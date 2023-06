Apple ha sufrido dos grandes cambios en los últimos años. Está a punto de revelarnos si suma un tercero

Apple no es la misma que hace unos lustros. No es algo bueno ni malo por sí mismo, simplemente ha sucedido. Sus catálogos de productos eran extremadamente cortos, a veces con un solo producto por categoría; y el paso de los años les ha hecho crecer hasta extremos que no podíamos concebir no hace tanto.

Ahora, a las puertas de la WWDC 2023, en la que según las filtraciones periódicas de Mark Gurman esperamos que muestren su casco de realidad aumentada; también comprobaremos si llega otro cambio: el de ser capaces de lanzar un producto que deja la impresión de estar por terminar, por rematar.

Los dos grandes cambios de la Apple reciente

Este era el catálogo de Apple (al margen de periféricos y otros accesorios) a finales de 2010:

Mac iphone HOGAR ipad servicios ipod Otros MacBook iPhone 3GS Apple TV iPad MobileMe iPod Shuffle LED Cinema Display MacBook Air iPhone 4



iTunes iPad nano Time Capsule MacBook Pro 13"





App Store iPod Classic AirPort Extreme MacBook Pro 15"





iAd iPod Touch Xserve

MacBook Pro 17"











Mac mini











iMac 21,5"











iMac 27"











Mac Pro













Y este es el actual, de mediados de 2023, justo antes de una WWDC que promete el lanzamiento de una nueva categoría de producto. También hemos descontado correas, cargadores, periféricos... así como los productos de la marca Beats.

Mac iphone HOGAR ipad servicios apple watch airpods Otros iMac iPhone SE Apple TV iPad 10ª gen. App Store Apple Watch Series 8 AirPods 3 Studio Display MacBook Air iPhone 12 Apple TV 4K iPad mini Apple Pay Apple Watch SE AirPods Pro 2 Pro Display XDR MacBook Pro 13" iPhone 13 HomePod mini iPad Air Apple Music Apple Watch Ultra AirPods Max AirTag MacBook Pro 14" iPhone 14 HomePod 2ª gen. iPad Pro 11" iCloud

AirPods 2

MacBook Pro 16" iPhone 14 Plus

iPad Pro 13" Apple TV+





Mac mini iPhone 14 Pro



iTunes





Mac Studio iPhone 14 Pro Max



Apple News+





Mac Pro





Apple Arcade













Apple Maps













Apple Fitness+













Apple Podcasts













Apple Books







El catálogo es muy superior, sobre todo porque muchos dispositivos han multiplicado su oferta. Antes había dos iPhone: el más reciente, y el del año anterior. Ahora hay siete. Donde había un iPad, ahora hay cinco. Hay más categorías y cada categoría tiene más modelos. Además del enfoque en los servicios, ese ha sido el gran cambio de la Apple reciente: diversificar sus catálogos.

Con la WWDC es muy posible que la columna de categorías aumente para dar cabida al casco, y quizás a un nuevo servicio, aunque tal vez este último llegue más adelante y de momento sea suficiente con una App Store adaptada que vaya estirando un nuevo mercado.

Y sobre todo, Apple nos dejará empezar a intuir si ha sido demasiado pronto o no para un lanzamiento filtrado hasta la saciedad. Y no por lo que podamos entender respecto a su mercado, sino porque The New York Times filtró en su momento las tensiones internas en la empresa.

Por un lado, diseñadores que entendían que el producto todavía no debía ser lanzado por no haber podido superar ciertos desafíos, como el de una batería supuestamente externa que habrá que llevar colgada como la petaca de un micrófono. O ciertos problemas de sobrecalentamiento. Por otro lado, la visión ejecutiva y operativa que entendía que este era el momento adecuado y no estaba dispuesta a demorarlo más.

Si finalmente ha triunfado esta segunda visión, será la confirmación definitiva del triunfo de un liderazgo en el que Operaciones se impone a Diseño, derribando el que parecía un axioma de Apple, donde el diseño iba por encima de todo lo demás. Ese es el segundo gran cambio de la historia reciente de Apple, por encima del enfoque en Servicios o de la llegada de Apple Silicon.

Ya ha habido varias señales en este sentido, como el hecho de que Evans Hankey, la líder de diseño que sustituyó a Jony Ive, anunció su marcha en octubre de 2022... y Apple decidió no reemplazarla. Desde su partida, los equipos de diseños reportarían directamente a Operaciones.

A todo ello se le suma que muy difícilmente el casco será un producto de éxito masivo. Claro que tampoco parece que Apple lo espere en una primera fase. Si acaso, como un éxito progresivo, como lo pudieron ser el iPad o el Apple Watch. El precio filtrado, de unos 3.000 dólares, sería su principal barrera. Habrá que ver si finalmente llega por esa cantidad o si es una filtración interesada que solo busca que su precio final no parezca tan caro, como presumiblemente ocurrió con el iPad original, que llegó entre filtraciones que apuntaban a un precio de 1.000 dólares pero aterrizó por la mitad.

Y así llegamos a este lanzamiento. Tras los dos grandes cambios de estos años (catálogos mucho mayores, diseño reportando a operaciones), queda por ver si este casco llega con compromisos (sobrecalentamiento, diseño industrial de su batería, peso) o si en cambio tiene un lanzamiento libre de ellos, como ha solido hacer la empresa en los últimos 25 años.

Apple puede gustar, puede ser detestada o puede uno repartirse en sus términos medios; pero es difícil negar que en su forma de entender un ecosistema de hardware, software y servicios; refina sus productos como nadie, independientemente de que lleguen con sus peros y asteriscos.

Ahora bien, es difícil recordar en la segunda mitad de su vida (este año cumplió 47) un lanzamiento con compromisos, acelerado, con más prisas que orgullo por el detalle. Apple no acostumbra a acelerar demasiado.

Pese al semestre que ha pasado desde que debutó ChatGPT y cambió el imaginario colectivo sobre la IA generativo, no ha hecho anuncio alguno (de momento) sobre un Modelo Grande de Lenguaje propio o algo similar. Pese a su posición en la industria móvil, no ha lanzado ningún plegable, y hace casi un lustro desde que salió el primero. Pese a que tiene todos los ingredientes necesarios para crear una consola, a priori, exitosa; jamás se ha animado con un dispositivo dedicado, pese a que las aproximaciones del iPhone o el Apple TV tienen limitaciones evidentes.

Si demuestra prisas para lanzar un casco pese a llegar a un precio que lo descarta automáticamente para muchísimos de sus potenciales compradores, algo más estará cambiando en su ADN.

Apple ha podido convencernos de que es aceptable pagar 200 euros por unos auriculares que tampoco nos durarán diez años cuando antes los regalaba en la caja (menos pintones, pero regalados al fin y al cabo). Ha podido convencer a gente que jamás había gastado más de cincuenta euros en un reloj para que se abone a comprar año sí año no uno de quinientos. O de mil. Hay cosas para las que solo Apple tiene el músculo suficiente, pero 3.000 dólares es una línea que va más allá de sus capacidades.

El tiempo dirá si el casco es un exitazo o no, si el avance tecnológico y la escala permiten reducir sus costes, si logra que la realidad aumentada empiece a calar como lo ha logrado ChatGPT con la IA generativa y si empezamos a encontrar funciones para las que estamos dispuestos a hacer espacio en nuestro presupuesto. Pero si la presentación llega con los compromisos de los que hablaba el artículo del The New York Times, será otra señal del cambio de los tiempos, de una empresa cotizada que se debe a unos inversores que siempre piden más y siempre lo quieren para ayer.

Y ese es quizás el único peligro real una empresa que ha demostrado poder llegar hasta donde nadie ha llegado.

Imagen destacada | Xataka con Midjourney.

