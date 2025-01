La idea de Londres para atajar su problema con la vivienda: freír a impuestos a las casas vacías y segundas residencias

Madrid o Barcelona no son las únicas grandes metrópolis europeas que miran con apuro su mercado residencial. En Londres lidian con unos alquileres disparados (algunos estudian sitúan el precio medio en casi 40 libras por m2), la presión ejercida por los inversores extranjeros y decenas de miles de propiedades vacías. Ya en 2023 su alcalde, Sadiq Khan, hablaba del "escándalo" que supone que en la capital británica hubiese 30.000 casas y pisos sin uso mientras sus habitantes se enfrentaban a "una crisis de la vivienda".

Para solucionarlo, en Londres han movido ficha recurriendo a una de sus grandes herramientas: la carga impositiva.

Retocando los impuestos. La noticia la avanza el diario The Telegraph: las autoridades de Wandsworth, un distrito de Londres, han decidido actualizar sus impuestos penalizando a aquellos propietarios que tengan casas y apartamentos vacíos en su territorio. Para ser más precisos, a las tasas municipales de las viviendas que permanezcan más de un año vacías y sin amueblar se les aplicará un recargo del 100%.

La medida se adoptará a partir de abril y confirma el empeño de las autoridades británicas por sacar al mercado del alquiler o de compraventa las propiedades que ahora están desocupadas. Hasta ahora en Wandsworth las viviendas en desuso ya se enfrentaban a un recargo similar, pero siempre y cuando permanecieran vacías durante más de dos años, un 'periodo de gracia' que ahora se recortará a la mitad.

Más tiempo vacía, más pagas. Un incremento del 100% es considerable, pero quienes mantengan propiedades en desuso durante más tiempo se arriesgarán a penalizaciones mucho mayores. Según precisa The Telepragh, los dueños de casas que lleven cinco años vacías verán cómo ese porcentaje sube al 200% y en el caso de los inmuebles a los que no se les dé uso durante una década se disparará todavía más, al 300%.

Las tasas también serán más gravosas para quienes tengan segundas viviendas, propiedades amuebladas pero que no se usan como hogar principal. En esos casos se cobrará el doble del impuesto municipal correspondiente, aunque la norma contempla algunas excepciones. Por ejemplo, si los propietarios están condicionados por su trabajo, como ocurre con el personal de las fuerzas armadas o los cuidadores.

¿Cuál es el objetivo? Atajar los problemas del mercado residencial, que en el caso de Wandsworth se encuentra además con impuestos particularmente bajos. La prensa británica precisa que con la medida las autoridades buscan penalizar el abandono de propiedades, alentar a sus dueños a que vendan o alquilen las casas vacías y disuadir a los inversores extranjeros que se hacen con viviendas que no utilizan.

"El objetivo es garantizar que las viviendas sean habitadas o alquiladas. Mucha gente quiere vivir e Wandsworth y queremos utilizar todos los poderes que podamos para aumentar el número de viviendas en las que la gente puede residir", explica Aydin Dikerdem, concejal laborista. En su opinión, incluso podría debatirse si duplicar el impuesto municipal no supone una carga fiscal "lo suficientemente elevada".

¿Tantas casas desocupadas hay? En mayo de 2023 la oficina del alcalde de Londres hablaba de alrededor de "30.000 viviendas vacías desde hace tiempo" y precisaba que los distritos de Kensignton y Chelsea presentaban una concentración particularmente elevada. Solo allí habría unas 1.600 propiedades con un valor total que superaba los 2.200 millones de libras. En Westminster había por entonces alrededor de 1.100 viviendas con un valor que, en el mercado de hace dos años, rondaba los 1.700 millones de libras.

¿Hay más datos? Sí. Action on Empty Homes asegura que el número total de viviendas desocupadas es muy superior y entre ellas incluye incluso propiedades sociales, inmuebles "vaciados para permitir su demolición y sustitución por nuevas casas en programas de 'regeneración de barrios'".

The Telegraph precisa que con los datos de las 33 autoridades locales de la ciudad sobre la mesa puede hablarse de alrededor de 36.200 propiedades vacías desde hace tiempo. Y desliza otra cifra a mayores igual de interesante: solo en Wandsworth el número de segundas residencias ha aumentado de forma exponencial desde 2023, pasando de algo menos de 600 en todo el distrito a rozar las 1.400 en la actualidad.

"Es un escándalo". Además de desgranar datos, en alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha llegado a quejarse abiertamente del número de propiedades sin uso en una ciudad que ha visto cómo sus alquileres se colaban en lo más alto de los rankings de precios europeos, con previsiones claramente al alza.

"Es un escándalo que tantas casas tan necesarias en Londres se encuentren vacías en medio de una crisis de la vivienda", lamentaba el regidor en 2023 antes de reclamar al Gobierno medidas específicas y "la devolución de competencias" para que los ayuntamientos puedan actuar vía impuestos.

"No solo disuadiría a los inversores internacionales ausentes, sino que liberaría viviendas en toda la capital para los londinenses", clamaba. No es la primera vez que las autoridades locales de Reino Unido piden mayor margen para actuar ante pisos vacíos. De hecho la nueva Ley de Nivelación y Regeneración permite desde 2024 cobrar más impuestos a los propietarios de casas desocupadas durante más de un año.

Más allá de Wandsworth… y Reino Unido. Las viviendas vacías no son un problema exclusivo de Londres. Action on Empy Homes calcula que en el conjunto de Inglaterra se cuentan por cientos de miles y no pocas de ellas, según estimaciones del organismo, permanecen en ese estado desde hace tiempo. De ahí que Wandsworth no haya sido el único en mover ficha.

En Cornualles han planteado también aplicar severos recargos a las segundas residencias, una medida que también se ha puesto sobre la mesa en Gales u Oxford. El diario Standard cita políticas en la misma línea en Westminster y Hackney, que anunciaba hace justo un año: "Cualquier vivienda que haya permanecido vacía durante al menos 12 meses se le cobrará el doble de la tasa habitual del impuesto". Hasta entonces el recargo se limitaba a casas en desuso más de 24 meses.

Reino Unido tampoco es la única que ha movido ficha para aflojar la tensión del mercado residencial con ayuda de las viviendas desocupadas. En Bruselas, con miles de apartamentos vacíos, se han planteado ir más allá y 'confiscarlas' para ponerlas en alquiler temporalmente.

Imágenes | Benjamin Davies (Unsplash) y Geoff Henson (Flickr)

En Xataka | El dato que revive los fantasmas de España y la burbuja inmobiliaria: 8.000 € de deuda media por cada inquilino