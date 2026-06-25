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El 1 de julio llega a Aldi la máquina para preparar granizados que cuesta menos de 25 euros

Una máquina perfecta para disfrutar de granizados y así sobrellevar mejor el calor del verano

Tienda Aldi
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alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
alberto-garcia

Alberto García

Editor - Xataka Selección
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2468 publicaciones de Alberto García

Ante una época en la que hace mucho calor, apetece un buen helado o granizado. Por este motivo, Aldi muy pronto traerá una máquina para preparar granizados en casa, y por un precio muy ajustado. La máquina Ambiano llegará el miércoles 1 de julio por solo 24,99 euros.

Antes de repasar lo que ofrece, cabe mencionar que estamos ante una máquina básica. Si buscas una experiencia mucho más completa con una máquina que pueda preparar granizados, sorbetes, yogur helado o batidos, la Ninja Creami Deluxe se encuentra en Amazon por 219,04 euros. ¿Es cara? Lo es, pero también muchísimo más completa.

Ninja Creami Deluxe

Ninja Creami Deluxe

Hoy en Amazon — 219,04 Ninja — 249,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Granizados, batidos y otras bebidas

Maquina De Granizados Ambiano

Respecto a la Ambiano, se trata de una máquina de granizados que ofrece una potencia de 30W y que incorpora cuchillas de acero inoxidable, algo prácticamente básico y necesario. Además, cabe mencionar que se trata de un dispositivo multifuncional, por lo que no solo prepara granizados.

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Es capaz de preparar desde granizados de limón, frutas de temporada o café hasta bases para batidos o cócteles y combinados. Es, por lo tanto, perfecta si buscas un buen precio a la par que la posibilidad de preparar diferentes tipos de bebidas de cara al verano.

También cabe mencionar que la máquina para granizados incluye un recipiente que tiene una capacidad de 1,2 litros, lo que significa que permite preparar granizados y bebidas para más de una persona, por lo que es ideal para familias.

⚡ EN RESUMEN: Máquina para preparar granizados Ambiano

 LO MEJOR

  • Su precio: es difícil encontrar máquinas para granizados que cuesten tan poco como la de Ambiano.
  • Es un dispositivo multifunción, lo que significa que puede preparar granizados y otras bebidas.

❌ LO PEOR

  • De momento no se puede comprar.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo que te permita preparar bebidas frías de cara al verano y, sobre todo, no te quieres gastar mucho dinero.

⛔ NO LO COMPRES SI... No es tu primera máquina de granizados o si buscas una experiencia más completa que te permita preparar cócteles u otras bebidas.
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