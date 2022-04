Netflix y una apuesta fuerte por el videojuego: prepara 50 títulos centrados en los dispositivos móviles

Netflix va en serio con los videojuegos. Según The Washington Post, el gigante del streaming está buscando fortalecer su estrategia de contenido en diferentes direcciones, no solo para sus películas y series. En ese sentido, está trabajando para lanzar alrededor de 50 videojuegos a lo largo de 2022.

Tras de anunciar sus primeros videojuegos inspirados en sus series, en septiembre de 2021, Netflix empezó a trabajar para fortalecer su estrategia en la industria. Contrató talento para su equipo de desarrollo interno y compró varios estudios, entre los que se encuentran Next Games y Night School Studio.

Netflix apuesta por los videojuegos para móviles

No hay demasiados detalles sobre el trabajo de Netflix, por lo que desconocemos el nombre de los títulos y su calendario de lanzamiento. Sin embargo, sabemos que, al igual que los 18 títulos actuales, los nuevos serán gratuitos para los suscriptores del servicio y se podrán descargar únicamente en dispositivos móviles (iOS y Android).

Lo que sí anunció la plataforma este mes es lanzamiento de un juego y una serie animada basados en la franquicia 'Exploding Kittens'. El nuevo título llegará este año, pero para la serie animada tendremos que esperar un poco más: su lanzamiento está programado para 2023.

Si exploramos la oferta actual de títulos para móviles de Netflix, nos encontramos con 14 propuestas entre las que se incluyen: 'Stranger Things: 1984', 'Stranger Things 3: El juego', 'Shatter Remastered' y 'Arcanium: Rise of Akhan', 'Into the Dead 2: Unleashed', 'Krispee Street', 'Dominoes Café', 'Wonderputt Forever', entre otros.

Los rumores del lanzamiento de nuevos videojuegos móviles surgen poco después de la pronunciada pérdida de usuarios de Netflix, seguida de una estrepitosa caída en la bolsa. A medida que el gigante del streaming empieza a padecer la 'fatiga de las suscripciones', intenta reaccionar para reducir el golpe.

Ni el mundo del streaming es lo que era, ni los consumidores tenemos los mismos hábitos, por lo que estamos presenciando en directo como Netflix se transforma. No solo se trata de juegos, también veremos como la plataforma pone fin a compartir las cuentas a nivel global y explora un posible futuro con suscripciones baratas con publicidad.