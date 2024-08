'Terminator Zero' no es la revolución de la franquicia que merecíamos, pero sí la mejor entrega en muchos años

Cualquier aficionado a la ciencia ficción adora la franquicia 'Terminator'. No solo por las dos entregas dirigidas por James Cameron, clásicos del género (aunque como siempre decimos por aquí, la primera más que la segunda), sino también por aportaciones menos popñulares pero igualmente defendibles. Como la fabulosa serie 'Terminator: Las crónicas de Sarah Connor' o la siempre trotona 'Terminator 3', posiblemente la secuela infravalorada de la serie por excelencia.

Pero sí, sucesivas secuelas han errado a la hora de encontrar el tono o el argumento adecuado: 'Salvation', 'Génesis' o 'Destino Oscuro' tenían cada una sus limitadísimas virtudes y sus muy severos escollos que salvar. El principal de ellos, posiblemente, que ninguna conseguía distanciarse del todo de la trinidad de personajes canónicos de la saga (John Connor, Sarah Connor y el Terminator de Arnold Schwarzenegger), a los que volvían una y otra vez, y con resultados no siempre estimables.

Por eso, 'Terminator Zero', la serie de anime que Netflix estrena en el significativo 29 de agosto (en efecto, el Día del Juicio -en 1997-) toma la muy sabia decisión de distanciarse de ese concepto original y poner en pie una especie de secuela-reboot que, para variar, por una vez se siente nueva y con intención de inyectar savia renovada en la franquicia. El propósito es el correcto, aunque no siempre lo consigue, y el resultado es una entrega muy disfrutable pero, al final, decididamente menor.

En 'Terminator Zero' conoceremos los primeros días de la guerra entre humanos y máquinas, explorando los orígenes de Skynet y el desarrollo de los primeros prototipos de Terminators. Nos trasladaremos al futuro, con el envío de un Terminator al pasado (y el consiguiente humano -humana aquí- que intentará detenerle) para eliminar a un obstáculo clave para Skynet, que aún no ha desencadenado el Día del Juicio. Y también a ese pasado alternativo, en un Japón en el que los robots son nota común en la sociedad (con algunas excelentes ideas de guión, como que los visitantes del futuro tienen dificultades para encontrar armas porque, eh, no están en Estados Unidos).

Mucha filosofía

Este punto de partida, que pronto se convierte en la persecución de los hijos del científico a manos del Terminator, es eso, solo el principio. Pronto llegan una serie de giros de guión que mantienen fresca y adictiva la serie. Como descubriremos, todos los personajes tienen secretos que ocultar, y no solo los Terminator saben cómo disfrazarse de humanos.

Por desgracia, y pese a que las películas clásicas de Terminator' (esto es, las tres primeras) están construídas como larguísimas y enloquecidas persecuciones con cambios continuos de vehículos, velocidades y arsenales, 'Terminator Zero' sigue otro ritmo, lo que sin duda puede decepcionar a más de un fan. Buena parte de la serie consiste en diálogos entre el científico y Kokoro, una inteligencia artificial a la que debe convencer de que se oponga a la amenaza de Skynet y, antes de ello, hacerle ver que la humanidad tiene cualidades suficientes para ser salvada.

Son conversaciones no tan filosóficas y no tan profundas como ellas creen, sino más bien un poco banales y repletas de lugares comunes. Y sí, Product I.G. ('Ghost in the Shell') cumple sobradamente con las expectativas, y no solo las secuencias de acción son un espectáculo: hasta los diálogos más inanes son una delicia visual. Pero no termina de ser suficiente, sobre todo cuando la acción y los giros de guión comienzan a apelotonarse, arruinando un poco el ritmo de la serie en los últimos episodios.

Es fácil, sobre todo después de los desastres de las últimas películas, disfrutar de 'Terminator Zero'. Además, es una secuela que, para variar, no tiene la necesidad de lanzar guiños constantes a la franquicia (algo que arruinaba parte de la diversión en 'Alien: Romulus', por ejemplo), sino que se sostiene por su propio pie. Quedando abierta para una segunda tanda de episodios, desde luego los mimbres para una excelente serie de Terminator están presentes. Solo queda esperar al Día del Juicio (o a la nueva temporada).

