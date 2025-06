Netflix quería revolucionar los videojuegos como hizo con el streaming. Ahora está eliminando los mejores juegos de su catálogo

Netflix va a dejar de ofrecer algunos de sus juegos más notorios a los suscriptores del servicio: un total de 20 títulos entre los que se encuentran algunos de los que más fama le habían ganado al catálogo, justo los que habían hecho pensar a muchos que estábamos ante una operación de entrada en la industria del videojuego comparable a aquella con la que Netflix irrumpió en el negocio del cine y las series. La caída de estos títulos, sin embargo, pone todo el plan en cuestión.

Se van. La calidad de los juegos que Netflix ha ido ofreciendo a sus suscriptores como parte de sus planes siempre ha ido en ascenso. Comenzó con unos pocos muy modestos, pero pronto incluyó títulos de indudable empaque y que ya habían tenido una carrera importante y muy premiada en plataformas tradficionales, como 'Hades', 'Katana ZERO' o 'Braid'. Ahora muchos de ellos abandonan la plataforma a partir del próximo 14 de julio. Esta es la lista completa de los que desaparecen.

Battleship

Braid, Anniversary Edition

Carmen Sandiego

CoComelon: Play with JJ

Death’s Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Survive

Ghost Detective

Hades

Katana Zero

LEGO Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley

Monument Valley 2

Monument Valley 3

Rainbow Six: Smol

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

Bajada en la ambición. Este movimiento entra dentro de lo que ha sido la relación reciente de Netflix con los videojuegos: oficialmente, vendían un compromiso con el medio muy importante, y era indiscutible con juegos en catálogo como 'Hades', 'Monument Valley', 'Sonic Mania Plus', 'Oxenfree', 'Reigns' o 'The Almost Gone'. A esto se sumaron ciertos pasos para ir más allá de los móviles, con juegos en televisores usando un smartphone como mando. Sin embargo, en octubre del año pasado esta ambición recibió el primer palo: Netflix anunció que cerraba su único estudio AAA, Team Blue.

Buscando una voz. En este momento, Netflix ha ido tocando todos los palos: ha entrado en franquicias conocidísimas como 'GTA' (que retiró casi en su totalidad hace unos meses de su catálogo) o 'Street Fighter', ha publicado hitos y clásicos modernos de lo indie, entretenimientos móviles para todos los públicos y adaptaciones de sus propias series. En marzo, Alain Tascan entraba como presidente de este área de la plataforma y era claro: "Necesitamos encontrar nuestra voz". Aún no han dejado claro si les va bien con ser un (notable) publisher de juegos indie de prestigio o quieren algo más. Porque ese más, con el estudio AAA cerrado... ¿qué sería?

El Netflix de los videojuegos. Sobre el papel, esa es la aspiración lógica de la plataforma: diferenciarse de gigantes como Xbox o Sony sin un hardware específico asociado, y asentarse como una plataforma sin plataforma. Un enorme catálogo de títulos que se puede jugar en cualquier dispositivo. Tascan declaraba a The Verge hace un par de días que la clave del éxito de monstruos como 'Fortnite' está en el cross-play que hace que se pueda continuar un mismo perfil y partida en distintos dispositivos. Pero técnicamente eso no es del todo sencillo... y sobre todo, ¿quién necesita hacer eso con 'World of Peppa Pig' o el 'Buscaminas'?

Tecnología más barata. Una pérdida de acceso a títulos exclusivos puede dar pie a posibles cambios en la percepción del valor del servicio, así que eso es lo que Netflix podría necesitar trabajar a continuación. Pero Tascan apunta en sus declaraciones a que en los próximos cinco años la tecnología de streaming mejorará lo suficiente como para que cuajen sus ideas: un primer paso lo han dado con el mencionado lanzamiento de títulos que se juegan solo en la televisión con el móvil como mando, pero su impacto ha sido muy limitado. ¿Seguirá intentando nuevas opciones Netflix o esperará a que la tecnología esté a la altura de sus ambiciosas ideas?

