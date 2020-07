'Rick y Morty' se transforman en personajes de anime con guiños a clásicos de la animación japonesa como 'Akira' o 'Dragon Ball'

Por segundo año, para promocionar la programación de Toonami (el bloque dedicado al anime de Adult Swim, la facción de animación para adultos de Cartoon Network), 'Rick y Morty' presenta una breve pieza de animación que hereda los temas y personajes de la serie norteamericana, pero le da un baño de estética y ritmo netamente nipones.

El año pasado se mantenía cierto estilo similar al de la serie original con 'Samurai & Shogun', un violento homenaje a las clásicas películas de 'Samurai Assassin' (o 'Lobo solitario y su cachorro'). Este año el resultado es aún más fascinante: una mezcla de parodia y autoreferencia que, en este caso además, conviene ver en un par de tandas para no dejar pasar ningún detalle.

'Rick and Morty vs. Genocider' viene firmado por Takashi Sano, responsable del bastante aclamado anime 'Tower of God', que se puede ver en Crunchyroll. Sano ha sembrado una buena cantidad de easter eggs en el breve corto, muchos de ellos destinados a los fans de la serie original. El más notorio en cuanto a la continuación del alambicado lore de la serie es el regreso de Evil Morty.

Anime & Morty

Por supuesto, la mayoría de los homenajes hacen referencia a clásicos del anime. Es imposible no pensar en Son Goku cuando Rick adquiere superpoderes y vuela en torno a sus enemigos, calificándose a sí mismo, además como 'Super Rick'. El halo de luz que le rodea y el característico encrespado de sus cabellos no deja lugar a dudas: este Rick es un Super Saiyan. La explosión que sigue al contraataque de Rick también es perfectamente reconocible: es la esfera atómica de destrucción absoluta que se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de 'Akira'.

No es el único regalo que los fans de la fantástica serie de ciencia-ficción para adultos han recibido durante la Comic Con de San Diego. Las temporadas cinco y seis están en marcha: Dan Harmon mostró en el panel de Adult Swim las primeras imágenes de la quinta temporada, ya con voces definitivas. Y se confirmó que la sexta está en proceso de escritura, una tarea que en buena medida se ha llevado a cabo durante el periodo de confinamiento.