"No es una película especialmente buena": el fiasco ochentero de Tom Hanks que "no recaudó nada de dinero"

Hace ya 41 años, Tom Hanks protagonizó el remake de una comedia francesa de éxito y se estrelló de lleno. Es popularmente conocida como una película fallida y eso no solo lo dice la crítica. Lo dice él mismo.

Dos Óscar seguidos, una hazaña histórica. Hace más de tres décadas, Hanks logró algo que antes de él solo había conseguido Spencer Tracy y que después no ha repetido ningún otro actor: ganar el Óscar al mejor actor protagonista en dos años consecutivos, en 1994 por 'Philadelphia' y en 1995 por 'Forrest Gump'.

De "America's Dad" a actor de prestigio. Desde entonces, Hanks no solo es una de las estrellas más queridas de todo Hollywood (su carácter cercano y con los pies en la tierra le ha valido el apodo de "America's Dad", el papá de América), sino también un reputado actor de carácter. A sus 70 años ha convencido en películas tan distintas como la epopeya bélica de Steven Spielberg 'Salvar al soldado Ryan', la aventura de supervivencia 'Náufrago' o el thriller dramático 'Camino a la perdición'.

Antes fue el rey de la comedia. Sin embargo, antes de su triunfo en los Óscar a Hanks se le conocía más bien por sus papeles cómicos. En los años ochenta se convirtió en estrella gracias a comedias de éxito como '1, 2, 3... Splash', 'Esta casa es una ruina', 'Big' o 'Socios y sabuesos'.

No todas le salieron redondas. Pero no todas las comedias en las que aparecía acababan en taquillazo. Muy especialmente 'El hombre del zapato rojo', un remake de la parodia francesa de cine de espías 'El gran rubio con un zapato negro' (la de Pierre Richard), no logró convencer en 1985 ni a la crítica ni al público.

Un violinista al que confunden con un espía. En esta bufonada de una hora y 32 minutos, dirigida por Stan Dragoti (el de 'Las locas peripecias de un señor mamá') y con Hanks acompañado de Dabney Coleman y Lori Singer, el actor encarna a Richard Harlan Drew, que entra en el punto de mira de la CIA después de que lo tomen por error por un espía. Al final, la broma no le hizo demasiada gracia a casi nadie: con una recaudación en taquilla de unos 8,6 millones de dólares, 'El hombre del zapato rojo' apenas cubrió la mitad de sus costes de producción. El eco de la prensa especializada fue también mayoritariamente negativo: una de las grandes voces de la crítica, Roger Ebert, la llamó "fallida" y "sin gracia".

Imagen | Sony Pictures

Ni el propio Hanks la salva. El actor de 'Algo para recordar' tampoco le ve mucho recorrido. En una entrevista con Playboy no ocultó su antipatía por el proyecto: "[Esta] no es una película especialmente buena. No tiene un foco real y claro. En realidad no va de nada, se entiende bien poco. Y no recaudó absolutamente nada de dinero".

Hoy, en el más absoluto olvido. En consecuencia, la película ha caído por completo en el olvido. Su única edición en DVD hasta la fecha (la de 2004) lleva mucho tiempo descatalogada y, en las plataformas de streaming habituales, 'El hombre del zapato rojo' no está disponible. Que se reivindique pronto como un clásico infravalorado, por tanto, es, digamos, improbable.

Vía | FilmStarts

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Imagen | Prime Video