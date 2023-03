Las gafas de realidad virtual de Apple están teóricamente a punto de lanzarse. Las dudas las asolan

Queridos xatakeros, el próximo 5 de junio tenemos una cita. Ese día se celebra la charla inaugural de la WWDC 2023, la conferencia para desarrolladores en la que esperamos nuevas versiones de macOS, iOS o iPadOS, pero en la que sobre todo esperamos un anuncio hardware importante: el de las gafas de realidad virtual (o mixta) de Apple. Las expectativas, eso sí, son cada vez peores.

Retrasos y más retrasos. En Financial Times indican que Apple lleva desde 2016 trabajando en sus gafas de realidad mixta y en el proyecto de las futuras gafas de realidad aumentada, pero lo cierto es que este desarrollo ha estado plagado de problemas y, sobre todo, de retrasos. No es algo habitual en una empresa tan consolidada y con la experiencia de Apple, pero es que es solo uno de los problemas de ese lanzamiento.

Los empleados, pesimistas. Hace unos días The New York Times publicaba un artículo con declaraciones de varios empleados anónimos de Apple. Según esos comentarios, las gafas de realidad mixta no están listas. Algunos de ellos abandonaron el proyecto por esas dudas, mientras que otros son escépticos y no confían del todo en el potencial éxito de un dispositivo que además se prevé que sea muy caro y ronde los 3.000 dólares.

El iPod y el iPhone fueron diferentes. Esas declaraciones revelan cómo esos empleados no ven en las gafas lo que se veía con el desarrollo del iPod o el iPhone. "Las gafas no han estado dirigidas por esa misma claridad". La marcha de directivos clave del departamento de diseño industrial —Jony Ive primero y luego su sucesor, Evans Hankey— no ha ayudado.

