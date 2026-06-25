El 1 de julio llega a Aldi la máquina para preparar granizados que cuesta menos de 25 euros

Ante una época en la que hace mucho calor, apetece un buen helado o granizado. Por este motivo, Aldi muy pronto traerá una máquina para preparar granizados en casa, y por un precio muy ajustado. La máquina Ambiano llegará el miércoles 1 de julio por solo 24,99 euros.
Antes de repasar lo que ofrece, cabe mencionar que estamos ante una máquina básica. Si buscas una experiencia mucho más completa con una máquina que pueda preparar granizados, sorbetes, yogur helado o batidos, la Ninja Creami Deluxe se encuentra en Amazon por 219,04 euros. ¿Es cara? Lo es, pero también muchísimo más completa.
Ninja Creami Deluxe
Granizados, batidos y otras bebidas
Respecto a la Ambiano, se trata de una máquina de granizados que ofrece una potencia de 30W y que incorpora cuchillas de acero inoxidable, algo prácticamente básico y necesario. Además, cabe mencionar que se trata de un dispositivo multifuncional, por lo que no solo prepara granizados.
Es capaz de preparar desde granizados de limón, frutas de temporada o café hasta bases para batidos o cócteles y combinados. Es, por lo tanto, perfecta si buscas un buen precio a la par que la posibilidad de preparar diferentes tipos de bebidas de cara al verano.
También cabe mencionar que la máquina para granizados incluye un recipiente que tiene una capacidad de 1,2 litros, lo que significa que permite preparar granizados y bebidas para más de una persona, por lo que es ideal para familias.
|
⚡ EN RESUMEN: Máquina para preparar granizados Ambiano
|
✅ LO MEJOR
|
❌ LO PEOR
|
💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo que te permita preparar bebidas frías de cara al verano y, sobre todo, no te quieres gastar mucho dinero.
|
⛔ NO LO COMPRES SI... No es tu primera máquina de granizados o si buscas una experiencia más completa que te permita preparar cócteles u otras bebidas.
También te puede interesar
Cuisinart FreezeWand – Máquina de helados 5 en 1: Helado, sorbete, batido, granizado, mezclas, Vegana, sin lácteos, Lista en 5 min, Compacta y portátil, Bol de congelación instantánea 3X240ml
Moulinex Dolci, Heladera, 10 programas en 1, Limpieza con aclarado automático, Tecnología 1 Step Perfector, Hasta 1,4L de helado utilizando los 3 boles de Tritan, Azul oscuro, MJ6038F0
Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.
Imágenes | Aldi y Compradicción (cabecera), Ambiano
En Xataka | Mejores ventiladores conectados (2026). Cuál comprar y cinco modelos recomendados
En Xataka | El ventilador de techo más silencioso: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones
Ver 0 comentarios