El mayor indicio de que se viene un iPhone plegable pasó desapercibido en la WWDC

Ayer Apple celebró la keynote de apertura de la WWDC 2026. La gran protagonista fue Siri AI, la esperadísima actualización que viene de la mano de la IA de Google, pero anunciaron más novedades y hubo una en concreto que Apple no mencionó, pero que es la pista más clara de un dispositivo muy esperado: el iPhone plegable.

La función de la que hablamos es la capacidad de redimensionar ventanas en el modo de Duplicación del iPhone. Apple no lo mostró en la presentación, sino que fue descubierto por el desarrollador Dylan McDonald, quien lo mostró en acción en X. También se puede ver en este post en X de un analista de Macrumors.

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Cómo funciona y por qué es importante

Duplicación de iPhone es una función que nos permite ver la pantalla del iPhone directamente en el Mac, como si fuera una ventana flotante. Esta ventana tiene el formato de la pantalla del iPhone, pero en las betas de iOS 27 y MacOS 27, estos desarrolladores han visto que la ventana puede redimensionarse, adoptando un formato como el del iPad.

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Hasta ahora, si duplicabas la pantalla en el Mac, el formato de esta ventana era fijo. El hecho de que permita agrandarla es una de las pruebas más sólidas que tenemos de la existencia de un iPhone plegable, el cual podrá cambiar su formato de pantalla según si usamos la pantalla exterior o la pantalla interior. Eso sí, de momento sólo se puede hacer con apps que hayan adoptado iOS 27

Por cierto, la duplicación de iPhone no está disponible en la Unión Europea, aunque existen formas de activarla.

Qué sabemos sobre el iPhone plegable

Aunque Apple no lo ha mencionado directamente y todavía no es oficial, los rumores son cada vez más intensos. Todo apunta a que el iPhone Fold (como se cree que se llamará), tendrá un diseño tipo libro como el de los Galaxy Z Fold, con una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y una interior de 7,8 pulgadas.

Las características que se han filtrado plantean un diseño de aluminio con partes reforzadas de titanio, pantallas OLED a 120Hz y cuatro cámaras, dos traseras y una en cada pantalla. En cuanto al hardware, se espera que cuente con un chip de nueva generación (probablemente un Apple A20 Pro), 12 GB de RAM y hasta 1TB de almacenamiento.

En lo que hay más dudas es en la fecha de lanzamiento. La mayoría de informaciones apuntan a que se anunciará en septiembre de este mismo año, pero su llegada al mercado sería más adelante. Hace poco hablamos de que Apple se había encontrado con problemas inesperados en la fase de ingeniería que podrían hacer que se demore más de lo previsto. En septiembre saldremos de dudas, pero que ya estén incluyendo este tipo de funciones en la próxima versión son un argumento a favor de una presentación este mismo año.

Imagen de portada | Xataka con Google Gemini

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