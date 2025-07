La devastadora ola de despidos de Microsoft ha levantado los cimientos de Xbox: todos los cierres y grandes cancelaciones

Tal y como informábamos ayer mismo, Microsoft ejecutó una nueva ronda de despidos masivos que ha sacudido a un buen número de departamentos de distintas regiones. Una de las divisiones más afectadas ha sido Xbox. Y es que entre los 9.000 empleados despedidos, nos encontramos con cierres de estudios y cancelaciones importantes en la división gaming de la compañía.

Lo que ha pasado. Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, confirmó los recortes mediante un email interno donde explica que buscan "posicionar el gaming para un éxito duradero" y enfocar recursos en "áreas de crecimiento estratégico". La división de videojuegos tenía aproximadamente 20.000 empleados en enero de 2024, y estos despidos representan la cuarta oleada de recortes masivos en los últimos 18 meses.

Los juegos que se han perdido. Perfect Dark, el esperado reinicio de la franquicia clásica que arrancó en Nintendo 64, ha sido cancelado tras siete años de desarrollo turbulento. The Initiative, el estudio creado específicamente para este proyecto en 2018 con veteranos como Darrell Gallagher, ha cerrado definitivamente. El juego había mostrado un prometedor tráiler en el Xbox Games Showcase de 2024, aunque no volvimos a saber más de él.

El cierre de The Initiative marca un duro palo para Xbox, sobre todo teniendo en cuenta que prometían un nuevo estándar en la industria con el desarrollo de su ‘cuádruple A’. Perfect Dark se queda así sin reboot, y se pierde entre toda la lista de cancelaciones y cierres de estudios de la firma.

Entre otros juegos también se encuentra Everwild, el ambicioso proyecto de Rare anunciado en 2014, que también ha sido cancelado tras 11 años de desarrollo plagado de reinicios internos. Este juego en tercera persona del equipo responsable de Banjo-Kazooie y Sea of Thieves había desaparecido del radar tras su presentación en 2019, y pese a que el propio Phil Spencer lo destacaba como el first party de Xbox que más emocionado le tenía de todos, no ha logrado sobrevivir a los recortes.

ZeniMax Online Studios ha cancelado también Project Blackbird, un MMO no anunciado que llevaba en desarrollo desde 2018 y que pretendía ser el sucesor de The Elder Scrolls Online. Además, Blizzard ha anunciado que Warcraft Rumble, su juego móvil lanzado en 2023, dejará de recibir contenido nuevo y se limitará a eventos regulares y correcciones de errores.

Estudios y equipos afectados. Además del cierre definitivo de The Initiative, otros estudios han sufrido recortes devastadores. Turn 10 Studios, desarrollador de Forza Motorsport, ha perdido más de 70 empleados, casi la mitad de su plantilla tras las críticas mixtas recibidas por su último juego. King, responsable de Candy Crush, ha eliminado el 10% de su personal, unas 200 personas en su sede de Estocolmo.

Los equipos de Call of Duty tampoco se han librado: Sledgehammer Games, Raven Software y High Moon Studios han sufrido recortes. Halo Studios y Undead Labs, creadores de State of Decay, también han visto reducidas sus plantillas. Incluso el equipo de investigación de usuarios de Xbox, clave para garantizar la calidad de los juegos y herramientas, ha perdido casi la mitad de su personal.

Como consecuencia de las cancelaciones, Gregg Mayles, veterano director de Sea of Thieves y Banjo-Kazooie con más de 35 años en Rare, ha abandonado la compañía. Matt Firor, jefe de ZeniMax Online Studios, también ha anunciado su marcha tras la cancelación de Project Blackbird.

Entre líneas. Estos recortes llegan después de que Microsoft gastara 68.700 millones de dólares en adquirir Activision Blizzard King. La presión por aumentar los márgenes de beneficio es evidente, especialmente cuando la compañía ha eliminado más de 20.000 puestos desde que anunció la adquisición. Matt Booty, jefe de Xbox Game Studios, reconoció en su comunicado interno que estas decisiones "reflejan un esfuerzo más amplio para ajustar prioridades" en un "panorama industrial cambiante".

La magnitud de los despidos es, cuanto menos, llamativa: mientras Microsoft reporta beneficios récord, ha eliminado más de 15.000 empleados solo en 2025. Fuentes cercanas al medio Engadget sugieren que la compañía está intentando "reemplazar tantos puestos como sea posible con agentes de IA", lo que añade una dimensión preocupante a estos recortes. La tensión entre los equipos supervivientes es palpable, especialmente en estudios como Halo Studios donde el ambiente laboral se ha deteriorado significativamente, según apuntan las mismas fuentes.

Y ahora qué. Microsoft mantiene que tiene más de 40 proyectos en desarrollo activo y una "cartera sólida" para 2026. Todos los juegos mostrados en el reciente Xbox Showcase de junio están "a salvo", según fuentes del medio Windows Central, incluyendo títulos como Clockwork Revolution y State of Decay 3. Además, Phil Spencer seguirá al frente de la división de Microsoft Gaming, desmintiendo los rumores sobre su marcha. Además, cabe destacar que los planes de Xbox en cuanto al hardware de próxima generación permanecen también inalterados pese a los recortes.

