ya fuese como el arponero Ned Land en la adaptación de '20.000 leguas de viaje submarino' (1954) o como el legendario viajero mitológico de 'Ulises' (1954), Kirk Douglas encadenó doce papeles protagonistas en apenas cinco años.

Fotograma de 'Espartaco'

Espartaco, su papel eterno. Su interpretación más recordada, no obstante, es inseparable de la obra monumental de Stanley Kubrick: 'Espartaco' (1960). Ahí puso su carisma y su planta al servicio del célebre gladiador que encabeza la rebelión de los esclavos, además de encargarse de la producción del proyecto.

Los Óscar, cosa de familia. A comienzos de los sesenta, Kirk Douglas se hizo con los derechos de adaptación de la novela de Ken Kesey 'Alguien voló sobre el nido del cuco', que llegaría a la gran pantalla en 1975 para convertirse en uno de los mayores éxitos de la historia del cine. En origen quería interpretar él mismo al rebelde McMurphy (un papel que ya había hecho sobre las tablas de Broadway en 1963), personaje que finalmente encarnó Jack Nicholson. Pero, cuando el proyecto por fin cuajó, lo consideraron demasiado mayor para él.

Kirk y Michael Douglas | Imagen: JeuxVideo

Decidió entonces ceder los derechos a su hijo Michael, que convirtió 'Alguien voló sobre el nido del cuco' en un triunfo sin precedentes. Tras 'Sucedió una noche' (1934), de Frank Capra, esta tragicomedia se convirtió en la segunda película de la historia en llevarse el pleno de los cinco grandes Óscar, los "Big Five": mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado, mejor actor y mejor actriz. Una consagración que permitió a Michael Douglas sumar una estatuilla dorada a su palmarés ya en 1976.

Cuando el hijo supera al padre. Michael Douglas, hoy con 81 años, tomaba así la delantera a su padre mucho antes de consolidar su estatus de estrella indiscutible con películas como 'Tras el corazón verde' (1984) y 'Wall Street' (1987), que esta vez sí le valdría el Óscar al mejor actor. Kirk Douglas, en cambio, por mucho que fuese nominado tres veces por sus interpretaciones ('El ídolo de barro', 'Cautivos del mal' y 'El loco del pelo rojo'), nunca llegó a llevarse esa prestigiosa estatuilla.

Un monumento de Hollywood. Eso no le impidió convertirse en un auténtico monumento de Hollywood: tiene estrella en el Paseo de la Fama desde 1960 y recibió un Óscar honorífico en 1996 por el conjunto de su obra. Cuando se apagó, el 5 de febrero de 2020, a los 103 años, dejaba tras de sí un patrimonio cinematográfico inmenso de más de 90 largometrajes.

Vía | jeuxvideo

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