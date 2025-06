El anime empezó siendo marginal en el streaming. Ahora es la auténtica estrella de la industria

Hace años que el anime se convirtió en un nutrido ingrediente más de nuestra oferta cultural. A nadie sorprende que un largometraje de anime llegue a las carteleras, que sea la segunda o tercera parte de una saga que solo conocen los otakus pero que se convierta en el estreno más visto del fin de semana. El anime tiene uno de los fandoms más entregados y consistentes del mundo. No tiene nada de extraño que las plataformas de streaming, siempre atentas a cualquier nuevo éxito al que hincar el diente, hayan incrementado de forma espectacular en los últimos años su fondo de catálogo de animes.

Nuevo mainstream. Desde los primeros animes que triunfaron en Occidente ('Akira', 'Campeones', 'Dragon Ball', 'Ranma'...) han pasado décadas. Las cifras que manejan los nuevos éxitos ('One Piece', 'Ataque a los titanes') dejan en ridículo a los de aquellas producciones, que ya marcaron en su día a millones de jóvenes: ahora, la Generación Z es la del anime, y su estética y narrativa se han convertido en el nuevo mainstream. Es decir, estamos en disposición de revisar unas cuantas cifras que definen un panorama cultural dominado en buena parte por el anime.

Crecimiento disparatado. La firma de estudios de mercado Parrot Analytics estimó recientemente que la demanda promedio de Estados Unidos de anime en streaming creció un 176% entre 2019 y 2024, y esto se debe sin duda a una mayor cantidad de oferta (en ese periodo la cantidad de programas de anime se triplicó). Pero también al incremento de espectadores ocasionales, que son los que están dando un renovado impulso a la animación japonesa fuera de los círculos de fans. Para la industria del anime todo esto significa ingresos de 27.000 millones de euros al año.

A por el anime. Un rápido vistazo a los catálogos de plataformas permite distinguir hasta qué punto el anime es importante en su programación. La primera de ellas está apostando fuerte por clásicos como 'Dragon Ball' (licenciando en exclusiva fuera de Asia la nueva serie de la franquicia, 'Daima') o 'One Piece', cuya adaptación live action ha sido uno de los grandes éxitos de la plataforma en los últimos meses. En Estados Unidos, además, Hulu (propiedad de Disney) le planta cara con abundantes licencias, pero fuera de allí, en países como España, Netflix y Prime Video se reparten (y a menudo comparten) los grandes éxitos: 'Death Note', 'Guardianes de la Noche', 'Naruto' y muchos otros.

Servicios específicos. Y a esto se suman las plataformas dedicadas, un privilegio del que solo disponen los subgéneros audiovisuales con un fandom más entregado, como el terror o el anime. En el caso del anime tenemos sobre todo a Crunchyroll, que nació como un proyecto fan en 2006 que difundía anime sin permiso, pero cuya rápida aceptación le llevó a empezar a cerrar tratos con distribuidoras para emitir anime de forma legal. Propiedad de Sony desde 2021, absorbió a un importante competidor, Funimation, y cuenta con más de 120 millones de usuarios registrados.

Otros servicios importantes de streaming exclusivamente de anime son RetroCrush o HiDive, a los que se suman los abundantes canales temáticos FAST que emiten 24 horas de series como 'Pokémon', 'Detective Conan' o 'Inazuma Eleven'.

Todo es anime. Otra importante muestra de cómo el anime se ha convertido en fuerza creativa indiscutible en el streaming actual es que muchas series que en otro momento sin duda habrían tenido un enfoque estético occidental ahora parten de planteamientos completamente anime: 'Suicide Squad Isekai' está producido en Japón y su propio título delata su origen, pero se basa en héroes DC; el mayor éxito de animación de los últimos tiempos, 'Arcane', es de producción francesa, pero sus raíces visuales anime son absolutamente indiscutibles; y hasta una serie muy característica de Estados Unidos, 'Rick y Morty', tiene su propio spin-off anime. Según Jason DeMarco, creador del mítico canal temático Toonami, este tipo de fenómenos son signo de "la madurez" de este estilo de animación.

Y todso esto renta extraordinariamente en las dos direcciones: el 38% de los ingresos internacionales de anime se producen en Netflix. El beneficio navega en las dos direcciones.

La nueva normalidad. Ya no sorprenden las apabullantes cifras de crecimiento e implantación del anime en particular y de la cultura asiática en general (recordemos que una serie coreana, 'El juego del calamar', sigue siendo el mayor éxito de la historia de Netflix). Que 'DunDunDun' arrase o que una de las ideas más rentables que ha tenido la plataforma en los últimos tiempos haya sido llevar a imagen real el anime 'One Piece' son algunas piezas de las muchas que componen un complejo puzle. Uno cuya instantánea final muestra un futuro en el que el anime tiene un peso indiscutible en el cómputo global de la cultura pop.

