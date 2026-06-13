Siempre que hemos colocado un GPS a jabalíes nos han sorprendido. El último en España no ha sido excepción

Un equipo de investigadores que seguía jabalíes con GPS en varias ciudades europeas descubrió algo inesperado: los animales no evitaban necesariamente la presencia humana, sino que aprendían a convivir con ella modificando sus horarios y comportamientos hasta volverse prácticamente invisibles. Los científicos llegaron a describir esta capacidad como uno de los secretos de su éxito en entornos donde, en teoría, deberían sentirse más amenazados.

Lo que revela cada GPS. Lo cierto es que los investigadores llevan años colocando collares GPS a jabalíes para comprender mejor cómo viven, se desplazan y sobreviven en paisajes cada vez más humanizados. Lo llamativo es que cada nuevo seguimiento parece desmontar alguna idea preconcebida. En unos casos han descubierto rutas inesperadas, en otros una presencia constante cerca de actividades humanas y, recientemente, un comportamiento que dejó perplejos incluso a expertos con décadas de experiencia.

Lejos de esconderse en los refugios más cerrados y espesos, algunos ejemplares han desarrollado estrategias mucho más sutiles para pasar desapercibidos: permanecer inmóviles en lugares aparentemente poco adecuados para ocultarse y confiar en su capacidad para confundirse con el entorno.

El jabalí que se hizo viral. Uno de los casos más sorprendentes fue el de un joven jabalí francés bautizado como Phiphi. Durante casi dos años, un collar GPS permitió seguir cada uno de sus movimientos y reveló que el animal utilizaba con frecuencia zonas abiertas para descansar, algo que contradice la imagen tradicional del jabalí refugiado en la vegetación más densa. A menudo se tumbaba junto a unos pocos helechos o bajo la protección mínima de un árbol aislado en medio de un claro.

La estrategia parecía sencilla pero eficaz: quedarse completamente quieto y aprovechar el camuflaje natural para convertirse prácticamente en parte del paisaje. Incluso cuando su collar desapareció durante semanas y fue encontrado más tarde por cazadores, el hallazgo volvió a producirse en una zona abierta, reforzando la idea de que su éxito consistía precisamente en ocultarse donde nadie esperaba buscarlo.

Desplazamientos de un jabalí adulto marcado con un collar GPS en el entorno de una explotación porcina a lo largo de una semana, evidenciando el constante uso del entorno inmediato de las instalaciones ganaderas

Los visitantes invisibles. El último trabajo científico colocando GPS a los animales ha descubierto algo que ni los ganaderos no imaginaban. Los estudios realizados en España por investigadores del IREC colocaron GPS a jabalíes en Aragón, Cataluña y Murcia para analizar el riesgo de transmisión de la Peste Porcina Africana. Los resultados mostraron que estos animales frecuentan habitualmente los alrededores de explotaciones porcinas intensivas sin llamar la atención de los ganaderos.

En cerca de la mitad de las granjas analizadas se detectaron indicios de actividad de jabalí, incluso cuando muchos responsables aseguraban no haber visto ninguno. La tecnología demostró que los animales visitaban balsas de purines, zonas de alimentación y otros puntos sensibles de forma discreta y constante, revelando una realidad completamente distinta a la percepción de quienes trabajan diariamente en esas instalaciones.

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Un riesgo sanitario mayor de lo que parecía. El hallazgo tiene implicaciones importantes porque el principal peligro no reside en el contacto directo entre jabalíes y cerdos, algo relativamente poco frecuente en explotaciones intensivas. El problema surge a través de las conexiones indirectas. Vehículos, ropa, herramientas o materiales pueden actuar como puente entre el entorno utilizado por los jabalíes y las granjas.

La presencia silenciosa de estos animales en las inmediaciones multiplica las oportunidades de transmisión de enfermedades como la Peste Porcina Africana, una amenaza especialmente preocupante para un país que lidera la producción porcina europea.

El nacimiento de una nueva herramienta. Toda esta información ha servido para desarrollar el primer protocolo científico específico de bioseguridad externa frente a la Peste Porcina Africana en explotaciones porcinas intensivas. A diferencia de los enfoques tradicionales basados en recomendaciones generales, el nuevo sistema analiza cada granja de forma individual, estudia su entorno, evalúa sus puntos débiles y propone medidas adaptadas al riesgo real.

El objetivo es pasar de una protección teórica a una prevención basada en datos concretos obtenidos sobre el terreno, incorporando por primera vez el comportamiento real de los jabalíes a la estrategia de defensa sanitaria.

Una especie que sigue guardando secretos. La lección común que une todos estos estudios es que el jabalí continúa sorprendiendo a quienes creen conocerlo bien. Los GPS han demostrado que puede ocultarse en lugares inesperados, moverse alrededor de explotaciones ganaderas sin ser detectado y explotar pequeñas vulnerabilidades del paisaje humano con una eficacia notable.

Cada nuevo seguimiento aporta información que obliga a revisar lo que se daba por hecho sobre la especie. Y si algo muestran estos trabajos es que buena parte del éxito del jabalí radica precisamente en esa capacidad para estar muy cerca de nosotros sin que apenas reparemos en su presencia.

Imagen | PXHere, A.Savin

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