Los juegos de Netflix dan el salto a televisores y ordenadores: esto es lo que sabemos sobre su servicio de cloud gaming

Sabíamos hace meses que Netflix quería llevar sus juegos más allá del móvil, plataforma en la que tiene más de 50 títulos gratuitos para sus suscriptores. Después de varios rumores, el gigante del streaming nos dio una pista concreta la semana pasada cuando lanzó una aplicación para iOS que funciona como mando remoto.

"Netflix Games on TV are in beta”, decía la pantalla de la aplicación, sin embargo, no podíamos hacer nada con ella, puesto que no había título alguno disponible para disfrutar desde el televisor, ni siquiera una propuesta de juego en la nube anunciada. Esto acaba de cambiar. Y vaya que es ambiciosa la idea de la compañía estadounidense.

Los juegos de Netflix aterrizan en televisores y ordenadores

El jefe de Netflix Games, Mike Verdu, ha anunciado este lunes las intenciones de expandir los juegos a televisores, ordenadores y dispositivos móviles a través de una experiencia en la nube. Es decir, una alternativa al mejor estilo de Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW de NVIDIA para jugar a través de streaming.

Como sabemos, este tipo de servicios tiene una ventaja fundamental: los dispositivos que reproducen las imágenes del juego actúan precisamente como eso, soporte para reproducir los contenidos, por lo que las características a nivel de hardware dejan de ser elementales como cuando un juego se ejecuta de manera local.

Ahora, precisamente, es cuando empezamos a descubrir esta nueva propuesta. Lo que es importante tener en cuenta es que el despliegue del servicio de juego en la nube de la compañía todavía no es masivo. En este momento se está desarrollando una beta limitada para “un pequeño número de miembros” en Canadá y Reino Unido.

No sabemos cuándo podría llegar a otros países o salir de la beta, pero sí tenemos otros detalles que ha brindado Verdu. El servicio estará disponible en “televisores seleccionados” y se servirá de la mencionada aplicación móvil como mando. El procedimiento de emparejamiento será a través de la lectura de un código QR con el móvil.

En cuanto a los usuarios de Windows y Mac, se ha dicho que podrán jugar con teclado y ratón. Pero hay más. Esta etapa de prueba llega con dos títulos, ‘Oxenfree from Night School Studio’ de Netflix Game Studio y ‘Molehew’s Mining Adventure’, pero con la promesa de expandir el catálogo con el paso del tiempo.

Imágenes: Netflix

En Xataka: YouTube se ha anticipado a la Ley de Servicios Digitales. El resultado: una página principal en blanco