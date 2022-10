Cada vez cuesta más comprender hacia dónde va el iPad.

Apple hizo varios lanzamientos de producto ayer, dejándonos una de cal, una de arena y un absurdo. La cal es el nuevo Apple TV 4K, que refuerza al que ya era el mejor set-top-box del mercado abaratando su precio, algo difícil de ver en el mercado actual en general y que roza la entelequia en el de Apple en particular.

La arena, un iPad Pro M2 que mejora mucho menos de lo que se encarece su precio. Y lo absurdo, un iPad de 10ª generación que parece el clásico ejemplo de "cada uno que haga su parte del trabajo en casa y luego lo juntamos todo".

Vamos por partes.

Nuevos iPad Pro con pocas novedades en la lista y muchos euros más en el precio

El nuevo iPad Pro es una mejora bastante leve respecto al modelo anterior:

Pasa del chip M1 al M2

Incluye soporte flotante para el Apple Pencil, que permite usarlo como un lápiz óptico, si bien incorpora su propia API y da pie a pensar que será algo más que eso

Permite grabar vídeo en ProRes

Y mejora el HDR de la cámara trasera

Las dos últimas novedades quedan para el reducto de personas que usen la cámara trasera de su iPad. El problema real está en que estas son todas las novedades que justifican subidas de precio de casi un 20% y casi un 30% en los modelos de 11 y 13 pulgadas respectivamente.



m1 (2021) m2 (2022) subida en € subida % ipad pro 11" 879 € 1049 € 170 € 19,3% ipad pro 13" 1119 € 1449 € 330 € 29,5%

Las subidas de precio recientes de Apple no son nuevas ni tampoco gratuitas: obedecen a una inflación del 10%, a un hundimiento del euro respecto al dólar (en muchos casos han mantenido precios en Estados Unidos), a un encarecimiento de la logística y el transporte, y en algunos productos, como los iPhone de gama Pro, a un lustro de precios estáticos.

Sin embargo, en ocasiones anteriores las subidas fueron de en torno al 15%. Ahora van bastante más allá en estos iPad Pro, máquinas con un hardware excelente al que año tras año parece venirle grande el iPadOS de turno. "Se vienen cositas", se dijo hace tres años cuando Apple anunció un sistema operativo dedicado específicamente al iPad. "Pero esto qué es", pensamos muchos probando Stage Manager, su gran novedad de este año.

Y todo lo del iPad de 10ª generación

La cosa es peor cuando miramos al iPad de 10ª generación. Trae varios cambios interesantes:

Salto de chip, del A13 Bionic al A14 Bionic

Pasa de Lightning a USB-C (suelten las palomas)

Adopta el lenguaje de diseño de iPad mini y Air...

...lo cual agranda su pantalla, de 10,2 a 10,9 pulgadas

Pasa Touch ID al botón lateral de desbloqueo

Lleva su cámara al centro en disposición apaisada

Y sube la resolución de su cámara, de 8 a 12 megapíxeles

Sin embargo, hay dos asteriscos del tamaño del Apple Park:

Sube su precio más de un 50%. De los 379 euros del modelo base anterior pasa a 579 euros en este. Un 53%, para ser exactos. Supone una situación incómoda y absurda para los usuarios del Apple Pencil. Ya que solo soporta el de primera generación. Pero este merece sus propios párrafos.

Hay dos generaciones de Apple Pencil. La primera se carga por Lightning, y solo por Lightning. Aunque desde el primer día trae un adaptador para cargarlo con cualquier cable con este conector, en la práctica, por pragmatismo, lo habitual es cargarlo clavándolo directamente en el puerto que trae el iPad, una estampa memorable.

If you plug apple pencil into apple ipad it won’t charge until you’ve paired them through bluetooth. Hacker protection? pic.twitter.com/9HX3WAtGdn — Niki Tonsky (@nikitonsky) March 4, 2017

La segunda generación se carga de forma magnética, apoyándolo sobre el borde imantado del iPad, algo mucho más coherente.

Como el iPad de 10ª generación solo es compatible con el primer modelo, pero no trae puerto Lightning, sino USB-C... Apple ha tenido que lanzar un adaptador para poder cargarlo con este iPad. Problemas: es una incomodidad, no permite cargar el propio iPad ni usar periféricos o cables HDMI en él mientras cargamos el Pencil. Viene incluido (gracias Tim) pero en un iPad descrito como producto orientado al sector educativo, tiene todas las papeletas para perderse con frecuencia. Diez euros cuesta en la tienda.

Hubiese sido mucho más razonable lanzar el borde magnético para hacerlo compatible con el de segunda generación, pero por algún motivo que desconocemos (en una subida del 53% en el precio parece que hubiese cabido este componente) Apple ha decidido no hacerlo.



9ª gen. (2021) 10ª gen. (2022) subida en € subida % ipad 379 € 579 € 200 € 53%

A esto hay que añadir que la cámara apaisada que trae el iPad de 10ª generación (el primero de la historia en hacerlo) y las 14 teclas de función de su funda-teclado no han llegado en cambio al nuevo iPad Pro, lo cual tampoco resulta lógico: el Pro, y no el más barato de la familia, es el iPad más utilizado "como un ordenador" y que deberían recibir de forma prioritaria estos añadidos. O al menos, no quedarse sin ellos cuando el que cuesta tres veces menos sí los estrenan. Y hablando de cosas que no llegan, el Pro de 11", por segunda generación consecutivas, no llega con el panel miniLED que sí trae el modelo grande.

A la izquierda, Magic Keyboard Folio para el iPad de 10ª generación, con 14 teclas de función incluyendo la tecla Escape. A la derecha, el Magic Keyboard para el iPad Pro, sin fila de teclas de función.

Una gama donde hay cada vez más escenarios incomprensibles. ¿Quieren otro? El iPad más caro desde ayer es el iPad Pro de 12,9 pulgadas con 2 TB de almacenamiento y 5G. Cuesta 3.024 euros. Por dar contexto y un punto de referencia, un Mac Studio con chip M1 Max, 32 GB de RAM y los mismos 2 TB de SSD cuesta 3.019, cinco euros menos. Si optamos por un Mac Studio en su modelo base, tenemos 700 euros para añadir teclado y ratón, monitor, auriculares, altavoces y hasta una webcam. Y con macOS.

Cada vez cuesta más comprender hacia dónde va el iPad.