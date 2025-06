Llevo un mes sin encender la PS5. Mi nueva consola es Netflix y tengo claro que es el futuro de los videojuegos

Adoro los videojuegos, pero este último mes ha sido complicado encontrar un hueco para jugar. Sé que no estoy solo en esto, pero por suerte tenemos muchas plataformas portátiles (Nintendo Switch 2 me está dando muy buenos ratos) con las que jugar unos minutos cuando se puede, pero este último mes no me ha dado la vida para jugar a juegos de consola en la tele. Más allá de para el análisis de ‘Death Stranding 2’, claro. Ahora bien, he jugado bastante, y curiosamente en la plataforma de la que menos esperaba: Netflix.

Y ha vuelto para recordarme con fuerza que el futuro no pasa por tener una consola conectada a la tele: pasa por no tener consola y seguir jugando a videojuegos. Y no me gusta nada la idea.

Convirtiendo la tele en una consola. Netflix no necesita presentación, pero de unos años a esta parte, además de tener series y pelis en su plataforma, también tiene videojuegos. Recientemente, su aplicación en televisores y dispositivos como Chromecast se actualizó con un nuevo menú que permitía ver con más claridad la pestaña dedicada a los videojuegos. Porque sí, Netflix tiene videojuegos en móviles desde hace mucho, pero en la tele es algo más reciente.

Y no es que necesites mucho para jugarlos: simplemente la tele, elegir el juego compatible (está en Beta y algo me dice que nunca saldrá de ahí) y un móvil. Estos juegos se ejecutan en la nube y, cuando pinchamos en el que queremos, simplemente escaneamos el código QR que aparece en pantalla con nuestro móvil y éste se convierte en el mando de juego. Así de simple.

'Oxenfree' es una aventura espectacular

La experiencia. Vaya por delante que el 80% de los escasos juegos que Netflix permite jugar en la tele me convencen más bien poco. No son para mí, pero sí hay unos tres o cuatro a los que he estado jugando bastante y creo que son una buena puerta de entrada al mundo de los videojuegos para gente que no haya jugado hasta ahora. Porque empezar a jugar es muy sencillo y los juegos que Netflix está probando no son nada exigentes con los controles.

Escaneas el QR con tu móvil y listo

Hay una cruceta, un par de botones de acción y listo. Se está centrando en experiencias más narrativas, de puzles o de gestión, y al no necesitar grandes reflejos son, como digo, una buena puerta de entrada. Además, aunque la calidad de imagen no es la mejor, funcionan realmente bien en la nube. Se nota la experiencia y cantidad de servidores que tiene Netflix y es una experiencia Plug&Play muy satisfactoria.

Lo bueno también es que tienes juegos en el móvil incluidos con tu suscripción. Estos sí tienes que instalarlos y son algo más complejos en cuanto a sus controles (pasarme algo como ‘GTA San Andreas’ o ‘Katana Zero’ sin un mando lo veo imposible), pero son juegos de calidad y que, como digo, permiten que alguien que paga 8 euros al mes y no tenga consola o PC pueda disfrutar de los videojuegos.

El mando no podría ser más simple. Y eso es bueno

El lío del catálogo. El problema es que, aunque estas últimas semanas me lo haya pasado genial con los videojuegos de Netflix, nunca se sabe cuánto durarán en la plataforma. O cuánto durará la propia plataforma. Esta semana nos enteramos de que, tras una apuesta muy fuerte de Netflix por los videojuegos, iban a empezar a retirar algunos de los mejores que tenían. Desaparece el 20% del catálogo, estando entre esos que se esfuman pelotazos como ‘Hades’, ‘Katana Zero’, los tres ‘Monument Valley’, ‘Death’s Door’ o el sublime ‘Braid’.

Es algo que se suma al cierre de su estudio AAA en octubre del año pasado, lo que nos deja con la sensación de que esa gran apuesta que hizo la compañía, invirtiendo mucho dinero en servidores, tecnología, títulos como ‘ y compra de licencias como los mencionados ‘GTA’ o de estudios como Night School, se tambalea. Y es extraño cuando su apuesta inicial fue extremadamente molesta y, poco a poco, se esforzaron para que se les tuviera en cuenta en esto de los videojuegos.

Pero sí, es el futuro. No me refiero a que el futuro sea Netflix en concreto, sino a este tipo de experiencias. Veremos qué camino sigue Netflix tras las malísimas noticias de los últimos días, pero como alguien que apostó por Stadia, que ha jugado mucho a los juegos en la nube de Game Pass y PS Now y que disfruta de su biblioteca de Steam con Steam Link y GeForce Now, tengo claro que el futuro no es un cacharro que consume luz y ocupa un espacio en el mueble de la tele, sino algo como Steam Deck, un PC consolizado o Nintendo Switch 2 y, para jugar en la tele, el juego en la nube.

Y que piense que esto será el futuro no quiere decir que me guste, ya que eso implica la muerte definitiva de un formato físico que está muy tocado y que es, aunque no siempre pasa, lo único que nos asegura que los juegos sean nuestros. Porque con los nuevos discos que son launchers, las Game Key Card de Switch 2 o los juegos digitales, lamentablemente cada vez hay más ejemplos de que los juegos no nos pertenecen como sí ocurría antes.

Pero eso es tema para otro día y algo muy personal. Lo que tengo claro es que alguien que no disfrutaba de videojuegos, con propuestas como las de Netflix o Amazon Luna pueden subirse al carro. Y eso está genial.

