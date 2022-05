Estos son mis dispositivos, accesorios y trucos para no pasar calor mientras trabajo en verano: las recomendaciones de Xataka

A falta de semanas para que oficialmente sea verano, la realidad es que el calor ha llegado para quedarse en muchos hogares. En estos momentos los centros comerciales, oficinas o el transporte público con su respectivo aire acondicionado pueden ser un alivio en los días de labor pero, ¿qué pasa cuando trabajas en casa? Quien tiene aire acondicionado en casa se ve en la disyuntiva de refrescar su habitación a riesgo de que le lleguen los calores con la factura, pero hay otros dispositivos, accesorios y trucos para no pasar calor. Estos son los de los editores de Xataka. ¿Cuál es el tuyo?

Ventilador de techo, ventilador de torre y aire acondicionado

La recomendación de César Muela

Soy bastante tradicional para combatir el calor en casa. Lo primero que suelo hacer por la mañana temprano es abrir la ventana para ventilar (si no he dormido con la ventana abierta ya, claro) y en cuanto empieza a pegar el sol, las cierro y bajo las persianas.

Dentro de casa tiro de estos ventiladores de techo (94,99 euros), que tengo en las habitaciones y despacho. Funcionan con mando a distancia, tienen tres intensidades y se pueden programar para que se apaguen solos (de 2 a 8h). También tienen botón para invertir hacia dónde giran las aspas, que es algo importante: en verano se recomienda que giren en sentido contrario a las agujas del reloj.

¿Y cómo sabes si está así? Si no sientes que el airecito te llega desde el techo, es que está al revés, es decir, que está impulsando el aire hacia arriba. Esto está bien si quieres que haya circulación de aire en una habitación o si te molesta que la brisa te dé directamente mientras duermes, así que es bueno tenerlo en cuenta.

En el salón suelo funcionar con un ventilador de torre de Ufesa parecido a este (45 euros), la versión sin mando a distancia. Lo que hago es alimentarlo con un enchufe inteligente Tapo P100 (9 euros) para poder activarlo sin tener que levantarme del sofá (por voz), y también lo suelo encender o apagar cuando no estoy en casa, sobre todo para cuando mi perro se queda un rato solo.

Tengo aire acondicionado en el salón, pero lo reservo para días de muchísimo calor o para cuando hay visitas, que es más difícil que el ventilador nos llegue a todos bien.

Ufesa TW1100 Ventilador de Torre, 45W, 3 Velocidades, Temporizador 2h, Oscilación Izquierda/Derecha Hoy en Amazon por 45,29€

Aire acondicionado Panasonic XZ35

La recomendación de Enrique Pérez

Vivir en un ático provoca que tenga mucha luz pero afortunadamente también corre bastante aire. En verano es inevitable tirar del aire acondicionado, que tengo en el comedor pero lo compré de potencia suficiente para que refresque con facilidad el despacho. Es un Panasonic XZ35 (1559 euros), con buena eficiencia energética y capacidad frigorífica de 3,50 kW, más que suficiente para mi piso. Lo que suelo hacer es ponerlo a primera hora a mínima potencia, pero que vaya poco a poco bajando la temperatura general de la casa.

Con el MacBook acostumbraba a usar una base refrigeradora hace unos años, pero se me estropeó y ya no volví a comprar otra. Espero que el futuro portátil tenga una mejor ventilación y ayude a paliar el calor. Para todo lo demás: ropa cómoda y ligera para estar por casa y una toalla sobre la silla para evitar el roce de la piel.

Ventilador de techo y aire acondicionado

La recomendación de Antonio Sabán

Mi truco siempre ha sido controlar lo mejor posible las horas en que la luz incide sobre donde trabajo. A eso sumaba ventilar muy bien por la mañana para ir cerrando todo a medida que iba cayendo la tarde.

Y a partir de ese momento, complementaba con un ventilador, hasta que me mudé y hemos decidido colocar un ventilador de techo (185 euros) que proporciona mucho fresquito incluso en esta casa, con mucha luz y en Sevilla. No podemos estar más contentos. En el cuarto también hay aire acondicionado, y a veces basta con ponerlo 10 minutos y potenciar ese aire con ventilador durante un rato más. Gloria

Ventilador y purificador Dyson

La recomendación de Samuel Oliver

El año pasado encontré lo que para mi fue el salvavidas del verano, el Dyson Pure Cool (359 euros). Tuve que hacer un preguntas y respuestas para el el canal de YouTube por lo que pude tenerlo bastante tiempo conmigo.

En mi estudio no tengo aire acondicionado y aunque en mi habitación sí, no me gusta dormir con él puesto porque al final es un gasto alto y al menos yo no duermo del todo cómodo. Pero este purificador además de hacer la función que lleva su nombre a las mil maravillas, tiene función de ventilador con 10 niveles de potencia y la capacidad de girar.

Esto para las noches de verano ha hecho que duerma a las mil maravillas, porque tiene un modo noche en el que apenas hace ruido y se puede programar para que se apague a la hora que tu quieras. Lo ponía un par de horitas para quedarme profundamente dormido y listo.

Ventilador y purificador Dyson

Ventilador de techo, aire acondicionado y base para portátil

La recomendación de Jesús León

Como trabajo desde un lugar con mucho calor en verano (Sevilla), ya tengo asimilados algunos detalles a tener en cuenta para trabajar sin "sufrir" demasiado. Ante todo la habitación la mantengo relativamente oscura, especialmente a las horas de más sol. Y, luego, el ventilador de techo (muy silencioso, esencial) está prácticamente toda la jornada funcionando. Es el DC INSPIRE Aruba Plus (129 euros)

En días especialmente calurosos, enciendo el aire acondicionado Fujitsu ASY40UI-KGTB (1274 euros) (muy silencioso también) a ratos, justo cuando paro a comer o en alguna pausa, porque no me gusta estar bajo el "chorro" de aire frío.

En cuanto a mi portátil, uso una base de refrigeración por aire, esencial en estos días para que no se recaliente en exceso, la Mars Gaming MNBC4 (16 euros)

Xiaomi Smartmi Standing Fan 2S

La recomendación de Jose Manuel Gallego (Compradicción)

Aunque en el norte de Galicia no solemos tener las altas temperaturas habituales del verano, en el trastero, tengo este Smartmi Standing Fan 2S (119 euros) siempre preparado para algún día caluroso. Me decidí por este ventilador, principalmente, por dos razones: la primera, su bajo nivel de ruido. Algo importante si tienes pensado utilizarlo de noche. Por otro lado, la integración en el ecosistema Xiaomi. Desde la app Mi Home puedo, además de encenderlo o apagarlo a distancia, programar fácilmente horarios de funcionamiento e, incluso, crear escenas junto al sensor de temperatura de la marca para que se encienda/apague al llegar a una temperatura determinada en casa.

Además, este modelo S, tiene una gran diferencia respecto al que se comercializa habitualmente: una batería integrada. Esto me permite recargar el ventilador por la noche, cuando la electricidad es más barata, y utilizarlo todo el día sin necesidad de conectarlo a la red eléctrica.

Smartmi 2S Standing Floor Fan Ventilador De Pedestal APP Control Versión Global Hoy en Ebay por 119,00€

Ventilador de techo

La recomendación de Javier Pastor

En casa tenemos aire acondicionado, pero las cuentas no salían: teletrabajo y por tanto la mayor parte del día solo me interesaría tenerlo en el despacho —y no en toda la casa—, y con la factura de la luz por las nubes estuvimos buscando alternativas y varios amigos nos comentaron la opción de poner un ventilador en el techo.

Al final hemos hecho precisamente eso: hemos comprado un ventilador de techo en Leroy Merlin (modelo Creta, 189 euros), que nos recomendaron tras valorar alguna opción más. La instalación es relativamente sencilla y el funcionamiento es fantástico aunque aún no ha hecho falta utilizarlo demasiado: es silencioso y da esa sensación de aire corriendo que es muy agradable.

Tiene además una función reversible para mejorar el rendimiento de la calefacción en invierno, y lo más importante: la factura de la luz seguramente bajará porque hará menos necesario que usemos el aire acondicionado, que consume muchísimo más

Dyson Pure Cool Link

La recomendación de María González

No puedo poner aire acondicionado, así que el verano en casa lo sobrevivo de momento tirando de ventiladores. En concreto, tengo dos ventiladores de Dyson: uno más antiguo que es un ventilador normal y otro más reciente que es ventilador y purificador al mismo tiempo, y además se puede programar y manejar desde el móvil. Este es el modelo Dyson Pure Cool (449 euros).

A nivel de purificación es bastante básico (otros modelos más recientes tienen más opciones y detectan más contaminantes), pero funciona bien. Como ventilador, se puede poner en modo oscilatorio hacia los lados, en modo automático o manual, y es bastante completo.

Ninguno de ellos hace magia, ojo: sigue haciendo calor, pero la sensación térmica baja y algo alivia. ¿Por qué estos y no otros? Buscaba modelos sin aspas (porque gatos…), el diseño me gustó y con el segundo buscaba también un purificador. Aunque recomiendo si lo que quieres es un purificador, optar por un purificador puro o por un modelo más avanzado de Dyson, ya que el que yo tengo es algo básico.

Ready Warm 8400 Bladeless Connected

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

Madrid, la ciudad de la libertad, es también un horno de asfalto. Se nota y mucho las pocas zonas verdes que hay. Teniendo en cuenta que en lo duro del verano me escaparé, mientras tanto lidiamos con estas temperaturas abriendo las ventanas a primera hora de la mañana y bajándolo todo después.

Para esos días en los que llegábamos de viaje y la casa estaba helada compramos un calefactor conectado que además es ventilador y es el que estamos usando por el momento.

Se trata del Ready Warm 8400 Bladeless Connected (64 euros), bastante compacto y con tres modos de uso. Es bastante silencioso, no consume mucho y su versatilidad le ha hecho ganarse un lugar privilegiado en nuestro hogar durante todo el año. Poder encenderlo antes de llegar a casa es un plus imprescindible.

Cecotec Calefactor Bajo Consumo Ready Warm 8400 Bladeless Connected. Potencia 1500 W, Wifi, Mando a Distancia, Pantalla LED, Táctil, 3 Modos, Oscilación, Temporizador, Triple Sistema de Seguridad Hoy en Amazon por 64,90€ PVP en Cecotec 64,90€

Aire acondicionado y Tado V3+

La recomendación de Miguel López

Lo peor del verano en Barcelona no es la temperatura, si no la humedad. Eso hace que estés sudando constantemente, lo que notas especialmente cuando llegas a casa. Es por eso que algo que me ayuda mucho es el mando a distancia inteligente de Tado (101 euros), que se integra con mi iPhone y con la red Wifi de mi casa para poder conectarlo desde donde quiera.

La gran ventaja que me da esto es que puedo automatizar el encendido y apagado de ese aire, aunque principalmente lo uso cuando estoy camino a casa. Lo enciendo una media hora antes y así cuando llego me encuentro mi hogar a una temperatura perfecta. Para las noches tropicales también me ayuda mucho, así éste se apaga solo de madrugada y ahorro algo de energía.

Control de Climatización Inteligente y Control de bomba de calor de tado° V3+, autoinstalación fácil, diseño alemán Hoy en Amazon por 100,30€ PVP en PcComponentes 219€

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2

La recomendación de Pablo Rodríguez

Después de muchos años de aire acondicionado, y subida de la factura de la luz mediante, este verano he decidido probar un dispositivo diferente que consuma menos energía y reseque menos la garganta, un ventilador. Pero no uno cualquiera, el Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 (74 euros).

Elegí este modelo porque es bastante potente, no gasta mucho, se puede regular desde la app Xiaomi a placer con más de 100 niveles de potencia y es sumamente silencioso (en los niveles más bajos no se escucha absolutamente nada, por lo que es ideal para refrescar la habituación mientras duermes). Asimismo, desde la app puedes configurar el temporizador para que se apague cuando quieras.

Al tener tantos niveles de potencia, podemos adaptar mucho la corriente al calor que haga, desde una leve brisa a un potente chorro de aire que, sorprendentemente, refresca bastante incluso con temperaturas bastante altas (lo he probado durante la ola de calor en Sevilla, sé de lo que hablo). Eso sí, aún le queda pasar la prueba de fuego, casi literalmente: agosto en Andalucía. Ya que lo compré hace unas semanas y aún no lo he utilizado en condiciones extremas. Aunque todo apunta a que será un buen aliado este verano.

Por ponerle un pero, el pitido de encendido y apagado es muy agudo y estridente, lo que puede resultar molesto para algunas personas.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2, ventilador inteligente, motor BLDC, control por aplicación, doble cuchilla, control por voz, hasta 100 niveles de ventilación, modo silencioso, blanco, versión italiana Hoy en Amazon por 93,99€ PVP en Xiaomi 99€

Ventilación y deshumidificador

La recomendación de Fabio Rodríguez

En verano, si te lo montas bien, no necesitas gastarte ni un céntimo en electricidad. Y es que la pacha mama y la física nos dotaron hace cientos de miles de años atrás de una cosa llamada CORRIENTE.

Su funcionamiento es muy sencillo. Simplemente tienes que abrir las ventanas de tu casa, especialmente las que estén en lados opuestos de tu hogar, y el viento hará el resto. Eso sí te recomiendo utilizar cuñas en las puertas, por que la fuerza del viento puede ser tal que se lleve por delante unas cuantas. Si quieres hacer aún más refrescante tu estancia, te recomiendo encarecidamente que te compres un humidificador (22 euros). Esto no solo combatirá la sequedad de un verano en Madrid, sino que estabilizará la temperatura del sitio donde la tengas. Además te ayudará a respirar mejor, y puedes encontrar cientos de ellos a un precio más que asequible!

SmartDevil Humidificador 500ml, humidificadores ultrasónicos de aire con alimentación USB, apagado automático para el el hogar, dormitorio, la oficina,Sin batería,Aceite esencial prohibido - 2 Filtros Hoy en Amazon por 22,99€

Aire acondicionado con placas solares

La recomendación de Iván Linares

Tengo la suerte de vivir en una zona que no hace excesivo calor durante los veranos (al menos no por demasiado tiempo), por lo que no acostumbraba a buscarme maneras de refrescarme más allá de las típicas. Un ventilador para esos días en los que asfixia la temperatura, bebidas con hielo y la siempre bienvenida ducha fría. Este verano será diferente.

Dado que hemos puesto placas solares en casa (180 euros x 8 + 910 euros) , y gracias a toda esa energía extra que nos cuesta cero euros, hemos apostado por adquirir un aire acondicionado LG Confort (541 euros) y así aprovechar los KWh que, de otra manera, verteríamos a la red. Mi plan es rebajar la temperatura de casa lo suficiente como para estar a gusto en manga corta gastando cero euros al mes.

Por mis cálculos, y según lo que estoy generando en mayo, podré mantener el aire acondicionado durante todo el día y la noche compensando los gastos extra de electricidad con lo que pueda verter a la red. Al final de verano veré si realmente me salió a cuenta. Y en invierno: pienso aprovechar la bomba de calor durante las horas que haya luz. No sé por qué no había puesto placas solares hasta ahora: me parecen una inversión muy recomendable.

Ventilador de mesa

La recomendación de Jesús Quesada

Buscaba un ventilador no muy grande que pudiera transportar fácilmente y que fuera relativamente silencioso. Me topé con el de MYCARBON (79 euros), que produce 35 dB en la primera velocidad, ideal para ponértelo más o menos cerca sin que moleste el ruido.

Tiene tres modos de uso y cuatro velocidades, además de opción de temporizador y control remoto con su mando a distancia para poder ajustarlo o apagarlo desde el escritorio o la cama.

MYCARBON Ventilador Silencioso Ventilador de Mesa con Control Remoto 360° Ventilador de Escritorio con 4 Velocidades Circulación del Aire para 4 Estacionas Portátil Temporizador y Secadora de Ropa Hoy en Amazon por 79,99€

Ventilador de techo

La recomendación de Yúbal Fernández

Me mudé a mi nuevo piso hace un año, y como cualquiera que vive en la costa mediterránea, pensé bien qué hacer en mi despacho para no tener que andar subiendo todos los veranos uno o dos ventiladores para no acabar disuelto en un charco de mi propio sudor. La solución por la que opté fue la misma que tengo en el dormitorio, comprar una de esas lámparas que son también un ventilador para el techo.

Realmente, no miré demasiado las características de los modelos. Compré la lámpara-ventilador ELLIS de Arteconfort básicamente porque no me pareció tan horrible como las demás. Hay una versión con IoT, pero yo compré el modelo base porque tampoco quería pagar un extra por unas funciones inteligentes que quizá no utilizaría.

Y he de decir que fue una buena decisión, y que realmente tampoco suelo necesitar mucho más que ese ventilador en marcha y una o dos botellas grandes de agua fría en la nevera.

