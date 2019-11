Apple prepara su casco de realidad aumentada para 2022, las gafas llegarán en 2023 según The Information

Muchos han sido los rumores que han asociado a Apple con un producto importante en el ámbito de la realidad aumentada. La empresa lleva tiempo experimentando con esta tecnología en sus tabletas y teléfonos móviles, pero eso parece solo un anticipo de lo que está por llegar.

Así al menos lo indican en The Information, donde han revelado que Apple prepara su primer gran producto, un casco de realidad aumentada, para 2022. Un año más tarde ese producto se refinará y tendremos con nosotros las gafas de realidad aumentada que algunos analistas como Ming-Chi Kuo preveían que llegarían a mediados de 2020.

Parece que tendremos que ser bastante más pacientes de lo que indicaban esos datos anteriores, y si hacemos caso a las fuentes de The Information dichas gafas de realidad aumentada no llegarán hasta tres años después.

Eso parece reflejar lo complejo de una tecnología que por ejemplo Microsoft lleva tiempo impulsando con sus Hololens. La segunda versión de su avanzado casco de realidad aumentada, las HoloLens 2, llegó al mercado recientemente con un enfoque muy empresarial tanto por el propio marketing de Microsoft como por precio (3.500 dólares).

En Apple ya tienen en desarrollo ese primer producto que será el casco de realidad aumentada con nombre en clave N301 y que es, al menos en formato, similar al de gafas de realidad autónomas como las Oculus Quest.

Este casco tendrá opción de ofrecer tanto experiencias de realidad aumentada como de realidad virtual, y hace uso de cámaras externas para mapear el entorno del usuario, además de plantear una pantalla interna de alta resolución que permitirá superponer objetos virtuales en el mundo real.

Se espera que los kits de desarrollo estén disponibles en 2021 para que las empresas interesadas en crear experiencias o juegos de realidad aumentada puedan hacerlo a partir de ese momento y así combinarse con el lanzamiento de ese primer producto hardware en 2022.

