Hasta ahora, la apuesta de Netflix por los videojuegos había sido muy modesta. Eso está a punto de cambiar

Hace ahora aproximadamente un año Netflix inició su andadura con los videojuegos: lo hizo con una serie de títulos muy modestos, completamente orientados a dispositivos móviles y algunos de ellos inspirados en series propias como 'Stranger Things'. No hubo ninguna revelación espectacular, y eran básicamente juegos que se podían conseguir gratuitamente en las tiendas de Android y iOS, pero con acceso directo desde la app de la plataforma.

Hace unos meses, Netflix confirmaba su apuesta por el medio y actualmente cuenta con alrededor de una treintena de juegos disponibles, algunos de calidad más que notable, como 'Desta: The Memories Between', 'Lucky Luna' u 'Oxenfree'. Ahora da un nuevo paso en ese sentido, con el anuncio en la conferencia TechCrunch Disrupt 2022 de que la plataforma está "explorando seriamente" el juego en la nube para extender su catálogo a televisores y PCs.

Mike Verdu, vicepresidente de la sección de videojuegos de la compañía, afirmó que "vamos a abordar [el juego en la nube] de la misma manera que lo hicimos con el móvil, que es empezar poco a poco, ser humilde, ser reflexivo, y luego construir". Y añadió: "es un paso que creemos que debemos dar para llegar a los miembros donde están, en los dispositivos donde consumen Netflix".

Por supuesto, una de las preguntas que se pusieron inmediatamente sobre la mesa fue la posibilidad de un controlador propio para manejar esos juegos, pero Verdu no hizo ninguna aclaración al respecto. También dejó clara que sus ambiciones, de momento, no son comparables a las del juego en la nube de, por ejemplo, Microsoft: "Para nosotros, los juegos en el televisor o en el PC son un valor añadido: no te pedimos que te suscribas para sustituir a la consola, es un modelo de negocio completamente diferente".

Y un estudio de un creador de 'Overwatch'

Y eso no es todo: Verdu también anunció planes de creación de un estudio en California (sumándose así al que abrió recientemente en Helsinski, en un total de cinco desarrolladores) que estará dirigido por Chacko Sonny, ex-productor ejecutivo de 'Overwatch' para Activision Blizzard. En su cartera también está la reciente reformulación de la franquicia 'God of War' a manos de Santa Monica Studio. Verdu afirma que la tarea de Sonny es "reinventar lo que los videojuegos pueden llegar a ser".

La noticia del reciente cierre de Stadia no parece haber enturbiado los planes de Netflix con los videojuegos: "Stadia fue un éxito técnico, aunque está claro que tuvo algunos problemas con el modelo de negocio". Con 14 juegos en perspectiva, algunos más allá de la esfera de los móviles, está por ver si el apabullante poder financiero de Netflix y su ambiciosa visión puede sacudir la anquilosada estructura de la industria del videojuego.