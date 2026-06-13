Hace 1.900 años los romanos sabían que ir descalzo a un baño público es mala idea, así que usaban chanclas de baño

La imagen que hay sobre estas líneas ilustrando el artículo pertenece a la reconstrucción de los baños públicos romanos en Bath, a unos 550 kilómetros de uno de los yacimientos romanos más prolíficos: Vindolanda, también en Britania y al lado del Muro de Adriano. Allí es donde acaba de encontrarse un elemento bastante común en la actualidad cuando vamos a unos baños públicos: zuecos de baño, una suerte de chancletas de baño primigenias. Eso sí, estas tienen casi 2.000 años de antigüedad.

Las chancletas de baño de los romanos. El hallazgo data de entre los años 140 y 180 d. C. y es posiblemente el ejemplo más antiguo del mundo de un zapato de ducha. La suela es una plataforma de madera con una correa de cuero en la parte superior para sujetar el pie. Vamos, una chancleta de toda la vida, lo que los romanos llamaban sculponeae.

Como explica Elizabeth Greene, arqueóloga de la Universidad de Western Ontario, en Vindolanda se han encontrado más de 5.000 zapatos romanos y alrededor de 50 de ellos son zuecos de baño. La mayoría tiene plataformas de entre 2,5 y 5 centímetros de altura y mientras que algunos eran lisos, otros tenían decoraciones geométricas o formas. Que hayan encontrado tantos zuecos en ese registro implica que no era algo azaroso, sino que estaba a la orden del día. Y tiene sentido: los romanos usaban estos zuecos de plataforma para protegerse de los suelos de los baños, resbaladizos por el vapor y el agua, y calientes por el sistema de hipocausto.

Por qué es importante. Porque Vindolanda es Patrimonio Mundial de la UNESCO y uno de los yacimientos romanos más importantes de Europa. La principal razón por la que Vindolanda es un auténtico filón para la arqueología es que los restos orgánicos de elementos como los zuecos (de madera y cuero) se han conservado moderadamente bien gracias a las capas de barro sin oxígeno.

Por otro lado evidencia que la higiene preventiva no es un invento moderno: estas chanclas primigenias constituyen una prueba documentada de la práctica de unos 1.900 años de antigüedad, lo que tiene relación directa con la medicina preventiva y el diseño funcional del calzado.

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Contexto. Los baños romanos eran lugares de reunión: quien acudía allí se desvestía y pasaba de una sala fría a otra templada para llegar por fin a una sala caliente. Al salir, terminaba con un baño de agua fría. Para calentar las salas había un horno subterráneo que funcionaba como suelo radiante. Considerando la fecha estimada del zueco, se enmarca en el período de los emperadores Antonino Pío y Marco Aurelio, cuando Vindolanda era un activo fuerte militar en la frontera norte de Britania.

Quién usaba esos zuecos de baño. Como fuerte militar que era, lo que abundaba allí eran soldados romanos y sus familias. No obstante, el CEO de The Vindolanda Trust plantea en el podcast oficial del yacimiento una pregunta reveladora: ¿por qué hay tan pocas pruebas de que los niños usaran los baños? (no han encontrado zuecos de talla infantil), lo que sugiere que el acceso quizás estuviese condicionado por la edad, el estatus u otras normas sociales. Se sabe que en algún momento hubo baños mixtos, pero lo más probable es que hombres y mujeres con niños se bañaran en diferentes momentos.

Las chanclas de baño más antiguas jamás conocidas. Es cierto que hay muestras mucho más antiguas de sandalias, como las del rey Tutankamón, de hace unos 3.300 años; o las de los etruscos del siglo VI a.C. Pero como matiza Elizabeth Semmelhack, directora del Bata Shoe Museum de Toronto, ninguna de estas estaba concebida para el uso en baños.

De hecho, el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (INRAP) publicó en 2025 el hallazgo de dos suelas de madera de tipo sculponae en Izernore (Francia), ligeramente anteriores a las de Vindolanda, aunque la fuente oficial no las asocia específicamente al uso en baños. Es en la aplicación específica lo que marca la diferencia.

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