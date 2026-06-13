El Mundial de MediaMarkt acaba con un remate final de ofertas: teles OLED, cafeteras superautomáticas, móviles como el Galaxy S25+ y más

Ya podemos decir que estamos en pleno Mundial, un momento que muchos aprovechamos para renovar televisor. Una de las tiendas que mejores ofertas tiene ahora mismo para ello es MediaMarkt que, de hecho, tiene activa una promo llamada Ofertas Mundial. Pero, como explican nuestros compañeros de TikTok, hay muchos más chollos ahora mismo además de las teles.

Descuentazos en móviles, teles OLED o portátiles

Como decimos, esta promo de MediaMarkt, por el nombre y coincidir con esta competición futbolera, puede hacernos pensar que solo vamos a encontrar teles en oferta. Y ojo, las hay: tenemos, sin ir más lejos, esta S93F OLED de Samsung por 1.699 euros. Tiene 77 pulgadas de diagonal y un descuento de 2.000 euros exactos si estamos registrados en miMediaMarkt (es gratis y lleva un par de minutos).

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Ahora bien, podemos encontrar otro tipo de dispositivos en oferta. Por ejemplo, si te gusta el café y quieres una cafetera superautomática, tienes la Krups Sensation C90 por 339 euros, un precio que está rozando su mínimo histórico (que es de 329 euros). O si quieres un portátil gaming para seguir jugando cuando te vayas de vacaciones en unas semanas, tienes este HP con 32 GB de RAM, 1 TB de SSD y una RTX 5060 por 1.299 euros.

Nos dejamos para el final una de las mejores ofertas de esta promo. Tenemos disponible el Galaxy S25+ por 749 euros, un gran precio si tenemos en cuenta que se trata de su versión con 512 GB. Es un móvil al que le queda cuerda para rato, con un gran procesador como es el Snapdragon 8 Elite, buena pantalla de 6,7 pulgadas y un sistema de triple cámara que nos va a rendir bien en casi cualquier escenario.

Importante: estas ofertas solo estarán disponibles hasta el 15 de junio, así que no nos queda mucho tiempo para poder aprovecharlas.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka

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