Estos 17 alucinantes vídeos de ARKit demuestran la capacidad de la realidad aumentada de Apple

La realidad aumentada quiere conquistarnos desde hace tiempo, pero hasta ahora la disponibilidad de esta tecnología se limitaba a algunos dispositivos muy especiales como los que daban soporte a la tecnología del Project Tango.

En Apple quieren ir más allá con su ARKit, una tecnología que debutará con iOS 11 en otoño para todos los usuarios de esta plataforma móvil de Apple y que en sus versiones preliminares ya está demostrando parte de lo que será posible lograr con ella.

Es cierto que algunas de estas ideas ya las habíamos visto en otros proyectos y en otros campos como el de la realidad virtual, pero ARKit quiere coger el testigo de esos desarrollos y llevarlos incluso más allá.

Los siguientes vídeos muestran que la realidad aumentada tiene un futuro prometedor en el campo del entretenimiento, pero también en el de la educación y en el de herramientas prácticas que faciliten nuestra vida y la hagan (aún) más cómoda.

Dibujar en el aire

Una de las primeras aplicaciones que la gente prueba en otras plataformas de realidad virtual es la de dibujar en tres dimensiones en un escenario virtual, y esta prueba de concepto con ARKit proporciona algo muy similar en realidad aumentada.

Medir objetos en tiempo real

Otra de las capacidades "clásicas" de la realidad aumentada que ya vimos en Project Tango consiste en poder medir objetos y superficies en tiempo real. La precisión es realmente notable, y esta podría ser una herramienta muy útil para todo tipo de escenarios domésticos o profesionales.

Jugar a Space Invaders en la oficina

El campo de los videojuegos es claramente uno de los más destacables a la hora de sacar partido a la realidad aumentada. Combinar escenarios reales con objetos virtuales puede dar resultados tan divertidos como esta adaptación del mítico 'Space Invaders'.

Un Falcon 9 aterrizando en tu piscina

La superposición de objetos 3D virtuales en paisajes reales puede ser muy llamativo para reproducir todo tipo de sucesos. Aquí se han utilizado ARKit para rememorar esos aterrizajes de los cohetes Falcon 9 en plataformas en el mar... solo que esta vez lo hacen en pequeñas piscinas.

Minecraft en realidad aumentada

En Microsoft ya demostraron lo alucinante que sería poder jugar a Minecraft con las Hololens hace un par de años, pero ARKit ofrece esa misma experiencia desde el teléfono con un resultado igualmente divertido. Aquí tenéis la demostración:

Cuando el Titanic dominaba los mares

Conseguir efectos especiales realmente llamativos en pequeños vídeos podría dar lugar a una nueva generación de películas independientes que, por ejemplo, podrían recrear (una vez más) lo que sucedió con el Titanic. Y como hacer maquetas ya no se lleva, ARKit podría solucionar esas necesidades la mar de bien (y nunca mejor dicho).

Simulaciones físicas

Aún es pronto para poder entender todo el potencial de la realidad aumentada, pero estas simulaciones físicas básicas permiten demostrar que es posible previsualizar cómo se comportarán todo tipo de objetos virtuales con las leyes de la física real (incluida la incidencia de la luz en las texturas) en entornos reales.

Conviértete en el comecocos

Otro ejemplo de un juego legendario que vuelve a revivir gracias a la realidad aumentada. La adaptación del mítico Pacman es aquí sorprendente porque quien va recorriendo esos laberintos virtuales sobreimpresionados en escenarios reales eres tú.

Puertas interdimensionales

Otra de las aplicaciones más llamativas de estas últimas semanas en ARKit ha sido la que presentaba un escenario virtual situado tras una especie de "puerta dimensional". El efecto es fantástico, sobre todo cuando vemos que, efectivamente, es posible pasar de una a otra dimensión (aunque una de ellas sea virtual, claro). Atentos.

Redecora tu vida

Una de las aplicaciones prácticas más evidentes de la realidad aumentada es la de permitir simular cómo quedarían distintos objetos virtuales en un escenario real, y en concreto, cómo quedarían todo tipo de muebles. Ya habíamos visto desarrollos en este ámbito, pero ARKit vuelve a demostrar lo prometedor que esto podría ser para empresas de países como... ¿Suecia?

En A-ha estarían orgullosos

En 1984 el grupo noruego A-ha publicó su single 'Take on me', una canción que acabaría haciéndose famosa por un increíble vídeo musical en el que las técnicas de rotoscoping se aplicaron para mezclarlas con escenarios reales. El resultado fue desde luego fantástico:

Ese vídeo ha inspirado a los desarrolladores de Trixi Studios para recrear esa transformación del mundo real en uno que parece estar dibujado en lápiz y papel. El efecto es realmente impresionante y muestra la capacidad de ARKit para este tipo de filtros en tiempo real:

El océano en una taza de café

Los efectos visuales que se pueden conseguir gracias a la realidad aumentada son, como decíamos, realmente fantásticos. Aquí tenemos una excelente prueba de ello con una taza de café que en realidad simula contener un pequeño océano a escala.

Foods & Beverages that tell stories ep 6: “A cup of Vitamin Sea”. Motion piece by @nhelene91 of work by Tiago Saraiva, via @visual.fodder. Una publicación compartida de Mixed Reality Design (@mixedrealitydesign) el 12 de May de 2017 a la(s) 4:40 PDT

O un crucero del imperio sobrevolando nuestro vecindario

Otro buen ejemplo de esta tecnología aplicado al campo de los efectos especiales. Puede que cosas potencien aún más la implosión de un nuevo segmento de creadores de contenidos de vídeo independientes que ya no estén tan limitados por los recursos tecnológicos.

Ground control to mixed reality fans → In the age of smartglasses, Hollywood WILL invade your airspace. Simple fact. . Clip by @vernbestintheworld. Music by twitter.com/TheRealAlexLisi. . Follow @mixedrealitydesign for more inspiration! . Una publicación compartida de Mixed Reality Design (@mixedrealitydesign) el 4 de Jul de 2017 a la(s) 6:11 PDT

Decidir qué pedir en un restaurante será mucho más fácil

Las cartas de los restaurantes tradicionales no suelen ser demasiado informativas a la hora de saber qué plato tendremos delante de nosotros cuando lo pidamos, y la realidad aumentada podría solucionar eso fácilmente. Lo demuestra este vídeo:

Un paseo por la historia de la aviación

Las aplicaciones educativas de la realidad aumentada son también evidentes, y poder contemplar el aspecto de un avión antiguo en este vídeo deja claro que esos paseos por museos virtuales podrían ser espectaculares y, sobre todo, muy accesibles.

Imposible perderse con esta evolución del navegador GPS tradicional

Los navegadores GPS de nuestros móviles nos ponen fácil llegar de un punto de origen a uno de destino, pero la realidad aumentada puede ir un poco más allá para marcar el camino de forma aún más clara. El resultado es desde luego espectacular:

¿Dónde estoy?

Esa combinación de ARKit con las librerías CoreLocation también sirve para otros propósitos igualmente útiles, como el de poder identificar puntos de interés al recorrer una panorámica de la ciudad en la que nos encontramos.

