WWDC 2026: sigue la keynote de Apple y las novedades de iOS 27, Siri y más en directo

Llega el 8 de junio y eso significa dos cosas: que ya empieza a hacer calor y que tenemos evento de Apple. Como ya es tradición, la compañía de la manzana nos ha citado hoy en Cupertino para la WWDC 2026, el evento para desarrolladores en el que presenta sus novedades en software (y, desde hace tiempo, inteligencia artificial).

Por supuesto, desde Xataka estaremos al pie del cañón cubriéndolo en vivo tanto en nuestra página de directos como en nuestro canal de YouTube. El evento comenzará a las 19:00, hora peninsular española. Os dejamos los horarios por regiones por aquí:

España : 19:00 (18:00 en Canarias).

: 19:00 (18:00 en Canarias). México: 11:00 AM

11:00 AM Colombia : 12:00 AM.

: 12:00 AM. Venezuela y Chile : 1:00 PM.

: 1:00 PM. Argentina: 2:00 PM.

WWDC 2026, en directo

Qué esperamos ver

En toda WWDC hay, desde hace un par de años, dos cosas: nuevas versiones de los sistemas operativos, de todos; y algo de inteligencia artificial. Seguramente hoy veamos iOS 27 y sus hermanos para iPad, Mac y Watch y demás dispositivos, aunque no se esperan grande novedades en lo que a funciones se refiere.

Es más, se estima que los sistemas de este año sean "un poco Snow Leopard", es decir, versiones de transición enfocadas al pulido y depuración de lo que ya hay. Al fin y al cabo, fue en iOS 26 cuando Apple hizo su gran salto en términos de diseño, por lo que no tendría sentido volver a hacerlo en esta ocasión.

Por otro lado, cabe esperar que la inteligencia artificial sea la gran protagonista. No porque vaya a haber un anuncio rompedor, que quizá, sino porque Apple tiene una tarea pendiente desde hace dos años: entregar la nueva Siri y, por ende, vitaminar Apple Intelligence.

Recordemos que a principios de año Apple se alió con Google para poder usar los modelos Gemini y su tecnología en la nube. Hoy, posiblemente, veamos la materialización de ese acuerdo. En pocas palabras, todo apunta a que será una WWDC 2026 enfocada a cumplir promesas más que a enseñar cosas nuevas.

En lo que respecta a hardware, sería extraño en tanto que no habido grandes filtraciones o rumores. Ahora bien, conviene estar atentos a iOS 27 por una sencilla razón: lo que nos pueda (o no) contar sobre el tan rumoreado iPhone plegable que esperamos para este mismo año. Saldremos de dudas en un rato.

Imagen | Apple editada por Xataka

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