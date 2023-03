Tim Cook quiere dejar su propio legado en Apple. Uno en forma de gafas de realidad mixta

Apple lleva años buscando su próxima gran disrupción, y para Tim Cook la cosa está clara: la realidad aumentada está destinada a serlo. Antes, eso sí, la firma lanzará sus primeras gafas de realidad mixta —se espera que aparezcan en el WWDC de junio—, y el debate sobre si responderán a las expectativas se entremezcla con otro muy distinto.

Siete años de desarrollo. Como indican en Financial Times, en Apple llevan mucho ya trabajando en este proyecto. De hecho, es el doble de lo que tardaron en lanzar el iPhone. Será el primer producto totalmente desarrollado bajo el liderazgo de Cook, ya que los anteriores —el iPhone, el iPad e incluso el Apple Watch— se lanzaron con participación total o parcial de Steve Jobs, que murió en 2011.

Concept vis I worked on with @Dtalkingtech for Apples upcoming MR headset. With the latest information from @markgurman pointing to a WWDC 2023 initial launch. pic.twitter.com/XbtdH3u6pn